1月4日より新章突入！TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章・タクティクス編のビジュアルとPVを解禁！

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、１月４日（日）より放送開始となる新章タクティクス編のビジュアルとPVを公開いたします。さらに、新たに登場する10人のキャラクターの豪華声優陣を発表いたします。

■TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】フジテレビ他にて2026年１月４日より毎週日曜朝9時放送開始！新章ビジュアル・PVを公開！

1月4日より、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】の放送が決定！放送に先駆け、新章ビジュアル・PVを公開いたしました。

新ビジュアルでは、グローイングドーンに立ちはだかる新たなクリーナーチーム“タクティクス”の姿が描かれ、デジモンアニメシリーズ初となるチームバトルの始まりを期待させるデザインとなっています。

新PVでは、主人公・天馬トモロウのライバルとなる惣田ライト役の豊永利行の声と共に、新章より登場する個性豊かなキャラクターの姿を公開。クリーナーの頂点に君臨する“五行星”の姿も必見です！本作ならではの、人間とデジモンが描く新たな未来の物語にぜひご注目ください。

▼TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】PV

https://youtu.be/uvHjGnHrn4Y

■新キャラクター＆キャスト解禁！主人公・トモロウのライバル、ライト役は豊永利行が担当！

クリーナーの頂点に君臨する“五行星”に中村悠一、神谷浩史らが決定！

TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】の世界を彩る新キャラクターを公開！

また、新たに解禁となったタクティクスと五行星のキャスト９名からコメントが到着しました。

■新キャラクター＆キャスト情報

惣田ライト CV.豊永利行

＜キャラクター紹介＞

タクティクス、チームセブン所属。一度見ただけで何でも出来てしまう。生まれつきの天才肌。

＜キャストコメント 豊永利行さん＞

今回、デジモンに参加させていただき大変嬉しく思っております！

２クール目からの参戦ですが、ライト君は若き天才が故の苦悩を抱えている子のようです。

なにやらトモロウ君とライバル関係になりそうな予感…？

個人的な話になりますが、入野自由くんとは若い頃オーディションでよく会うライバル的な存在でした。

そんな自由くんとライバル関係(？)で共演出来るのは、なにやら運命的な御縁を感じます。

ライトくんが本編にどう関わってくるのか！

皆様、どうぞお楽しみにっ♪

鹿沼ホタルコ CV.川口桜

＜キャラクター紹介＞

タクティクス、チームセブン所属。真面目で努力家。キャリア志向が強い。

＜キャストコメント 川口桜さん＞

ホタルコの声を担当させていただきます。川口桜と申します。

歴史あるデジモンシリーズに、ホタルコと一緒に携わることができること、とても幸せな気持ちでいっぱいです。

これから物語がどんな展開になっていくのかワクワクしながら、ホタルコと全力で駆け抜けます！

よろしくお願いいたします！

グラニット CV.井上麻里奈

＜キャラクター紹介＞

タクティクス、チームセブン所属。感情の起伏が乏しく、不愛想。常に死に場所を求めている。

＜キャストコメント 井上麻里奈さん＞

敵対する組織タクティクスの一員、グラニットを演じさせて頂きます。

グラニットは過酷な境遇で生きてきた過去があり、生きる希望を見出せていない少年です。そのため殆ど感情を表に出さず、ただ任務だけを忠実にこなしています。

グローイングドーンと接する事で彼に変化が訪れるのか、今後の展開が楽しみです。

セラフィ内藤 CV.竹内良太

＜キャラクター紹介＞

