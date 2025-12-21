【いわきFC】鹿野修平 選手、栃木SCへ完全移籍のお知らせ
このたび、いわきFCは、 栃木SCに期限付き移籍中の鹿野修平選手が、栃木SCへ完全移籍することとなりましたので、お知らせします。
【鹿野 修平（SHUHEI SHIKANO）】
| ポジション
GK
| 生年月日
1999年8月27日（26歳）
| 身長/体重
183cm / 73kg
| 出身
東京都
| 経歴
杉の子SC → FRIENDLY Jrユース → 流通経済大学付属柏高校 → 流通経済大学 → いわきFC → 栃木SC
| 出場記録
＜2025年＞
J3リーグ：0試合出場 / 0得点
＜通算＞
J2リーグ：14試合出場 / 0得点、J3リーグ：12試合出場 / 0得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点
| コメント
「このたび、栃木SCに完全移籍することになりました。
いわきFCの一員として戦った3年間、たくさんのご声援ありがとうございました。いわきFCにはプロの世界でチャレンジする機会をいただき感謝しかありません。
自分にとって特別なこのクラブを離れることはとても悲しく、自分の力不足を痛感します。またピッチの上でプレーを見せれるよう頑張ります。改めて3年間、たくさんのご声援ありがとうございました」