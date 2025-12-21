【謹賀新年】年始の“お年玉酒”「十四代」飲み比べ／「酒の七福神」飲み比べプラン｜日本酒原価酒蔵 2店舗で年始限定開催！

株式会社ビリオンフーズ

【年始限定】日本酒原価酒蔵2店舗で開催｜各店限定・希少酒スペシャル企画！



日本酒原価酒蔵「新宿東口店」では、選べる年始お年玉プランを、

日本酒原価酒蔵「川崎店」では、【酒の七福神】と祝うスペシャルコースを、期間限定で開催いたします。

新宿東口店では、全国的に高い人気を誇り入手困難とされる「十四代」シリーズを贅沢に5種飲み比べできるプランをご用意しました。銘柄構成の異なる2種類の「十四代5種飲み比べセット付きプラン」からお選びいただけます。

ちゃんこ鍋と楽しむ日本酒と相性抜群のお料理コースと、特定名称酒を中心とした全国の日本酒、生ビールを含む120分飲み放題付きで年末にふさわしい、贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

また川崎店では、人気銘柄「田中六五」15周年記念プロジェクトとしてリリースされた「酒の七福神」が全7種類飲み比べできる【酒の七福神】と祝うスペシャルコースをご用意いたしました。

本コースに付く120分プレミアム飲み放題には、通常は含まれない希少酒「而今」も特別にラインナップ。新年を祝うにふさわしい、贅沢かつ特別感あふれる内容となっております。

入手困難な希少酒を一度に味わえる、またとない機会となっております。各店先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

プラン内容



１.選べる！年始お年玉プラン（実施店舗：新宿東口店）

【年始お年玉プランA｜十四代〈希少銘柄入り〉贅沢5種飲み比べ】

◆飲み比べラインナップ

・十四代 超極 (45ml)

・十四代 大極上諸白 酒未来 (100ml)

・十四代 大極上諸白 龍の落とし子 秘蔵生酒 (100ml)

・十四代 中取り無濾過 (100ml)

・十四代 角新 本丸 (100ml)

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

蔵人コース（全9品）

・前菜2種盛り合わせ

・冷菜3種盛り合わせ

・炙り〆さば

・鶏ちゃんこ鍋

・塩麹バターポテト

・ちゃんぽん麺

◆飲み放題

120分通常飲み放題付き

特定名称酒を中心とした銘柄20種類/その他アルコールを含めた120分の飲み放題となっております。

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆開催期間

2026年1月2日(金)～1月11日(日)

◆料金

\11,000(税込)

◆定員

限定14名様

※先着順でのご案内となります

【年始お年玉プランB｜十四代を気軽に楽しむ 定番5種飲み比べ】

◆飲み比べラインナップ

・十四代 中取り 上諸白 酒未来 50ml

・十四代 中取り 上諸白 赤磐雄町 50ml

・十四代 中取り無濾過 50ml

・十四代 角新 本丸 50ml

・十四代 本丸 50ml

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

蔵人コース（全9品）

・前菜2種盛り合わせ

・冷菜3種盛り合わせ

・炙り〆さば

・鶏ちゃんこ鍋

・塩麹バターポテト

・ちゃんぽん麺

◆飲み放題

120分通常飲み放題付き

特定名称酒を中心とした銘柄20種類/その他アルコールを含めた120分の飲み放題となっております。

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります



◆開催期間

2026年1月2日(金)～1月11日(日)

◆料金

\7,000(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【年始お年玉プランA｜十四代〈希少銘柄入り〉贅沢5種飲み比べ】、【年始お年玉プランB｜十四代を気軽に楽しむ 定番5種飲み比べ】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-5379-2277

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

新宿東口店を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00

２.謹賀新年｜【酒の七福神】と祝うスペシャルコース（実施店舗：川崎店）

◆飲み比べラインナップ (全40ml)

・田中六五×産土(布袋尊)

・田中六五×東洋美人(弁財天)

・田中六五×若波(大黒天)

・田中六五×仙禽(寿老人)

・田中六五×日日(毘沙門天)

・田中六五×七本槍(福禄寿)

・田中六五×新政(恵比寿)

※上記日本酒は飲み放題ではございません

※各種40mlでご提供いたします

◆お料理

日本酒に合うお料理コース

・チーズ3種盛り合わせ

・魚介の酒菜3種盛り合わせ

・鶏肉の吟醸味噌焼き

・おでん3種盛り合わせ

・明太子の出汁炊きご飯

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題付き+【而今】飲み放題

大人気銘柄「而今」/特定名称酒を中心とした日本酒銘柄36種類/その他アルコールを含めた120分のプレミアム飲み放題となっております。

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります



◆開催期間

2026年1月1日(月)～1月15日(木)

◆料金

\15,000(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

ネット予約のコース選択に【謹賀新年｜【酒の七福神】と祝うスペシャルコース】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・WEB予約限定となります

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

川崎店を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/plan_list/?seats=1&time=15:00

飲み放題メニュー

◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

