グローバルガールズグループ UNIS、コレサワ楽曲提供の恋する胸キュンソング日本2ndデジタルシングル「幸せになんかならないでね」ソウォン、ヒョンジュ、ゼリー、パン・ユナのコンセプトビジュアルを公開

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が独占配信したガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生し、韓国を拠点に活動するグローバルガールズグループ UNIS（ユニス）は、2025年12月17日（水）に日本2ndデジタルシングル「幸せになんかならないでね」をリリースしました。

それに伴い、メンバーのソウォン、ヒョンジュ、ゼリー、パン・ユナ4名による「幸せになんかならないでね」コンセプトビジュアルを公開いたしました。

このたび公開されたコンセプトビジュアルでは、キュートで可愛らしいUNISの魅力と、「幸せになんかならないでね」が描く恋する気持ちの世界観が全開に表現されています。

これまでのUNISの衣装の中でもひときわ可愛らしさが際立つビジュアルとなっており、日本のみならず世界各国のファンから大きな注目を集めています。

◇ソウォン

◇ヒョンジュ

◇ゼリー

◇パン・ユナ

UNISは、韓国の三大地上波放送局のひとつであるSBSが初めて手掛けたガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生した、歌・ダンス・ビジュアル・スター性を兼ね備えた次世代K-POPグループです。2024年3月に公式デビューを果たし、デビューからわずかの期間で、新人賞をはじめとした多数の賞を受賞。K-POP第5世代を牽引する存在として注目を集めています。

メンバーは、日本出身のナナとコトコ、フィリピン出身のゼリー ダンカ、エリシア、韓国出身のジン・ヒョンジュ、パン・ユナ、オ・ユナ、イム・ソウォンの8名で構成。国際色豊かで多様性にあふれたメンバー構成もUNISの大きな魅力のひとつです。

12月17日（水）にリリースする日本2ndデジタルシングル「幸せになんかならないでね」は、リアルで心に響く恋愛ソングで支持を集めるシンガーソングライター・コレサワによる書き下ろし楽曲です。アレンジは、トップクリエイターとしてジャンルを超えて活躍する TeddyLoid と Carlos K. が担当。

恋する気持ちのときめきと切なさを描いたラブソングで、“好き”という想いに潜む独占欲や不安を、等身大の言葉で表現。UNISらしい可愛さとエモーショナルさが詰まった、キュンとするポップチューンに仕上がっております。

また、ミュージックビデオの振り付けは、TWICE・MOMOの姉としても知られ、ダンサーとして活躍する hana が担当。振り付けには、大きな投げキスや小さな投げキスの“んまっ”を随所に散りばめており、恋する女の子のあざとくて可愛い世界観を表現しております。

「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」 https://www.unv-jp.com/ja/home

「UNIS JAPAN OFFICIAL X」 https://x.com/unis_offcl_jp

■UNIS JAPAN 2nd Digital Single 「幸せになんかならないでね」

https://nex-tone.lnk.to/uYSDvr

作詞作曲 / コレサワ

編曲 TeddyLoid, Carlos K.

リリース日：2025年12月17日（水）

形態：デジタルシングル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-XY9mFb8P7o ]

■UNIS日本デジタルシングルリリース記念ファンイベント 概要

イベント名： 「UNIS日本デジタルシングルリリース記念ファンイベント」

開催日時： 2025年12月30日（火） 14時30分～ （集合時間14時10分）

場所： 東京・ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場

出演： UNIS

内容： ミニライブ＆特典会（優先入場あり/観覧フリー）

イベント特設ページ：https://www.unv-jp.com/ja/articles/pqXcxr78e8pnwnT41yJH4U

【イベントに関するお問い合わせ】

＜平日＞

株式会社Abema https://help.abema.tv/hc/ja

※イベント当日・前日のお問い合わせにはお答えしかねる場合がございます。

※会場への直接のお問合せはご遠慮ください。

■ABEMA国内独占配信 『UNIVERSE TICKET』 概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/307-7