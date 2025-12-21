AI電話高齢者講習予約システム「リピッテ教習所」をリリース

株式会社ショウ・コーポレーション

株式会社ショウ・コーポレーション(本社：東京都新宿区 代表取締役社長：和田功、以下当社)は、株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）の連結子会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人）と、株式会社コネクター・ジャパン（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：中濱康広）とで共同開発したAI電話高齢者講習予約システム「リピッテ教習所」 を、2025年12月21日より提供開始いたします。「リピッテ教習所」は、高齢者講習の予約対応業務に課題を抱える自動車教習所向けに、AI電話・Web・LINEによる複数の予約手段を提供する AI電話高齢者講習予約システムです。

開発背景

自動車教習所における高齢者講習の予約は、超高齢化社会に突入している我が国では、高齢者講習の実施件数は全国的に増加しており、今後もさらに増えていくことが予想されます。それに伴い、自動車教習所においては予約を受ける際、回線数不足による「電話がつながらない」といった利用者からの不満や、職員が電話対応に追われることによる業務負荷の増大が課題となっていました。

こうした状況を受け、当社は株式会社AI Shiftと株式会社コネクター・ジャパンと連携し、AI電話による高齢者講習予約システムの導入・運用を進めてきました。

現場での運用を通じて得られた知見をもとに、全国の教習所でも利用しやすい形にパッケージ化したサービスが「リピッテ教習所」です。全国の自動車教習所で導入しやすい形で提供することで、予約業務の効率化と利用者満足度の向上を支援します。

■ サービス特長

1．AI電話による自動予約受付

高齢者にとって利用しやすい「電話」を活用し、AIが講習予約を自動で受け付けます。受付時間に制限がなく、教習所の営業時間外でも対応が可能です。

2．Web予約・LINE予約にも対応

本人だけでなく、ご家族による代理予約にも対応できるよう、WebおよびLINEからの予約導線を用意しています。

3．電話対応業務の負担軽減

導入教習所では、システム導入後に電話対応時間が約70％削減されるなど、業務効率化につながった実績があります。

※2025年11月：自社調べ／対象：導入教習所数校／予約対応業務時間ベース

4．教習所向けにパッケージ化された予約DXサービス

AI電話サービス「AI Worker VoiceAgent」を提供する株式会社AI Shiftと、予約システムを通じてサービス業のDX化を推進する「リピッテ教習所」を開発する株式会社コネクター・ジャパンと連携し、複数の自動車教習所を運営する当社での実証運用を経て、実際の教習所現場での運用を想定した形で開発・提供しています。

■ 料金形態

【基本料金】（税別）

・初期費用：100,000円

・月額利用料：50,000円（1,500分の無料通話含む）

【従量料金】（税別）

・AI通話料金：17円/分（1,501分から課金）

・外線転送：6円/分

・SMS送信費：10円/件

※ LINE予約のご利用に伴い、LINE公式アカウントのプラン料金が別途発生する場合がございます。 その場合の詳細な費用につきましては、別途ご案内いたします。

■ 今後の展望

当社は「リピッテ教習所」を通じて、自動車教習所における予約業務の効率化と、高齢者にも配慮した利用しやすい予約環境の整備を支援してまいります。今後は、総代理店として「リピッテ教習所」の販売促進を行っていくとともに、自動車教習所業界のDX化に貢献してまいります。

【株式会社AI Shiftについて】

株式会社サイバーエージェントのグループ会社として2019年に設立。「人とAIの協働を実現し、人類に生産性革命を起こす」というミッションのもと、人とAIの協働を実現する「AI Worker」シリーズを展開しています。「AI Worker」シリーズは、AIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker Platform」を中心に、営業・マーケティング・カスタマーサポートなどの業務領域に特化した 「AI Worker SalesAgent」「AI Worker VoiceAgent」などを提供。さらに、AI人材育成を支援する「AI Worker Reskilling」や、AI導入戦略を支援する「AI Worker Consulting」など、企業の課題に合わせてAIエージェントとの協働環境を包括的に構築・定着支援しています。AI Shiftは、「AI Worker」シリーズを通じて、あらゆる企業がAIとともに働く社会の実現を目指しています。

URL：https://www.ai-shift.co.jp/service

【株式会社ショウ・コーポレーションについて】

株式会社ショウ・コーポレーションの教習所事業は、1952年の自動車練習所設立以来 半世紀以上にわたり免許を受けようとする方に、自動車の運転に関する技能および知識について教習を行っています。営利本位の経営でなく、公安委員会指定の効果に対応した教習を行っております。また、法令上の知識、運転技能のみならず、運転に関するマナー教育や免許取得後の交通社会における安全な運転者としての人づくりを担い、地域社会の交通安全の確立に貢献しています。運転免許証を取得したい人に対する単なる運転者養成の役割を果たすだけでなく、一般の企業以上に社会に貢献し、地域の交通安全教育センターとしての役割を積極的に推進しています。

近年は、AI自動音声応対システムの導入・運用や、独自の高齢者講習予約DXモデルの構築など、教習所業界における革新的な業務効率化に取り組んでいます。

URL：https://ga-ds.com/

【株式会社コネクター・ジャパンについて】

所在地：

＜東京本社＞

〒105-0004 東京都港区新橋5-14-10 新橋スクエアビル 9F

＜大阪支店＞

〒550-0013 大阪府大阪市西区2-4-2 なにわ筋SIAビル405

＜北海道営業所＞

〒060-0042

北海道札幌市中央区大通西9-3-33 キタコーセンタービルディング201

＜福岡営業所＞

〒812-0038

福岡県福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F The Companyキャナルシティ博多前店

代表者：代表取締役社長 中濱康広

設立：2013年12月

URL：https://cnctor.jp/

事業内容：

1.ホテルマーケティング事業

2.アウトソーシング事業

3.プロダクト事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社コネクター・ジャパン

担当者名：リピッテサポート

Email：repitte_support@repicolle.jp

【メディア関係者限定のお問い合わせ先】

企業名：株式会社コネクター・ジャパン

担当部署：マーケティング本部

Email：info@cnctor.jp

問合せフォーム：https://cnctor.jp/contact/