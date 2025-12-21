呼子小学校でESDを実践 ビーチクリーンと海洋教育を通じ、子どもが中心となる地域の未来づくり

特定非営利活動法人唐津Farm&Food呼子ビーチクリーン

NPO法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市）は、2024年12月15日および12月17日、唐津市立呼子小学校にて、ESD（持続可能な開発のための教育）の一環として、5年生が主体となって実施するビーチクリーン活動に参加し、海洋教育の授業と連動した環境学習プログラムを実施しました。

本取り組みは、呼子小学校の担任教員のもと、児童が主体となって地域の課題に向き合い、地域の未来づくりへとつなげていくESDの実践として展開されています。

冬の漂着ごみを体感するビーチクリーン

ビーチクリーンする呼子小学校の生徒と保育園児呼子ビーチクリーンで回収したごみ12月15日｜今年度2回目 呼子ビーチクリーンを実施

12月15日に実施した今年度2回目のビーチクリーンは、「回収したごみを分別し、次の学びにつなげる」ことを目的とした特別回として行われました。

北西九州に流れ着く海外からの漂着ゴミは冬の北西の季節風と対馬海流の影響により、多くの漂着ごみが集まる時期を迎え、当日は前回（※11月17日に実施したビーチクリーン）よりもごみの量が増えている状況を児童たちは自らの手で確かめました。

この日も幼稚園児が参加し、5年生が年下の子どもたちをやさしくリードしながら、協力して清掃活動を進めました。

分別作業を通して学ぶ「資源循環」

回収した海洋ごみを丁寧に分別

ビーチクリーン後には、回収した海洋ごみを丁寧に分別し、次の学習につなげる準備を行いました。

児童たちは、ごみの種類や状態を一つひとつ確認しながら、海に流れ着くごみの背景や、その後の行方について考えを深めました。

分別された漂着ごみの一部は、来年2月に予定されている学習発表会に向けた海洋学習の教材として活用される予定です。

体験で終わらせず、学びとして整理し、表現へとつなげていくESDのプロセスが実践されています。

体験を深める海洋教育の授業

ビーチクリーンでの体験を振り返る海洋教育の授業を実施12月17日｜呼子小学校で海洋教育を実施

12月17日には、ビーチクリーンでの体験を振り返る海洋教育の授業を実施しました。

児童たちは、自分たちが回収・分別したごみをもとに、海外から漂着するプラスチックごみの現状や、対馬をはじめとする国内外の海洋ごみの状況について学び、「呼子の海と比べるとどう違うのか」という視点で考えを深めました。

学びを言葉にし、次へつなぐ

授業の最後には、体験を通じて得た気づきを自分の言葉で整理し、学びを次の行動へつなげるESDのプロセスが実践されました。

海への好奇心を育む書籍の贈呈

今回の授業では、一般社団法人Think the Earthより寄贈された書籍

『あおいほしのあおいうみ』 を児童に渡しました。

本書は、写真やイラストを通して海への関心を広げる教材として、今後の学習にも活用されます。

子ども主体の学びが地域の未来へ

呼子小学校5年生の児童たち

呼子小学校の児童たちは、ビーチクリーンから海洋教育へと続く学びを通して、地域の海を知り、考え、守る行動へとつなげています。

2025年2月に予定されている学習発表会に向けて、今回の学びはさらに深められていきます。

NPO法人 唐津Farm&Foodは、今後も学校・地域と連携し、地域ESD活動推進拠点としてESDを軸とした環境教育を継続してまいります。

