この冬、選ばれている理由。antiquaの細見えあったか冬服コレクション

■ 寒がりさんがヒートシリーズを選ぶ理由

antiquaのヒートシリーズは、「暖かさ」と「見た目」どちらも妥協しない。

・体のラインを拾いにくい設計

・一枚で成立する厚みとデザイン

・動きやすく、日常使いしやすい

「これがないと冬を越せない」とリピートされる理由が詰まっています。

■ 一枚で完成するヒートリブニット

ハイネックヒートロンT：SO-00301ヒートロングTシャツ ＋3.3℃：NA-00520

シンプルなのに、着ると違う。

ヒート素材を使用したトップスは、一枚で暖かく、自然と縦ラインを強調。

・ 重ね着いらず

・ インしやすい

・ 体型カバーも叶う

デイリーにも通勤にも使える万能アイテムです。

■ 羽織るだけで防寒完成アウター

吸湿発熱ハイネックリブニット：AY-00061吸湿発熱タートルリブニット：AY-00063斜めZIP 裏起毛ジョーゼットジャケット：ZY-00133

上品さ×着心地、どちらも譲れないおしゃれさんに。

さっと羽織れて、しっかり暖かい。

ボリュームを抑えたシルエットで、コーデ全体が重たく見えないのがポイント。

見た目と機能性を両立。軽やかな着心地で動きやすさも兼ね備えた万能アウターです。

■ コーデの完成度を上げる、冬小物という選択

どれだけ暖かい服を選んでも、首・手元・足元が冷えていては、冬のおしゃれは完成しません。

antiquaでは、「防寒のためだけ」では終わらせない、コーデを引き締め、印象まで変えてくれる冬小物を揃えています。

ファースリッポン：AP-00060ハンドウォーマー：AB-00191エコファー マフラー ：AB-00164

"細見え叶える"あったか名品はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/page/251211_warm_k寒さを我慢しない。でも、スタイルも諦めない。寒がりさん絶賛の細見えあったか名品で、今年の冬をもっと快適に楽しんでみませんか？

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

