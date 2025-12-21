【加賀温泉郷】「九谷赤絵の極致 宮本屋窯と飯田屋八郎右衛門の世界」-石川展-
石川県九谷焼美術館（石川県加賀市）では、特別展 「九谷赤絵の極致―宮本屋窯と飯田屋八郎右衛門の世界―」 を開催します。本展は、九谷赤絵の最高峰とされる宮本屋窯と飯田屋八郎右衛門に焦点を当て、全国7施設を巡回してきた研究成果の集大成として開催されるものです。
本展は、長期会期を前期・中期・後期の三期に分けて構成。作品の入れ替えや展示構成の変化により、会期を通して多角的に九谷赤絵の世界を堪能できます。また、最新の研究成果をまとめた展観図録も販売します。
「九谷赤絵の極致 宮本屋窯と飯田屋八郎右衛門の世界」
蓑亀図鉦鉢 宮本屋窯 本善寺蔵
調羹図瓢形大瓶 宮本屋窯 個人蔵
雲竜図木瓜形蓋置 宮本屋窯 個人蔵
【会期】
前期：令和7年12月20日（土曜日）～令和8年2月15日（日曜日）
中期：令和8年2月21日（土曜日）～4月19日（日曜日）
後期：令和8年4月25日（土曜日）～6月28日（日曜日）
※展示作品は会期ごとにすべて違います。
詳細については、石川県九谷焼美術館にお問合せいただくか、公式サイトをご覧ください。
【料金】
一般560円、75歳以上280円、高校生以下無料
※ 常設展も併せてご覧いただけます。
◆◆ ギャラリートーク ◆◆
令和7年12月20日（土曜日）
令和8年 2月21日（土曜日）
令和8年 4月25日（土曜日）
各日13時半より、担当学芸員によるギャラリートークを行います。
記念講演会
参加費：無料
定員：各回40名
会場：石川県九谷焼美術館2階 ホール
■講演会 1 「東アジアの中の宮本屋窯と《九谷》の伝統」
講師： 今井敦氏（東京国立博物館 特任研究員）
日時： 令和8年1月11日（日曜日） 13:30-15:00（13:00開場）
■講演会 2 「宮本屋窯の魅力―文様と画の融和という視点から―」
講師： 立石絵梨子氏（苫小牧市美術博物館 学芸員）
日時： 令和8年2月14日（土曜日） 13:30-15:00（13:00開場）
■講演会 3 「九谷焼の影響が見られる地域窯ー湖東・渋草・三国・三田の赤絵を中心にー」
講師： 村上ふみ氏（兵庫陶芸美術館 学芸員）
日時： 令和8年3月8日（日曜日） 13:30-15:00（13:00開場）
♪ 記念コンサート ♪
参加費：500円
定員：各回40名
会場：石川県九谷焼美術館2階 ホール
各日13時より約10分間
石川県九谷焼美術館1階ホールにてロビーコンサートを行います（無料・事前申込不要）
■コンサート1 日時： 令和8年1月17日（土曜日）13:30-14:30（13:00開場）
演奏者： 梶川 泰希 氏（オーボエ・イングリッシュホルン）
梶川 美智代 氏(ピアノ)
■コンサート2 日時： 令和8年3月21日（土曜日）13:30-14:30（13:00開場）
演奏者： 大澤 明 氏（チェロ）
富田 祥 氏（チェロ）
舘野 真梨子 氏（チェロ）
記念赤絵実演・絵付教室【赤絵実演・絵付体験】
参加費：一般 2,500円 児童・生徒 1,000円
※一般・・・大学生以上 児童・生徒・・・小学校1年生～高校3年生
定員:各回20人
会場:石川県九谷焼美術館2階 ホール
各日、九谷赤絵作家による絵付実演の様子を見学いただいた後、実際に赤絵の絵付体験を行っていただきます。絵付けした皿は後日焼成後にお渡しします。
＜開催日時＞
1月24日（土曜日）10:00-12:00（講師：山本芳岳 氏）
1月24日（土曜日）13:30-15:30（講師：山本芳岳 氏）
2月22日（日曜日）10:00-12:00（講師：福島武山 氏）
2月22日（日曜日）13:30-15:30（講師：福島武山 氏）
3月15日（日曜日）10:00-12:00（講師：山本芳岳 氏）
3月15日（日曜日）13:30-15:30（講師：山本芳岳 氏）
各日、午前の部は10:00から12:00（対象：児童・生徒）
午後の部は13:30から15:30（対象：一般）
※ 開始時間の30分前より（午前の部は9:30より、午後の部は13:00より）入室できます。
----------------------------------------------
【お申し込み方法】
記念講演会、記念コンサート、赤絵実演・絵付教室は事前申込制・事前入金制です。
お電話（0761-72-7466）もしくは石川県加賀市美術館HPの申込フォームよりお申し込み後、参加費を指定口座へお振込みください。
【振込先】北國銀行 大聖寺支店
【預金種目】普通
【口座番号】515037
【口座名義】石川県九谷焼美術館
※申込締切：12月9日（火）9:00必着（先着順）
★そのほか、4月以降も記念講演会・記念赤絵実演・絵付教室の実施を予定しています。
最新情報は順次チラシ、HP、SNS等でお知らせします。
会場：石川県九谷焼美術館 （加賀市大聖寺地方町1-10-13）
時間：9：00～17：00（最終入館16：30）
休館日：月曜日（祝日は開館）・展示替え等による臨時休館日あり
※年末年始（12/29～1/3）は開館
入館料：一般560円、75歳以上280円、高校生以下無料
TEL：0761-72-7466
公式サイト：https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kutani-mus/index.html(https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kutani-mus/index.html)
【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】
一般社団法人 加賀市観光交流機構
加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット
TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休
公式サイト：https://www.tabimati.net