【謹賀新年】年始の“お年玉酒”「十四代」飲み比べ／「酒の七福神」飲み比べプラン｜日本酒原価酒蔵 2店舗で年始限定開催！
【年始限定】日本酒原価酒蔵2店舗で開催｜各店限定・希少酒スペシャル企画！
日本酒原価酒蔵「新宿東口店」では、選べる年始お年玉プランを、
日本酒原価酒蔵「川崎店」では、【酒の七福神】と祝うスペシャルコースを、期間限定で開催いたします。
新宿東口店では、全国的に高い人気を誇り入手困難とされる「十四代」シリーズを贅沢に5種飲み比べできるプランをご用意しました。銘柄構成の異なる2種類の「十四代5種飲み比べセット付きプラン」からお選びいただけます。
ちゃんこ鍋と楽しむ日本酒と相性抜群のお料理コースと、特定名称酒を中心とした全国の日本酒、生ビールを含む120分飲み放題付きで年末にふさわしい、贅沢なひとときをお楽しみいただけます。
また川崎店では、人気銘柄「田中六五」15周年記念プロジェクトとしてリリースされた「酒の七福神」が全7種類飲み比べできる【酒の七福神】と祝うスペシャルコースをご用意いたしました。
本コースに付く120分プレミアム飲み放題には、通常は含まれない希少酒「而今」も特別にラインナップ。新年を祝うにふさわしい、贅沢かつ特別感あふれる内容となっております。
入手困難な希少酒を一度に味わえる、またとない機会となっております。各店先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにご予約ください。
皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。
プラン内容
１.選べる！年始お年玉プラン（実施店舗：新宿東口店）
【年始お年玉プランA｜十四代〈希少銘柄入り〉贅沢5種飲み比べ】
◆飲み比べラインナップ
・十四代 超極 (45ml)
・十四代 大極上諸白 酒未来 (100ml)
・十四代 大極上諸白 龍の落とし子 秘蔵生酒 (100ml)
・十四代 中取り無濾過 (100ml)
・十四代 角新 本丸 (100ml)
※上記日本酒は飲み放題ではございません
◆お料理
蔵人コース（全9品）
・前菜2種盛り合わせ
・冷菜3種盛り合わせ
・炙り〆さば
・鶏ちゃんこ鍋
・塩麹バターポテト
・ちゃんぽん麺
◆飲み放題
120分通常飲み放題付き
特定名称酒を中心とした銘柄20種類/その他アルコールを含めた120分の飲み放題となっております。
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2026年1月2日(金)～1月11日(日)
◆料金
\11,000(税込)
◆定員
限定14名様
※先着順でのご案内となります
【年始お年玉プランB｜十四代を気軽に楽しむ 定番5種飲み比べ】
◆飲み比べラインナップ
・十四代 中取り 上諸白 酒未来 50ml
・十四代 中取り 上諸白 赤磐雄町 50ml
・十四代 中取り無濾過 50ml
・十四代 角新 本丸 50ml
・十四代 本丸 50ml
※上記日本酒は飲み放題ではございません
◆お料理
蔵人コース（全9品）
・前菜2種盛り合わせ
・冷菜3種盛り合わせ
・炙り〆さば
・鶏ちゃんこ鍋
・塩麹バターポテト
・ちゃんぽん麺
◆飲み放題
120分通常飲み放題付き
特定名称酒を中心とした銘柄20種類/その他アルコールを含めた120分の飲み放題となっております。
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2026年1月2日(金)～1月11日(日)
◆料金
\7,000(税込)
◆定員
限定36名様
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【年始お年玉プランA｜十四代〈希少銘柄入り〉贅沢5種飲み比べ】、【年始お年玉プランB｜十四代を気軽に楽しむ 定番5種飲み比べ】というコースがございますのでご選択ください。
◯電話予約
03-5379-2277
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
新宿東口店を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00
２.謹賀新年｜【酒の七福神】と祝うスペシャルコース（実施店舗：川崎店）
◆飲み比べラインナップ (全40ml)
・田中六五×産土(布袋尊)
・田中六五×東洋美人(弁財天)
・田中六五×若波(大黒天)
・田中六五×仙禽(寿老人)
・田中六五×日日(毘沙門天)
・田中六五×七本槍(福禄寿)
・田中六五×新政(恵比寿)
※上記日本酒は飲み放題ではございません
※各種40mlでご提供いたします
◆お料理
日本酒に合うお料理コース
・チーズ3種盛り合わせ
・魚介の酒菜3種盛り合わせ
・鶏肉の吟醸味噌焼き
・おでん3種盛り合わせ
・明太子の出汁炊きご飯
◆飲み放題
120分プレミアム飲み放題付き+【而今】飲み放題
大人気銘柄「而今」/特定名称酒を中心とした日本酒銘柄36種類/その他アルコールを含めた120分のプレミアム飲み放題となっております。
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
◆開催期間
2026年1月1日(月)～1月15日(木)
◆料金
\15,000(税込)
◆定員
限定18名様
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約限定
ネット予約のコース選択に【謹賀新年｜【酒の七福神】と祝うスペシャルコース】というコースがございますのでご選択ください。
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・WEB予約限定となります
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)
川崎店を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/plan_list/?seats=1&time=15:00
飲み放題メニュー
◯通常飲み放題メニュー
◯プレミアム飲み放題メニュー
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
・TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/billionfoods_025
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？
我々ビリオンフーズは、
「日本の食で、世界を満たす」
というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。
今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。
ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。
まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。
ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！
詳細を見る :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01
会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
ビリオンフーズ公式noteはこちら :
https://note.com/billionfoods_025