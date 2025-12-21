～馬に乗ると旅はもっと楽しくなる～　馬×旅のフリーマガジン馬旅2025冬号をリリース

特定非営利活動法人日本乗馬普及協会

特定非営利活動法人日本乗馬普及協会では乗馬の普及と引退馬のセカンドキャリア、サードキャリアの形成を促すことを目的にフリーマガジン"馬旅"を製作しています。この度、馬旅2025冬号をリリースいたしましたのでお知らせします。

「馬旅」は日本における乗馬の普及と引退馬の活躍促進を目的に全国の乗馬クラブや観光施設、公共施設、教育機関等で配布しています。

馬旅2025冬号表紙

■主な配布場所（敬称略 アルファベット、五十音順）

JRA馬事公苑、大宅壮一文庫、乗馬倶楽部銀座、乗馬クラブクレイン、中江物産、ノーザンホースパーク、日高町立門別図書館郷土資料館、ホースファームエルミオーレなど全国の施設

※各施設、部数在庫がなくなり次第配布を終了します。

※各施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

■日本乗馬普及協会のその他の活動

日本乗馬普及協会では乗馬の普及活動のほか、引退競走馬のセカンドキャリア支援も行っています。現在、日本乗馬普及協会では競馬を引退したサラブレッドが"乗用馬"として持続的に活躍できるようにリトレーニング等の継続的な支援を行っています。

日本乗馬普及協会の活動目的

日本乗馬普及協会公式ホームページ

https://nihonjoba.org

本件に関するお問い合わせ

https://nihonjoba.org/contact.html