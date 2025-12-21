Diplo / Major Lazer の New Album 「GYALGEBRA」リリース記念の無料限定ライブ、 Diplo がサプライズ DJ 出演し、SO-SO がダイレクトサポート!

株式会社COCO Gallery

株式会社COCO Gallery(本社:東京都渋谷区)所属のアーティストSO-SOが、2025年12月 16日(火)に開催された、Diplo & Major LazerのNew Album「GYALGEBRA」のリリース を記念に開催された無料のスペシャルライブに出演しました! Diplo本人は自身のインスタグラムにて、開催前日にスペシャルゲストとして出演すること を告知するゲリラライブとなったが、会場となった歌舞伎町シネシティ広場での過去最大 人数規模を動員した当イベントの観客を魅了するDJセットとなりました。

・イベントスケジュール

日時:2025年12月16日(火)

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

場所:新宿・歌舞伎町シネシティ広場

・出演アーティスト

N 2 :https://www.instagram.com/bananaoka/

SO-SO:https://www.instagram.com/so_so_looper/

Diplo:https://www.instagram.com/diplo/

feat. Avantgardey:https://www.instagram.com/avantgardey_/

SO-SO プロフィール

DJ / 音楽プロデューサー / ヒューマンビートボクサー

代表曲「SO-SO Exercise」や「Interview 2.0」をはじめとするダンスミュージック主軸の 楽曲をビートボックスサウンドのみで制作し多数リリース。 これまでに国内外の様々なフェスへの出演歴があり、国内最大級の音楽フェス「GMO SONIC 2025」では、ALAN SHIRAHAMA とB2B setで出演。また「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」ではタイ・バンコクの地で圧巻のパフォーマンスを披露し会場を盛り 上げました。加えて、G JonesやRay Volpe、Chase & Status といった海外DJの日本公演を多数サポートしています。

弱冠15歳で始めた彼のバックグラウンドであるビートボックスシーンにおいては、これま でにアジアチャンピオンや世界チャンピオンなど様々なタイトルを獲得。ビートボックス の世界大会「Grand Beatbox Battle 2019」ではソロループステーション部門で日本人史上 初出場・TOP4 の快挙を成し遂げ、その後2021 年にはタッグループステーション部門に て、2023 年にはクルー部門にて、それぞれ世界チャンピオンに輝く実績があります。

バックグラウンドを活かし、リリースする楽曲は全て彼のビートボックスサウンドとフィ ールドレコーデイングした環境音素材のみにより制作され、独自の世界観を演出。これま でに国内外ジャンルを問わず様々なアーティストへの楽曲提供を行うほか、また国内企業 のCMや、ドラマ/映画の劇伴担当も行っており高い評価を得ている。 直近では、実力派K-POPアーティストグループ・KISS OF LIFEの日本デビューミニアル バムに収録される楽曲「R.E.M」のREMIXを担当し話題を呼んでいる。

また2025年には国内最高水準の競技成績を誇るプロe スポーツチーム「FENNEL」に加入 し、多角的にゲームの魅力も発信中。そのほか、出身地である高槻市では高槻市観光協会 の「たかつき観光大使」に就任し、地元の活性化にも尽力しており、50 年以上の歴史を 誇る伝統的な楽曲である「高槻音頭」をREMIX しリリースしたことで話題になるなど、 その活動は多岐に渡っています。

Instagram：https://www.instagram.com/so_so_looper/

X：https://x.com/so_so_looper

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCtXKddsQv6rrJ7tUUpZz-og

TikTok： https://www.tiktok.com/@so_so_looper

Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/artist/0AGwS4zwXlgeTJsee7q3cW

HP：https://so-so-official.com/