年末年始も、こもろ周遊バスで快適な観光を！

軽井沢蒸留酒製造株式会社

年末年始に小諸へのお出かけをお考えの方に嬉しいお知らせです！

乗り降り自由で市内の観光スポットを巡る「こもろ周遊バス」は、下記の年末年始期間も休まず運行いたします。

2025年 12/28(土)

12/29(日)

2026年 1/3(土)

1/4(日)

小諸駅へは、軽井沢からしなの鉄道でわずか25分、佐久平駅からは17分。車窓の景色を楽しみながら気軽にアクセスできます。

帰省中の観光など冬のお出かけに、便利な小諸周遊バスをぜひご活用ください。

～こもろ周遊バス～

小諸駅を起点とした2つのルートで運行し、それぞれ約30～40分で一周します。

蒸留所のほかにも、りんご園や北国街道の街並み、ワイナリーや温泉など、小諸ならではの名所を追加料金なし・乗り降り自由で1日満喫することができます。

運行日 ：土日祝日

※12月27日(土)・28日(日)・1月3日(土)・4日(日) も運行いたします

運 賃 ：1日乗車券 大人500円 / 小人・障がい者 300円

販 売 ：年末年始期間中の乗車券はバス車内で販売しております。(現金決済のみ)

運行時間：9:25～18:50（主要停留所発着時刻）

【施設営業日のご案内】

年末年始期間は一部の店舗・施設で休業となっておりますので、ご注意ください。

ご来訪前に、以下の「施設休館情報」を必ずご確認いただき、最新情報は各施設へ直接ご確認ください。

年末年始 施設休館情報

【運行ルート】

２つのルート上の停留所は以下の通りです。(各ルート一周30～40分)

蒸留所・スタラスルート:

小諸駅→りんごの里松井→小諸蒸留所→ スタラス/小諸高原美術館→山吹味噌酢久商店 → 小諸駅

ワイナリー・温泉ルート:

小諸駅→マンズワイン小諸ワイナリー→布引温泉小諸 (布引観音への無料シャトルバスあり) →小諸駅

こもろ周遊バス時刻表

【運営】

本事業は、小諸商工会議所をはじめ、小諸市内の事業者が参画する「地域の魅力と公共交通の融合における元気づくり推進委員会」が中心となって運営しています。なお、運行にかかる費用には、お客様からの運賃に加え、地域発長野県の元気づくり支援金や、小諸蒸留所の地域限定ボトルの収益金、地域の皆さんからの協賛金を充当しています。

＜運行に関するお問合せ先＞

千曲バス株式会社 小諸営業所

TEL：0267-22-2100

＜取材に関するお問合せ先＞

こもろ観光局 TEL：0267-22-1234

小諸蒸留所(事務局) TEL：0267-28-9950