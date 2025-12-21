【国内最大級】月間1万本の切り抜き動画制作インフラを確立

株式会社CLIP

株式会社CLIP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本真司）は、切り抜き動画の制作体制を大幅に強化し、月間1万本規模の切り抜き動画を安定的に制作できる社内インフラを構築したことをお知らせいたします。

これにより、地上波番組や大型IP、広範囲な広告案件における大規模な切り抜き展開への対応が可能となりました。

■ 背景：切り抜き動画は「量」と「再現性」で戦う時代へ

近年、IPの二次流通や番組の認知拡大において、切り抜き動画の活用が急速に拡大しています。切り抜き動画の成果は、単発のバズ（流行）に依存するのではなく、「投稿本数・試行回数・データ量」が結果に直結するフェーズに入っています。

CLIPでは、累計4万本を超える動画データを蓄積してきた知見をもとに、人材・AI・制作フローを再設計。従来の属人的な制作から脱却し、「量産するほど精度と速度が向上する」次世代型の制作体制へと進化しました。

■ 新体制「月間1万本制作インフラ」の主な特徴

・AIと人のハイブリッド量産モデル

シーン抽出、仮編集、タイトル案生成をAIが担当し、人が最終調整と品質管理を行うことで、圧倒的なスピードと高い表現品質を両立します。

・データフィードバック運用

制作して終わりではなく、「どの編集・ジャンル・尺が伸びたか」というデータを即座に次の制作へ反映。再現性のある成果を出し続ける体制を構築しています。

・権利・セキュリティ管理の標準装備

未公開素材や番組素材の取り扱いを想定し、ログ管理やセキュリティを前提としたプロフェッショナルな制作環境を完備しています。

・大規模プロジェクトへの同時対応

番組単位・IP単位での一括運用や、広告案件における再生数保証型パッケージなど、月間数百～数千本単位の同時並行運用が可能です。

■ 今後の展望：切り抜き動画を「産業インフラ」へ

今後は、海外向けの多言語切り抜き展開や、スポンサー連動型広告モデルの構築を加速させます。

切り抜き動画を単なる制作業務としてではなく、あらゆるIPや企業の価値を最大化し続ける「産業インフラ」へと進化させていく予定です。

■ 代表コメント

株式会社CLIP 代表取締役 山本真司

「切り抜き動画は、センスだけで戦う時代から、データと量で勝負する時代に入りました。

月1万本という制作体制は、単なる規模自慢ではなく、企業やIPに対して“安定して結果を出し続けられる”ための土台です。

これからは、一本のバズではなく、毎月積み上がる成果を約束できる会社であり続けたいと考えています。」

■ 株式会社CLIP 会社概要

株式会社CLIPは、AIを活用した切り抜き生成とIP権利管理を統合的に提供する、マルチフォーマット対応の次世代コンテンツプラットフォームです。

主な提供機能

・YouTube／Twitchの動画、ラジオ音声、ドラマ、さらに漫画・写真・新聞・小説などの活字コンテンツまで多様なフォーマットから“見どころ”を抽出するAI自動切り抜き生成

・ショート動画を軸とした切り抜き動画マーケティング支援

・IPの権利処理・収益分配・管理を一元化する権利管理基盤



同社は、あらゆるコンテンツの魅力を最適な形で再編集して届ける新たな体験づくりを進めており、映像・音声・活字・漫画・画像といった多様なIPの流通と価値最大化を実現する“次世代の総合コンテンツ流通インフラ”の構築を加速しています。

株式会社CLIP：HP

https://clip.dev/