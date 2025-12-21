四国水族館は元旦から 2026年福袋＆正月メニューを販売します！

株式会社四国水族館開発

2026年1月1日（木・祝）～1月3日（土）の期間、2026年新春福袋と正月メニューを数量限定で販売します。ご来館いただいた皆さまへの感謝の気持ちと、新しい年が明るく幸せな一年になるように願いを込めてご用意します。当館ならではの特別な新年企画を、ぜひお楽しみください。

2026年新春福袋2026年新春福袋商品一例

2026年の福袋は、当館で人気の「マダライルカのぬいぐるみ」を福袋限定サイズでご用意しました。さらに今回は、イルカとのコミュニケーションに欠かせないアイテムをモチーフにした「ホイッスルのぬいぐるみ」もセットに。まるで飼育スタッフになりきった気分で楽しめる特別仕様です。そのほか、毎年ご好評をいただいているお菓子や雑貨を中心に、合計12点を厳選。さらに2026年カレンダーとオリジナルシールを加え、総額約17,000円相当の豪華なラインナップを詰め合わせました。

お得で楽しい福袋を、ぜひこの機会にお買い求めください。

- 販売開始日：2026年1月1日（木・祝）9：00より～1月3日（土）※売り切れ次第終了- 販売場所：本館棟1階 ミュージアムショップ- 販売個数：30個- 購入上限：お一人様につき、1セットまで先着順となります。- 販売価格：10,000円（税込）（内容16,500円相当）正月メニュー

あん餅雑煮

あん餅雑煮イメージ

香川県の郷土料理「あん餅雑煮」を、1日限定15食でご用意します。2026年の干支「午」にちなみ、シーホース（タツノオトシゴ）をかたどった蒲鉾と、海の生きものの形にくりぬいた紅白の野菜を彩り豊かに飾り付けました。当館ならではの新春メニューを、ぜひご賞味ください。

- 販売期間：2026年1月1日（木・祝）～1月3日（土）- 販売場所：本館棟2階 キッチンせとうち- 販売個数：1日15食限定- 販売価格：800円（税込）年末年始の営業について

営業時間：9：00～18：00（最終入館は17：30）

日時指定WEBチケットをご購入いただけます

年末年始は、多くのお客様のご来館が予想されます。スムーズにご入館いただける日時指定WEBチケット(https://www.klook.com/ja/activity/74358-shikoku-aquarium/?utm_campaign=jp_referral_ps_shikoku-aquarium-white-label_ao&utm_medium=r-website&utm_source=shikoku-aquarium-website)を是非ご利用ください。チケット窓口でも、当日入館チケットの販売をしておりますが、混雑時にはチケット購入までにお時間がかかることが予想されますので、あらかじめご了承ください。



なお、混雑時には入館制限を行う場合があります。また、館内の混雑が予想される場合、館内一部エリアの通行方向を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

最新の情報は、「四国水族館公式X（旧ツイッター）アカウント(https://x.com/shikokuaquarium)」にてお知らせ予定です。



お昼前後は館内の混雑が予想されます。ゆったりと館内を楽しみたい方は、開館直後や夕方以降のご来館がおすすめです。

当館は屋外エリアがございます

当館は屋外エリアがございます。雨天時には傘などの雨具をお持ちください。また、防寒対策をお忘れないようお願いいたします。

四国水族館 営業概要

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/