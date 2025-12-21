この冬、選ばれている理由。antiquaの細見えあったか冬服コレクション
株式会社antiqua
特集ページはこちら :
・体のラインを拾いにくい設計
ハイネックヒートロンT：SO-00301
ヒートロングTシャツ ＋3.3℃：NA-00520
シンプルなのに、着ると違う。
・ 重ね着いらず
吸湿発熱ハイネックリブニット：AY-00061
吸湿発熱タートルリブニット：AY-00063
斜めZIP 裏起毛ジョーゼットジャケット：ZY-00133
さっと羽織れて、しっかり暖かい。
ファースリッポン：AP-00060
ハンドウォーマー：AB-00191
エコファー マフラー ：AB-00164
"細見え叶える"あったか名品はこちら :
寒さを我慢しない。でも、スタイルも諦めない。寒がりさん絶賛の細見えあったか名品で、今年の冬をもっと快適に楽しんでみませんか？
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
特集ページはこちら :
■ 寒がりさんがヒートシリーズを選ぶ理由
antiquaのヒートシリーズは、「暖かさ」と「見た目」どちらも妥協しない。
・体のラインを拾いにくい設計
・一枚で成立する厚みとデザイン
・動きやすく、日常使いしやすい
「これがないと冬を越せない」とリピートされる理由が詰まっています。
■ 一枚で完成するヒートリブニット
シンプルなのに、着ると違う。
ヒート素材を使用したトップスは、一枚で暖かく、自然と縦ラインを強調。
・ 重ね着いらず
・ インしやすい
・ 体型カバーも叶う
デイリーにも通勤にも使える万能アイテムです。
■ 羽織るだけで防寒完成アウター
斜めZIP 裏起毛ジョーゼットジャケット：ZY-00133
上品さ×着心地、どちらも譲れないおしゃれさんに。
さっと羽織れて、しっかり暖かい。
ボリュームを抑えたシルエットで、コーデ全体が重たく見えないのがポイント。
見た目と機能性を両立。軽やかな着心地で動きやすさも兼ね備えた万能アウターです。
■ コーデの完成度を上げる、冬小物という選択
どれだけ暖かい服を選んでも、首・手元・足元が冷えていては、冬のおしゃれは完成しません。
antiquaでは、「防寒のためだけ」では終わらせない、コーデを引き締め、印象まで変えてくれる冬小物を揃えています。
ファースリッポン：AP-00060
ハンドウォーマー：AB-00191
エコファー マフラー ：AB-00164
株式会社 antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。
関連URL
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/