¡Ö¾ÅÆîÇúÁöÂ²POP-UP -Áö¤ê²°¤¿¤Á¤Îµ¢´Ôº× Since 1982-¡×Ç®¶¸¸æÎé¡ª2026Ç¯¤ÎÄÉ²Ã½ä²ó·èÄê¡ª¡ª

¡¡80Ç¯Âå¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄÁï¤Ë¤è¤ëÁö¤ê²°¤¿¤Á¤ÎÀÄ½ÕÌ¡²è¡Ø¾ÅÆîÇúÁöÂ²¡Ù¡£ÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤È¿·ºî¡Ö¾ÅÆîÇúÁöÂ² ¥Õ¥¡ー¥¹¥È ¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡¢º£¤â¤Ê¤ªÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¾ÅÇú¡É¤ÎÇ®¤¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢Á´¹ñ»°ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿POP UP STORE¡Ö¾ÅÆîÇúÁöÂ²POP-UP -Áö¤ê²°¤¿¤Á¤Îµ¢´Ôº× Since 1982-¡×¡¡¡£
²£ÉÍ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤ÈÆüËÜÃæ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡ÈÁö¤ê²°¤¿¤Á¤Îµ¢´Ôº×¡É¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÇ®¶¸¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã½ä²ó¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄËë¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê³¹¤Ø¤È¼ÀÁö¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÅÆîÇúÁöÂ²POP-UP -Áö¤ê²°¤¿¤Á¤Îµ¢´Ôº× Since 1982-¡×
¡È¾ÅÇú¡É¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿80Ç¯Âå¤Î»×¤¤½Ð¤¬Á¯ÌÀ¤ËÁÉ¤ë¡ª
µ®½Å¤ÊÊ£À½¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¡¢OVA¤Î¥Ö¥ëー¥ì¥¤ÈÎÇä¡¢Ãø¼Ô¤â´¿´î¤Î¤¸¤§¤ó¤È¤ëÌÍ¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥óÅù¤Î¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÊ£À½¸¶²è¥ß¥¹¥È¥°¥é¥Õ¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¹¹¤Ë¡ªÄÉ²Ã½ä²ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤â·èÄê¡ª¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
1¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸«¤É¤³¤í¡§
¾ÅÇúÏ¢ºÜÅö»þ¤«¤éº£¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÀèÀ¸¤Î»Å»öÆ»¶ñ¤äÅö»þ¤Î»Å»ö´ù¼Ì¿¿¡¢
ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¥é¥Õ¡¢¾ÅÇúºÇ½ªÏÃ¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë
¸¶²è¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¡Ö¾ÅÆîÇúÁöÂ² ¥Õ¥¡ー¥¹¥È ¥Õ¥é¥Ã¥°¡×
¹½ÁÛ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Îー¥È¤Î¸½Êª¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤Î¸ÂÄê¸ø³«¤È¡¢Åö»þ¤«¤é¸½ºß¤ËÅÏ¤ë
¾ÅÇú¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤ëµ®½Å¤ÊÅ¸¼¨¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ãÀ±¤¬µÖ¥Æ¥é¥¹(°¦ÃÎ)¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î21Æü(ÅÚ)～3·î1Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§À±¤¬µÖ¥Æ¥é¥¹ WEST 1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥È¥ì¥Ã¥¯²£¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¢¥¯¥»¥¹¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀ±¤¬µÖ¸µÄ®16-50
https://www.hoshigaoka-terrace.com/
¡ã¾åÌî¥Þ¥ë¥¤¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§3·î19Æü(ÌÚ)～4·î5Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§5F ¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥à
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî6-15-1
https://www.0101.co.jp/058/
¡ã³¤Ï·Ì¾¥Þ¥ë¥¤¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§4·î25Æü(ÅÚ)～5·î10Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§5F¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥à
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～19:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÃæ±û1-6-1
https://www.0101.co.jp/082/
