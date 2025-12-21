山崎ていじ　新曲「別れの叙情曲（バラード）」ヒット祈願「歌手生活30周年を迎え、 記念の新曲では“別れ模様“を男らしく力強く歌い上げます。」

日本コロムビア株式会社

日時：12/20（土）

時間：11:00

場所：椿大神社（三重県鈴鹿市）

12月20日(土)、元プロボクサーという異色の経歴をもつ演歌歌手 山崎ていじ(68)が、活動拠点三重の由緒ある神社「椿大神社(つばきおおかみやしろ)」(三重・鈴鹿市)で、来年2026年1月21日(水)に発売する通算23枚目のシングル「別れの叙情曲(バラード)」(作詩:さわだすずこ 作曲:弦哲也)のヒット祈願をおこなった。

毎日365日、寺社巡りをライフワークとしている山崎は過去３年続けて同場所を訪れヒット祈願を行い、2023年の「追憶-北の駅-」は「第56回日本作詩大賞」16作品にノミネートされた経緯もあり縁起の良い神社となっている。

この日は朝から雨模様の中、山崎はファンやスタッフとともに本殿へ続く長い参道を和やかに会話を楽しんで歩いていたが、この神社の中で“芸能の神様”と言われる【椿岸神社】で祈祷が始まると表情が一転、終始目を閉じて微動だにしない姿勢でじっと神主の祝詞を聞いていた。スタッフとともに玉串の奉納もおこない約２０分の祈祷を終えると、ほっとしたようにいつもの笑顔に戻って本殿をあとにした。その後、絵馬に「歌手生活30周年」「別れの叙情曲」大ヒット祈願と願いを書き入れると、新曲への思いを語った。

「新曲では、自分らしく“男の叫び”を表現したいと思っていました。【別れ模様】のドラマを歌にしたものですが、アップテンポで明るいメロディーの中ですが、切ない想いを自分なりに前向きに男らしく歌い上げることが出来ました。おかげさまでボクシングを辞めて歌手を始めて10月で30年になりました。今回も自分らしい男の生き方を歌うことが出来たと思います。年齢的にもこのように落ち着いてかつ想いを感じる歌を求められていると思って、じっくりと歌っていきたいと思います。

今日も椿大神社でヒット祈願をさせていただきましたが、30年前に歌手活動を始めて以来何度もこちらに足を運び勇気を貰い、今ではたくさんの人に応援していただけるようになりました。30周年の節目を迎え、この曲が大ヒットして、節目の1年にまた新しい夢をつかんでいきたいと思っています。」と笑顔で語った。

【テレビ情報】

1月6日(火)

三重テレビ「Mieライブ」17:40ー18:55にてこの模様が放送されます。

【CD情報】

2026年1月21日(水)発売

「別れの叙情曲(バラード)」

COCA-18319 \1,500(税込み)

作詩：さわだすずこ 作曲：弦哲也 編曲：猪股義周

C/W「俺流」

作詩：さわだすずこ 作曲：弦哲也 編曲：猪股義周

C/W「小松島まつり唄」

作詩：さわだすずこ 作曲：弦哲也 編曲：石倉重信

山崎ていじ

◇ 本名：山崎禎次(本名の読み：やまさき ていじ)

◇ 出身地：島根県浜田市三隅町

◇ 生年月日：1957年7月8日 かに座 O型

◇ 身長・体重：180cm 73kg

◇ 趣味：スポーツ観戦(特にボクシング・バスケットボール・相撲)

◇ 好きな食物：カレー＆魚料理

◇ 好きな色：黒・ピンク・パープル

◇ 尊敬する歌手：五木ひろし