GSTV心斎橋ショールーム 移転オープンのお知らせ
株式会社GSTV
株式会社GSTV（本社：東京都品川区、代表取締役：今橋徹、以下「GSTV」）は、この度、心斎橋ショールームを移転し、2025年12月20日（土）にグランドオープンいたしました。
長きにわたりご愛顧いただいた旧店舗より移転し、この度、「心斎橋筋北商店街」の一角に、新たな装いでオープンさせていただきました。
新しい心斎橋ショールームは、地下鉄 御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅より徒歩約5分と、よりアクセスしやすい立地となります。これまで通り、TVやWEBでご紹介している人気商品を実際に手に取ってご覧いただける体験型の空間として、皆様にジュエリーの魅力をより身近に感じていただける場を提供してまいります。
心斎橋ショールーム限定のアイテムも多数取り揃え、スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。
GSTV心斎橋ショールーム
＜ホームページ＞
「GSTV心斎橋ショールーム」
https://www.gstv.jp/shopinfo/shinsaibashi.html
＜所在地＞
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-7-29
南船場じゅんさんビル1F
＜TEL＞ 0120-160-243
＜営業時間＞ 11:00~19:00
＜定休日＞ 毎週水曜日
＜アクセス＞
■御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅より徒歩5分