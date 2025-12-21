【開催レポート】スポーツランドSUGOで延べ約130名がeモータースポーツを体験 ── オープンアップグループ×FENNEL「EMS体験セット提供プロジェクト」第一弾を実施

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、株式会社オープンアップグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO：西田 穣、以下「オープンアップグループ」）と共同で、2025年11月29日（土）、30日（日）にスポーツランドSUGOで開催されたモータースポーツイベント会場内にて「EMS体験セット提供プロジェクト」第一弾となるシミュレーター体験ブースを実施しました。

当日は、延べ約130名の来場者がeモータースポーツを体験。小さな子どもから大人まで幅広い世代がハンドルを握り、若年層を中心に新たに“モータースポーツに触れるきっかけ”を提供する場となりました。

イベント概要

本イベントは、eモータースポーツを通じて運転の楽しさやモータースポーツの魅力に触れる機会を創出し、将来のドライバーや自動車関連産業の担い手となる人材の裾野を広げることを目的に開催されました。

会場内の「FENNEL × オープンアップグループ EMS体験ブース」には、Fanatec社製の本格的なシミュレーター筐体を3台設置。友人同士や家族連れが並んで対戦走行を楽しむ姿が多く見られました。

イベント当日の様子：ダイジェスト動画

当日のシミュレーター対戦や会場の雰囲気を収録したダイジェスト動画を当日参加したFENNEL eモータースポーツ部門の大湯 都史樹のXにおいて公開中。

来場者がプロドライバーさながらの視点で走行を楽しむ様子をご覧いただけます。

ダイジェスト動画：https://x.com/oyu_toshiki0804/status/2002346173856956635

大湯 都史樹と子どもたちによる対戦走行を実施

FENNEL eモータースポーツ部門に所属し、TOYOTA GAZOO Racingの現役ドライバーとしてSUPER FORMULAやSUPER GT GT500クラスで戦う「大湯 都史樹」が当日会場に登場。レーシングシミュレーターを用いて、来場した子どもたちと実際に対戦走行を行いました。

国内トップで活躍する現役プロドライバーと同じマシン／コースを走り、直接腕前を競い合うことができる貴重な機会となり、参加した子どもたちは真剣な表情でハンドルを握っていました。プロと同じライン取りに挑戦したり、大湯選手のタイム更新を目指したりするなど、会場は終始大きな盛り上がりを見せました。

今後の展開：EMS体験セットの設置先を公募

スポーツランドSUGOでの第一弾施策に続き、本プロジェクトでは全国各地の学校・自治体・企業・高齢者施設などを対象に「EMS体験セット」の設置希望団体の公募を開始します。

公募開始時期：2026年1月（予定）

条件：不特定多数の人が体験できる場所があること／体験会の様子をレポートとして共有いただけること

貸与期間中の体験会の様子や、設置先での教育・採用・地域活性化の取り組みについては、FENNELおよび大湯選手、各パートナーの公式SNSやプレスリリースを通じて随時発信していきます。

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、7つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw