“田川を盛り上げたい”一心で東京からUターン！東京からあげ専門店あげたてが「M′s cup Fukuoka」に出店！
福岡県田川市の東京からあげ専門店 夏吉店(https://www.instagram.com/agetate_tagawa/)は、2025年12月21日(日)に田川総合体育館にて開催中の「M's cup Fukuoka」に出店いたします。
東京の“からあげブーム”に火をつけた『東京からあげ専門店 あげたて』。その創設者である平石貴大(ひらいしたかひろ)が、自身の出身地である福岡県田川市を盛り上げたい！という想いでUターン帰省し、オープンしたのが当店のはじまりです。
★『東京からあげ専門店 あげたて』創業ストーリーはこちら(https://prtimes.jp/story/detail/dBLNJKf1wvr)から！
店舗には毎日多くの地元のお客様にご来店いただいておりますが、「M's cup Fukuoka」に出店し、より多くの方と直接お会いできることをとても嬉しく思っております。
今回の出店では、当店自慢の“あげたて”のからあげとポテトをセットにした限定商品を販売。「M's cup Fukuoka」を、からあげ片手に楽しんでみてはいかがでしょうか？
出店情報
イベント名：M's cup Fukuoka
会場：田川総合体育館
福岡県田川市伊田２５５０－１
※駐車場、などイベントに関する詳細はHP等でご確認ください。
商品ラインナップ
・銀から(塩) 500円
・黒から(醤油) 500円
・明太マヨ 550円
・タルタル 550円
・ホットチリ 550円
店舗情報
東京からあげ専門店あげたて 夏吉店
住所：福岡県田川市夏吉１８７７
営業時間：11:00～19:30 ※13:30～16:00休憩中
公式Instagram：https://www.instagram.com/agetate_tagawa/
当店では、からあげブームに火を付けた自慢の唐揚げを6個入り(税込734円)からお持ち帰りいただけるほか、定食スタイルで店内でお召し上がりいただくことも可能です。いつでも“あげたて”の美味しさをご提供いたしますので、晩御飯のおかずに困った日や、唐揚げを食べたいけど家で揚げるのは面倒、、という日にぜひご利用ください。
店舗電話番号：090-8264-2070
担当：平石(ひらいし)
担当者メールアドレス：thiraishi412@gmail.com