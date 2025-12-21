Steve* inc.¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡õ²»³Ú²È¤Îno.9¡¢¤½¤·¤ÆÄ®Ì±¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¡¢µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶ÊÈ¯É½¡ª
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¡¢ ¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÊ»Áö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÀÅÄ¿»Ö¡¢°Ê²¼¡¡¡ÖSteve* inc.¡×¡Ë¤Ï¡¢Ä®Ì±¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Í¤³¤¬¤ß¤È¤¦¤°¤¤¤¹P¡×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤È¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü12/21¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢YouTube¤ÇËÜ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ne.ko.ga.mi. - ¥Ç¥¶¥¤¥ó [Official Video][Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=jf2YPcvN94M ]
ne.ko.ga.mi. - ¥Ç¥¶¥¤¥ó [Official Video]
https://youtu.be/jf2YPcvN94M?si=yHKiv05kM_kqduGK
´Ý¿¹Ä®¡Ã¤Í¤³¤¬¤ß¤È¤¦¤°¤¤¤¹P¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://nekogami.marumorimachi.com/
´Ý¿¹Ä®¡Ã¤Í¤³¤¬¤ß¤È¤¦¤°¤¤¤¹P¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê¤Õ¤ëÇ¼¤Ç±þ±ç¥Úー¥¸¡Ë
https://nekogami.marumorimachi.com/furusato/
¤Ê¤¼¡¢¤Í¤³¤¬¤ß¡©
¹¾¸Í»þÂå¤«¤é´Ý¿¹Ä®¤Ç¤ÏÍÜ»½¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢»½¤ò¥Í¥º¥ß¤«¤é¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ¤ò¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æã«¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¿À¤ÎÁ´¹ñÅª¤ÊÊ¬ÉÛ¤ò¸«¤ë¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤äÄ¹Ìî¸©¤Ê¤ÉÍÜ»½ÃÏÂÓ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âµÜ¾ë¸©¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ý¿¹Ä®¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇ¿À¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç´Ý¿¹Ä®¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´Ý¿¹Ä®Æâ³Æ½ê¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ¿ÀÍÍ
¤Ê¤¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡©
µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2034Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÂèÏ»¼¡Áí¹ç·×²è¤ÇÄ®¤ÎÌÜ»Ø¤¹¾ÍèÁü¤ò¡ÖDESIGN NEW MARUMORI ¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤Æü¾ï¤ò¡£¡×¤ÈÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Öne.ko.ga.mi.¡×¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆ§½±¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÏ»¼¡´Ý¿¹Ä®Áí¹ç·×²è
ÍýÇ°¤Ï¡ÖDESIGN NEW MARUMORI ¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤Æü¾ï¤ò¡£¡×
¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¸¦½¤
ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÂÀÅÄ¿»Ö¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëµÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®¤Ë¤Æ¡¢¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤éÌò¾ì¿¦°÷¤Ø·ÑÂ³Åª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é²ò¤Î¼Á¤ò¤¢¤²¤ë¡ÖÏÀÍýÅª»×¹Í¡×¤È¡¢²ÝÂê¤½¤Î¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òËÜ¼Á¤«¤é¹Í¤¨¤ë¸¦½¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý¿¹Ä®¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¸¦½¤
Ä®Ì±ÅêÉ¼¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬·èÄê
¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¸¦½¤¤Î¼ÂÁ©ÊÔ¤Ë¤Æ¡¢´Ý¿¹Ä®¤Î²ÝÂê¤òÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¡¢±£¤µ¤ì¤¿Ä®¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢´Ý¿¹Ä®¤é¤·¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ©ºî¡£¸¦½¤Æâ¤ÇÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢70Ç¯¤ÎÄ®À¯»Ë¾å½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ëÁ´À¤ÂåÂÐ¾Ý¤ÎÄ®Ì±ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£±à»ù¤ä¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¶Ïº¹¤Ç´Ý¿¹Ä®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Í¤³¤¬¤ß¤È¤¦¤°¤¤¤¹P¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¹ðÃÎ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ºý»Ò¤È¡¢¡Ö¹Êó¤Þ¤ë¤â¤ê¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿ÅêÉ¼·ë²Ì
Ä®Ì±¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿MV
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Í¤³¤¬¤ß¤È¤¦¤°¤¤¤¹P¡×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Í¤³¤¬¤ß¤¬¿À¥¢¥¤¥É¥ë¡Öne.ko.ga.mi.¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý¿¹Ä®¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê·Ê¿§¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤Î¹¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý¿¹Ä®Ì±¤¬¡¢¿·¤·¤¤´Ý¿¹Ä®¤Î»Ñ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢ne.ko.ga.mi.¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ÑµÒ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢´Ý¿¹Ä®¤Î²Æº×¤ê¡Öã·Íý¸¸Ìë¡×¤Ë¤Æ¡¢Steve* inc.¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê·×²è¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»²²Ã¼Ô¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë¸©°Ë¶ñ¹âÅù³Ø¹»Èþ½ÑÉô¡¢´Ý¿¹Ä®Î©´Ý¿¹Ãæ³Ø¹»Èþ½ÑÉô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÇØ·Ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢Ä®Ì±¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý¿¹Ä®¤ò¾ÝÄ§¤È¤¹¤ë´Ý¿¹¶¶¤òÊâ¤¯¤Í¤³¤¬¤ß¤È¤¦¤°¤¤¤¹P
Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¾¦Å¹³¹
´Ý¿¹Ä®¤Î²Æº×¤ê¡Öã·Íý¸¸Ìë¡×¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Í¤³¤¬¤ß¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ÑµÒ¥¤¥é¥¹¥È
ÉÁ¤«¤ì¤¿´ÑµÒ¥¤¥é¥¹¥È¤¬MV¤Ë½Ð±é
µÜ¾ë¸©°Ë¶ñ¹âÅù³Ø¹»Èþ½ÑÉô¡¢´Ý¿¹Ä®Î©´Ý¿¹Ãæ³Ø¹»Èþ½ÑÉô¤¬ÉÁ¤¤¤¿´Ý¿¹Ä®¤ÎÇØ·Ê¥¤¥é¥¹¥È¤â»ÈÍÑ
µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ý¿¹Ä®¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ºÇÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅìËÌÂèÆó¤ÎÂç²Ï¡¦°¤Éð·¨Àî¤¬Î®¤ì¤ëËßÃÏ¤ÎÄ®¡£ÀçÂæ»Ô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¡£°¤Éð·¨µÞ¹ÔÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀçÂæ»Ô¤«¤éÌó£±»þ´Ö¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ¡Åç¸©¤«¤é¤ÏÌó1»þ´Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿å¤ÈÎÐ¤¬µ±¤¡¢Îò»Ë¤¬Â³¤¯¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®
https://www.town.marumori.miyagi.jp/
⬛︎´Ý¿¹Ä®Ä¹ ÊÝ²Ê¶¿Íº¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ºòÇ¯ÃÂÀ¸¤·¤¿´Ý¿¹Ä®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Í¤³¤¬¤ß¤È¤¦¤°¤¤¤¹P¡×¡£¤½¤Î¤Í¤³¤¬¤ß¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Öne.ko.ga.mi.¡×¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ®¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÂèÏ»¼¡´Ý¿¹Ä®Áí¹ç·×²è¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖDESIGN¡¡NEW¡¡MARUMORI¡¡¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤Æü¾ï¤ò¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ý¿¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤äÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¿·¤·¤¤´Ý¿¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä®Ì±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËËÜÄ®¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢´Ý¿¹Ä®¤ÎÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä®Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤Ì´¤Î¹¤¬¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
⬛︎²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿À¶¿å¤ß¤µ¤È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥µ¥¦¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ý¿¹Ä®¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢´Ý¿¹Ä®¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê±ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Î¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê´Ý¿¹Ä®¤Ë¾®¤µ¤Ê´õË¾¤ä¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤òÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
À¶¿å¤ß¤µ¤È¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
Âç¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¤¥¥¿¥¤¡×¥Ý¥¹¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡¦Ï¢ºÜ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¤È¡Ö¥µ¥¦¥Êº§¡×¤òÈ¯É½¡£
⬛︎ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¾ë Î´Ç·¡Êno.9¡Ë¡¡¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤â²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤¿´Ý¿¹Ä®¡£°ì¸«¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Àî¤Î²»¡¢Àæ¤ÎÀ¼¡¢Ä»¤ä³¿¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÀÅ¤«¤È´¶¤¸¤ë¿¹¤ÈÀî¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉÔ»×µÄ¡£¤½¤ó¤ÊÄ®¤Ç°é¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤È¡¢À¶¿å¤ß¤µ¤È¤µ¤ó¤Î²Î¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÁÇËÑ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò³À´Ö¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¿·¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ëºß¤ëÄ®¤È¿Í¤È¾ð·Ê¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¹¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¾ë Î´Ç·¡Êno.9¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯åÌÌ©¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤òÊ»¤»»ý¤Äºî¶Ê²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢TVCM¤äWeb¹¹ð¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î²»³Ú¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
⬛︎ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂÀÅÄ¿»Ö¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Èº£¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤È¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÁÛ¤¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¸Î¶¿¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÙ¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ä®Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å¤ß¤µ¤È¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢no.9¤ÎÈþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÅÄ¿»Ö¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®À¸¤Þ¤ì¡£Steve* inc.ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£´ë¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÃÏ°è¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£2023Ç¯¤«¤é¸©Æâ¼«¼£ÂÎ½é¤È¤Ê¤ë´Ý¿¹Ä®¸ø¼°¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤â·óÌ³¡£
»£±ÆÃÏ¡§µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä® ÉÔÆ°Âº¸ø±à¥¥ã¥ó¥×¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯
Steve* inc.
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÊ»Áö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£CI/VI³«È¯¤«¤éWeb¥µ¥¤¥È¤äÌ¾»É¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ©ºîÊª¤â¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é´ØÍ¿¡£»þÂå¤ÎÄ¬Î®¤ò¸¦µæ¤·Â³¤±¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂÀÅÄ¿»Ö
»ñËÜ¶â¡§\10,000,000
¿Í¿ô¡§Ìó35Ì¾¡ÊÌò°÷¡¦¸ÜÌä´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶È¤ä¾¦ÉÊ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃÏ°è¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î³«È¯
Steve* GINZA OFFIFE¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ3-6 ¶äºÂ¹âÌÚ¥Ó¥ë 8F
Steve* CREATIVE LOUNGE¡§»³·Á¸©»³·Á»ÔËÜÄ®1-5-19 ¤ä¤Þ¤¬¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ーQ1 3-D
Steve* SENDAI OFFICE¡§¡ÊÀßÎ©½àÈ÷Ãæ¡Ë
URL¡§https://steveinc.jp/