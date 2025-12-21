香川短期大学×四国水族館　香川短期大学デザインアートコース作品展を開催中

株式会社四国水族館開発

四国水族館（香川県綾歌郡宇多津町）は、四国水族館アートギャラリーとして、2025年12月5日（金）から2026年1月31日（土）の期間、香川短期大学デザインアートコース作品展を開催しています。

香川短期大学との包括連携協定に基づき開催する本展では、香川短期大学デザインアートコースに所属していた卒業生が、在学中に制作したF100号（縦130.3cm、横162.0cmの長方形のキャンバス）の作品のなかから、生きもの（鶏、鯉、恐竜）をモチーフとした作品4点を、海豚ホールに展示しています。

学生たちの瑞々しい感性が描き出した特大キャンパスの力強い作品を、この機会にぜひご覧ください。

四国水族館アートギャラリー 香川短期大学デザインアートコース作品展

- 期間：2025年12月5日（金）～2026年1月31日（土）- 場所：イルカ棟1階 海豚ホール壁面- 作品点数：4点香川短期大学との包括連携協定について

香川短期大学と四国水族館は、個性豊かで活力のある地域社会の文化的形成及び地域課題の解決を図り、地域社会の活性化、未来を担う人材育成に寄与し、相互の持続的な発展に資することを目的とし、2024年6月6日（木）に包括連携協定を締結しました。

四国水族館アートギャラリーについて

瀬戸内国際芸術祭2025県内連携事業『くるりアートかがわ』の関連イベントとして実施するもので、2025年8月1日（金）～2026年1月31日（土）の期間、生きものや自然をテーマとしたアート作品を館内壁面に展示します。期間中は、当館と包括連携協定を締結している香川短期大学の学生が作成した作品をはじめ、香川にゆかりのある様々なアーティストの作品を順番に展示していきます。

四国水族館 営業概要

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/