指の第１関節や、親指の根元の関節に痛みを感じている方はいないでしょうか？もしかしたら、「変形性指関節症」かもしれません。

日本医師会（会長：松本吉郎）ではこのほど、その「変形性指関節症」をテーマに取り上げた、「健康ぷらざ」の最新号No.597を制作し、日本医師会ホームページに掲載しました。

健康ぷらざ最新号 :https://www.med.or.jp/dl-med/people/plaza/597.pdf

最新号では池口良輔京都大学医学部附属病院リハビリテーション科教授が「変形性指関節症とはどんな病気なのか」「変形性指関節症を疑うべき症状」「手指が変形してしまう要因」「治療法」などについて解説。また、自分でできるケアの仕方なども分かりやすく説明していますので、ぜひ、ご覧ください。

「健康ぷらざ」は国民の皆さんに医学・健康情報をお届けすることを目的として、日本医師会が制作しているものです。「歯周病」「難聴」などを取り上げたバックナンバーはすべて日本医師会の公式ホームページに掲載されていますので、併せてご活用ください。

健康ぷらざのバックナンバーはこちら :https://www.med.or.jp/people/plaza/

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121 （代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16

公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp



