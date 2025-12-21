開運｜山倭厭魏のオンライン鑑定プレゼントキャンペーンを山倭厭魏の算命学にて開催中！

テレシスネットワーク株式会社

テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充 https://www.telsys.co.jp/）は、2025年12月21日より、月額公式サイト『山倭厭魏の算命学』にて、『開運｜山倭厭魏のオンライン鑑定プレゼントキャンペーン』を公開いたしました。

『山倭厭魏の算命学』URL：https://yamato-ougi.net

■キャンペーン概要

いつも「山倭厭魏の算命学」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

年の瀬の慌ただしさが落ち着き、新しい年を迎える準備が整う頃となりました。

寒さがいっそう深まるこの季節、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

年末年始は、一年の節目であると同時に、新たな運気を迎え入れる大切なタイミングでもあります。

心と環境を整え、来る年をより良いものにするために、改めて“自分自身の運勢”と向き合ってみてはいかがでしょうか。



このたび「山倭厭魏の算命学」では、

「開運｜山倭厭魏のオンライン鑑定プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

対象の新作占いメニューをご購入いただいたお客様の中から、抽選で1名様に、

「山倭厭魏の算命学」監修者・山倭厭魏先生による特別なオンライン鑑定をプレゼントいたします。



ご自身の運命やこれからの歩みについて、直接アドバイスを受けられる貴重な機会です。

2026年をより良い一年とするためのヒントを、先生との対話の中で見つけてみてください。

どうぞこの機会をお見逃しなく。

皆さまの新しい一年が、穏やかで実りあるものとなりますように。

※本キャンペーンに参加するためには、月額公式サイト『山倭厭魏の算命学』への会員登録が必要です。

■キャンペーン期間

2025年12月21日から2026年1月10日まで





■公式サイト『山倭厭魏の算命学』のご紹介

数々の人気番組やメディア出演で話題を集める山倭厭魏(やまとおうぎ)による本格算命学サイトが遂に登場！古代中国から伝わる「算命学」を用いて詳細な命式を作成し、あなたが生まれ持った運命や2026年の運勢、今後起こる出来事などを明らかにします。鑑定歴30年の占い覇王・山倭厭魏の算命学を用いた細密鑑定をぜひご体験ください。



■監修者紹介 山倭厭魏

大阪府生まれ。浄土宗総本山知恩院僧侶の祖父を持つ仏教家系に育つ。若年期より「易学」「数理学」「四柱学」「奇門遁甲」「六壬神課」「五性占術」「占星術」「風水」「算命」「宿曜」「陰陽」「九星」等多くの占術を学び、オリジナル占術の「陰陽五性術」を確立。各著名人、会社経営者、芸能人、もちろん一般の方々まで幅広く相談を受ける傍ら、人材教育講演等も行う。現在、大阪ミナミにて「占いサロン YAMATO」を経営。

■サービス概要

・コンテンツ名称：山倭厭魏の算命学

・販売料金 ：月額440円(税込)

・提供URL：https://yamato-ougi.net

■占いコンテンツポータルサイト『うらなえる』のご紹介

2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

・『うらなえる公式サイト』URL：https://unkoi.com/

・『うらなえる本格鑑定』URL：https://unkoi.com/fortune-premium/

■女性のディープな恋愛コラムと無料占いメディア『ENJYO』のご紹介

『ENJYO（エンジョー）』は、炎えるように恋をして、艶やかに生きる女性のための恋愛コラム＆無料占い配信メディアです。女性向けのディープな恋愛やナイトライフまで…様々なテーマを取り揃えた読みごたえたっぷりの恋愛コラムと、TVや書籍、雑誌など各メディアで活躍する人気占い師による無料占いを毎日更新！

・『ENJYO』URL：https://djm.jp/

■電話占い「メル」恋愛・スピリチュアルコラム＆無料占いサイトのご紹介

本サイトは恋愛・復縁・苦しい恋など、相談者が抱える複雑で多様な悩みに答えを導く電話占いサイトです。本サイトでは、人気の電話占い師による無料の霊視・スピリチュアル占いをはじめ、女性向けの恋愛コラムを多数配信しています。

・電話占いメルTOP URL：https://user.meruu.jp/

・電話占いメル-恋愛コラム＆無料占い URL：https://user.meruu.jp/media/

