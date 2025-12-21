TOKYOラブなエビチップス、品川駅に再登場！

株式会社坂角総本舖〈LOVE ebby! TOKYO（ラブエビー！トウキョウ〉 新発売のスタンドパック型アイテム

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025年12月22日（月）～2026年1月4日（日）の期間限定で、JR品川駅構内「エキュート品川」にて、東京限定商品〈LOVE ebby! TOKYO（ラブエビー！トウキョウ）〉を販売いたします。

〈LOVE ebby! TOKYO〉煎餅イメージ

〈LOVE ebby! TOKYO〉のインパクト抜群なパッケージの中身は、こだわりが詰まったサクッと食感のエビチップスです。

原材料の約6割にたっぷり使用した天然海老の旨みに、香り豊かな国産黒のりを加え、からりと揚げてサクッと軽やかな食感に仕上げました。

2025年1月に品川駅構内で期間限定販売をして以来、SNSやお電話にて「美味しかったのでまた購入したい」「期間限定なら、もっとたくさん買っておけばよかった」「次の販売はいつですか」等、たくさんのお声をいただいておりました。

ご期待に応えて、約一年ぶり二度目となる品川駅構内での販売を実施いたします。

また今回は、ご自宅用に1袋でたっぷり食べられるスタンドパック型のアイテムを新発売いたします。

ここでしか買えない美味しさを、年末年始の手土産・東京土産にぜひご利用ください。

〈LOVE ebby! TOKYO〉イメージ

【〈LOVE ebby! TOKYO〉について】

内容量/価格：21g入スタンドパック/432円（税込）

6袋入/777円（税込）

10袋入/1,296円（税込）

スリーブセット10袋入×2箱/2,700円（税込）

※オリジナルエコバッグ付き（数量限定）

24袋入/3,240円（税込）

賞味期限：製造日より120日間

※6袋入～24袋入…個包装1袋にエビチップスおよそ6～7枚入り

期間限定販売の場所について

【イベント詳細】

期間：2025年12月22日（月）～2026年1月4日（日）

※14日間

場所：JR品川駅構内（改札内） エキュート品川

イベントスペース「ひとめぼれシアター」

取扱商品：〈LOVE ebby! TOKYO〉

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

創業者・坂 角次郎（ばん かくじろう）により、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業し、2025年4月に創業137年目を迎えました。江戸時代に徳川家へ献上された「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。

所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1

URL：https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)