±«Å·¤Î¤¿¤á12·î23Æü¤Ë±ä´ü·èÄê¡¢ÁÙº¼»Ô¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó´ë²è
¤½¤¦¤µ ¥Ð¥Ö¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤3-13-1 DEUX TOURS EAST¥¿¥ïー52F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚ¥Îº¬Íº»Ö¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸ÃÄÂÎ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¡ÊÍý»öÄ¹¡§À¶¿å¹ñÌÀ¡¢ÉûÍý»öÄ¹¡§ÌÚ¥Îº¬Íº»Ö¡¦³áÀîÎ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤½¤¦¤µ ¥Ð¥Ö¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÅ·¸õÉÔÎÉ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ø±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î³¹¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤ÎÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»ÔÌ±Í»Ö¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£±ä´ü¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤è¤ê¿´¤Ë»Ä¤ë¸÷·Ê¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó±é½Ð¤Î°ìÉô¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û¡Ê¢¨±ä´ü¸å¡Ë
Ì¾¾Î¡§¤½¤¦¤µ ¥Ð¥Ö¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～21:00
²ñ¾ì¡§Â¿ÅÄ²°À×ÃÏ¡ÊÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»ÔÈ¬Æü»Ô¾ì¥¤2460¡Ë
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ÁÙº¼¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§ÁÙº¼»Ô
¶¨»¿¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¤Û¤«
È÷¹Í¡§ÀèÃå100Ì¾¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ø¡Ö¥µ¥ó¥¿¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×´ë²è¤òÍ½Äê
¢¨±ä´ü¤ËÈ¼¤¤°ìÉôÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ーÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤µ ¥Ð¥Ö¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡Ê¢¨±ä´ü¸å¡Ë
±ä´ü¤Ë¹þ¤á¤¿È½ÃÇ¤È¡¢ÃÏ°è¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
º£²ó¤Î±ä´üÈ½ÃÇ¤Ï¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ½¸¤¨¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤ä²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÃÏ°èÆâ³°¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ä´ü³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±ä´ü¸å¤Î12·î23Æü¤Ë¸þ¤±¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÇÛÃÖ¡¦¸÷ÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ìÉôÄ´À° Íè¾ì¼ÔÆ³Àþ¡¦ÂÚºß¤·¤ä¤¹¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶õ´ÖÀß·× »Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤ÎºÆ³ÎÇ§
¡Ö¤¿¤À±ä´ü¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÀ¼¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À¸÷¤ò¡¢ºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¼çÆ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ì¸À¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¡¢»ö¶È¼Ô¡¢ÃÄÂÎ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ä´ü¸å¤Î³«ºÅÆü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²¹¤«¤Ê¸÷¤È¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£