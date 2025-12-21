結婚観の違いを抱える元恋人同士、復縁デートで本音が交錯「求めすぎていたかも…」　陣内智則の“忘れられない告白”に前田敦子＆藤田ニコルもドン引き

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月21日（日）夜9時より、悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第7話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーです。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下します。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』のスタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが務めます。

■結婚観の違いを抱える元恋人同士、復縁デートで本音が交錯「求めすぎていたかも…」

第7話では、サヤカとダイシロウが復縁デートへ。久しぶりにダイシロウの姿を目にしたサヤカは、思わず涙をこぼします。共同生活を通して抱いた感情について問いかけられる中で、かつて「付き合っているから」と相手を縛ってしまっていた自分自身に向き合い、「本当に変わってしまったのは自分だったのかもしれない」と語るサヤカ。「求めすぎていた部分も多かったかも」「そばにいてほしいと思った」と、涙ながらに胸の内を明かします。共同生活前には、結婚に対する価値観の違いに悩んでいたふたり。サヤカは「『何歳までに結婚』という考え方よりも、穏やかに生活したい」と、これまでとは違う心境を口にします。そんなサヤカの言葉を受け止めるダイシロウの表情にも、変化が見え始める場面が。再び向き合ったふたりの時間は、どんな答えへと向かうのか。スタジオでは、このやり取りを受け、前田が「ダイシロウにも響いてましたね」とコメント。復縁デートを経て、サヤカとダイシロウの関係はどこへ向かうのか。二人の選択に注目が集まります。

■陣内智則の“忘れられない告白”に前田敦子＆藤田ニコルもドン引き「最悪…」

ビデオ限定トークでは、「思い出の告白」をテーマにトークを展開。陣内は小学4年生の頃、転校してしまう女の子に想いを伝えようと、大きな楠の木の下で告白を決意したものの、緊張のあまり女の子の足元に吐いてしまったという衝撃エピソードを告白。これには前田敦子と藤田ニコルも思わず「最悪」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれました。

第7話は、本日12月21日（日）夜9時より放送となります。どうぞお楽しみに。

■ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』番組概要

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-1512

『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』特報映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110

＜第7話＞

放送日：2025年12月21日（日）夜9時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第7話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/BbJ13XvgkbmMh1

＜事前番組『【先行公開】4人に1人は復縁経験あり!?前田敦子&ニコル&陣内の赤裸々恋愛観』＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p100

【スタジオ見届け人】

陣内智則、前田敦子、藤田ニコル