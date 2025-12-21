「今日より元気に、明日はもっとヘルシーに。」行動指針の「ウェルボディ思考」を策定

Well Body株式会社

心身の健康を重要視した働き方が求められるいま、Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 純一）は、従業員が健康的にパフォーマンスを発揮するための行動指針「ウェルボディ思考」を策定しました。

挑戦・健康・コミュニケーションなど16の行動のアップデートを目指します。

印象に残りやすい“比較構造”で、行動が自然と変わる仕掛けに

ウェルボディ思考の特徴は、16の行動をノーマルボディ思考（一般的な思考）とウェルボディ思考（Well Bodyが目指す思考）に分類し、比較形式で提示している点です。

これは社員にとって、「自分はいまどちらの思考で行動しているか」を直感的に振り返りやすく、行動変容につながりやすい仕掛けになっています。

●具体例

ノーマルボディ思考：ウェルボディ思考

- 「指摘に対し拗ねる」：「指摘されたときこそ活かす」- 「誰かがやってくれる」：「誰が、何を、いつまでが明確」- 「閉鎖的で自分本位」：「オープンでリスペクトに溢れる」策定に至った背景：明日すぐにできる「行動」へ落とし込むために

本思考法の根底には、取締役COOの吉村が掲げる「今すぐに、実現できることを」という考えがあります。企業のミッションはしばしば抽象的で、日常業務に落とし込むには具体性が不足しがちです。

そこでWell Bodyでは、ミッションを「明日からすぐに行動できる」レベルに小分けし、誰もが継続できる形へと再構築。

※行動指針を明確化する他社事例も参考にしながら、独自のウェルビーイング視点を交えて開発しました。

現在、ウェルボディ思考は従業員が迷わず行動に移すための「道しるべ」の一つとなっています。

導入後の取り組み：「ウェルボディ思考ミーティング」で着実に行動定着へ

16項目すべてを同時に実践することは簡単ではありません。

そのためWell Bodyでは、月1回の「ウェルボディ思考ミーティング」を実施し、従業員が自発的に行動を定着させる仕組みを導入しています。

- 各社員がその月に取り組む「1項目」を選択- 1か月を通して意識的に実践- 翌月のミーティングでフィードバックと次の目標設定

というサイクルを繰り返すことで、16項目を無理なく着実に自分の行動習慣へ取り入れていくことができます。

この取り組みにより、従業員は「すべてを一度にやろうとしない」安心感を持ちながら、「一つずつ」行動指針を体現することができます。

最終的には各従業員が「元気に、ヘルシーに、挑戦ができる人」に成長していくことを目指しています。

Well Body株式会社 代表取締役社長 水野 純一 コメント

「WellBodyらしさ」をチームとして大切にしていきたいと常々考えていた中で『ウェルボディ思考』を策定しました。ともすれば抽象的になりがちな行動指針を、『ノーマル思考との比較』という形式を通じて、誰もが明日から実践できる具体的な行動へと落とし込み、より「らしさ」を持ちながらチーム一丸となりさまざまな業務に前向きに取り組むことが目的です。

全従業員が元気に、そして自分自身が挑戦し続ける組織文化を築き、引き続きフィジカルケアを通して多くの方を豊かにして参ります。

「ウェルボディ思考」で目指すゴールとは

Well Body株式会社は、「ウェルボディ思考」を通じて心身ともに健康で、前向きに挑戦する従業員が増えることで、組織の活力が高まり、企業全体のウェルビーイングがさらに向上することを目指します。

最終的には「常識を変え、身体を変え、人生を豊か。」 というミッションの実現に向けて邁進していきます。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com