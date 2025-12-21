辻田真輝監督　来季続投決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

辻田真輝 / Masateru TSUJITA 監督プロフィール

■生年月日

1984年8月3日



■出身地

石川県金沢市



■選手歴

ヘミニス金沢フットボールクラブ - 星稜高校 - 大宮アルディージャ - ツエーゲン金沢



■指導歴

2008年～2010年 金沢桜丘高校サッカー部コーチ

2011年～2016年 ツエーゲン金沢U-15コーチ

2017年 ツエーゲン金沢U-18コーチ

2018年～2021年 ツエーゲン金沢U-18監督

2022年～2023年 ツエーゲン金沢トップチームコーチ

2024年～2025年6月 ツエーゲン金沢強化部長

2025年6月～ ツエーゲン金沢トップチーム監督



■コメント

ツエーゲン金沢を支えていただいている全ての皆様、2025シーズン、多大なるご支援ご声援をありがとうございました。

この度、2026シーズンも監督を継続させていただくこととなりました。

結果を出せなかった自分に指揮を執る機会を与えてくれたクラブに感謝します。

クラブ創設20周年となる2026シーズンは選手、スタッフ、皆様と共に闘い、更なる歓喜と熱狂が溢れる試合を展開できるように準備します。

20年前の津幡運動公園でのツエーゲン金沢開幕戦、そして先日のPO準決勝後の想いと景色を忘れずに、野心を持って日々邁進してまいりますので、引き続きツエーゲン金沢へのご支援ご声援をよろしくお願いいたします。