【ＢＳ日テレ】伏見稲荷大社×天野喜孝　千年の巨大襖絵プロジェクト全記録！神々の世界を描く奇跡の瞬間に密着

写真拡大 (全7枚)

株式会社ＢＳ日本

番組概要 ：


2026年1月1日（木）よる10時15分新年を飾るスペシャル番組として、世界的イラストレーター・天野喜孝氏が伏見稲荷大社の巨大襖絵制作に挑む歴史的プロジェクトに完全密着。千年の歴史を持つ神社と現代アートの巨匠がコラボレーションする、まさに奇跡の瞬間を記録した貴重なドキュメンタリー「神々の襖絵 伏見稲荷大社VS天野喜孝 千年の巨大襖絵プロジェクト全記録」をＢＳ日テレにて放送いたします。



見どころ
天野喜孝の神々への挑戦


ファイナルファンタジーのキャラクターデザインで世界的に知られる天野喜孝氏が、
神聖な稲荷大神の世界を襖絵として表現。40年以上の画業の中でも特別な意味を持つ、
神様への奉納作品制作の全貌に迫る。




⛩️ 伏見稲荷大社の神秘に迫る
千本鳥居の真実：実際は800～900本で日々変動する驚きの事実


お狐さまの秘密：稲穂、巻物、玉、鍵を咥える意味とは…
24時間参拝可能：時間によって変わる神社の表情
海外観光客に大人気：なぜ世界中の人々が魅了されるのか





🏛️ 豊臣秀吉と楼門の物語


天下人・豊臣秀吉が母・大政所の病気平癒を祈願し、一万石を奉納して建立した楼門。


権力者も一人の息子として母を思う心温まるエピソードを紹介。




🔮 境内の不思議スポット


おもかる石：願いが叶うかどうかを占う神秘の石
根上がりの松：腰や膝などの痛み解消、株価上昇を願う人々に人気のパワースポット


こだま池：失せ物探しに効果があるとされる池



おもかる石

根上げりの松

制作陣からのメッセージ


新年にふさわしい、日本の伝統文化の素晴らしさと現代アートの可能性を同時に感じられる特別番組です。天野喜孝氏の神々への真摯な向き合い方と、千年の歴史を持つ伏見稲荷大社の神秘的な魅力を余すことなくお伝えします。




番組の特別な価値


🌟 歴史的コラボレーション


千年以上の歴史を持つ伏見稲荷大社と、現代を代表するアーティスト天野喜孝氏の初のコラボレーション。伝統と革新が融合する貴重な瞬間を記録。



🎌 文化的意義


日本の伝統文化と現代アートの架け橋となるプロジェクトとして、国内外から注目される文化的価値の高い取り組み。





番組情報


【番組名】 神々の襖絵 伏見稲荷大社VS天野喜孝 千年の巨大襖絵プロジェクト全記録
【放送日時】 2026年1月1日（木）よる10時15分
【放送局】ＢＳ日テレ
【出演】 天野喜孝
【語り手】小原雅人


【番組HP】https://www.bs4.jp/kamigami_
【クレジット】 (C)ＢＳ日テレ