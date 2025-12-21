年末年始も、こもろ周遊バスで快適な観光を！

軽井沢蒸留酒製造株式会社

年末年始に小諸へのお出かけをお考えの方に嬉しいお知らせです！
乗り降り自由で市内の観光スポットを巡る「こもろ周遊バス」は、下記の年末年始期間も休まず運行いたします。




2025年 12/28(土)


　　　　 12/29(日)


2026年 1/3(土)


　　　　 1/4(日)




小諸駅へは、軽井沢からしなの鉄道でわずか25分、佐久平駅からは17分。車窓の景色を楽しみながら気軽にアクセスできます。


帰省中の観光など冬のお出かけに、便利な小諸周遊バスをぜひご活用ください。




～こもろ周遊バス～


小諸駅を起点とした2つのルートで運行し、それぞれ約30～40分で一周します。


蒸留所のほかにも、りんご園や北国街道の街並み、ワイナリーや温泉など、小諸ならではの名所を追加料金なし・乗り降り自由で1日満喫することができます。




運行日　：土日祝日


※12月27日(土)・28日(日)・1月3日(土)・4日(日) も運行いたします
運　賃　：1日乗車券　大人500円 / 小人・障がい者 300円 
販　売　：年末年始期間中の乗車券はバス車内で販売しております。(現金決済のみ) 
運行時間：9:25～18:50（主要停留所発着時刻） 




【施設営業日のご案内】


年末年始期間は一部の店舗・施設で休業となっておりますので、ご注意ください。
ご来訪前に、以下の「施設休館情報」を必ずご確認いただき、最新情報は各施設へ直接ご確認ください。



年末年始　施設休館情報

【運行ルート】 
 ２つのルート上の停留所は以下の通りです。(各ルート一周30～40分) 



 蒸留所・スタラスルート: 
 　小諸駅→りんごの里松井→小諸蒸留所→ スタラス/小諸高原美術館→山吹味噌酢久商店  → 小諸駅 


 ワイナリー・温泉ルート: 
　小諸駅→マンズワイン小諸ワイナリー→布引温泉小諸 (布引観音への無料シャトルバスあり) →小諸駅 




こもろ周遊バス時刻表



【運営】
本事業は、小諸商工会議所をはじめ、小諸市内の事業者が参画する「地域の魅力と公共交通の融合における元気づくり推進委員会」が中心となって運営しています。なお、運行にかかる費用には、お客様からの運賃に加え、地域発長野県の元気づくり支援金や、小諸蒸留所の地域限定ボトルの収益金、地域の皆さんからの協賛金を充当しています。



＜運行に関するお問合せ先＞


千曲バス株式会社　小諸営業所


TEL：0267-22-2100


＜取材に関するお問合せ先＞


こもろ観光局　　　　 TEL：0267-22-1234


小諸蒸留所(事務局)　 TEL：0267-28-9950