タクティクスの創設から携わり、クリーナーの育成に努める。クレイの右腕。

＜キャストコメント 竹内良太さん＞

再びデジモンシリーズに出演させて頂き、嬉しい限りです！

内藤さんはまさに“鬼軍曹”という言葉がぴったりの人物で、育て上げたチームと共に物語に絡んで参ります。

アフレコ現場は、タクティクスのキャスト陣ならではの熱量があり、人物の深掘りや物語の続きを話し合いながら、話数を重ねるごとに絆が強くなっていきました。

“チームセブン”と呼ばれる3人の生き様、そしてそれぞれが抱える人間性の輝きと葛藤を、ぜひ感じながらご覧いただけると嬉しいです！

忽那カイト CV.中村悠一

＜キャラクター紹介＞

クリーナーの頂点、五行星のひとり。火の星、烈火のカイト。短気で凶暴。力任せに相手をねじ伏せる。

＜キャストコメント 中村悠一さん＞

この度「五行星 カイト」役を演じさせて頂きます、中村です。

この個性的な5人組の中でも特に複雑な感情を秘めているカイト。

沢城キョウとは特に因縁がある様です。

そんな彼の心中を全力で表現できたら、と思っておりますので登場を楽しみにお待ち頂けますと幸いです。

沙海ホノカ CV.釘宮理恵

＜キャラクター紹介＞

クリーナーの頂点、五行星のひとり。水の星、深淵のホノカ。カイトに心酔している。ヤンデレ系デジモン使い。

＜キャストコメント 釘宮理恵さん＞

ホノカ役を担当させていただきます釘宮理恵です。

天真爛漫で元気なキャラクターに見えますが、さて本当のところはどうなんでしょう…？

私にもまだわからないところが沢山ありますが楽しんで演じていきたいと思います。

よろしくお願いいたします！

ローズ・ウッドヴィル CV.白石涼子

＜キャラクター紹介＞

クリーナーの頂点、五行星のひとり。木の星、翠樹のローズ。美の伝道師。自分の基準に満たないものには辛辣。

＜キャストコメント 白石涼子さん＞

五行星のひとり、ローズを演じます。

今までも『デジモン』シリーズでは様々なキャラクターとご縁がありましたが、また新たな出会いをとても嬉しく思います。

品良く大人の余裕ぷんぷんの美しい女性ですが、相手によってはひどい言い回しをするそのギャップ‪もいいなと。彼女を魅力的に演じられるよう頑張ります。

『DIGIMON BEATBREAK』個性溢れる五行星や新キャラにも注目して、ぜひこれからも観てくださいね！

クレイ・アルスラン CV.三上哲

＜キャラクター紹介＞

クリーナーの頂点、五行星のひとり。土の星、捲土のクレイ。世界的な成功を収めた実業家。強欲で執着が強い。

＜キャストコメント 三上哲さん＞

五行星の1人、クレイの声を担当させていただきます、三上哲です。

五行星…強いキャラクターが5人？

きっと強いのでしょう。

クレイはダンディで余裕な感じがありますが、過去には色々と何かあった模様…

この先どう関わって行くのか？演じるのが楽しみです。

皆さんも期待してください！

金田ゲンジョウ CV.神谷浩史

＜キャラクター紹介＞

クリーナーの頂点、五行星のひとり。金の星、金剛のゲンジョウ。常にアルカイックスマイルを絶やさない。王会長に忠誠を誓う。

＜キャストコメント 神谷浩史さん＞

僕が声を担当させていただく金田ゲンジョウは最強のデジモンを有するエキスパート集団、五行星のメンバーの一人。

果たしてどんな活躍をするのか…？乞うご期待！

それはさておき…デジモンの新作に参加できること、本当に嬉しく思います！

僕が過去に抱いた憧れやフロンティア精神が皆さんにも届きますように！

王会長 CV.大塚明夫

＜キャラクター紹介＞

世界最大の企業、ワールドユニオンの会長。

＜TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」新章【タクティクス編】放送&配信情報＞

放送情報

▼1月4日（日）9:00から放送開始

フジテレビ/関西テレビ/東海テレビ/北海道文化放送/テレビ西日本/岡山放送/仙台放送/テレビ新広島/テレビ静岡/新潟総合テレビ/長野放送/石川テレビ/岩手めんこいテレビ/さくらんぼテレビ/サガテレビ/高知さんさんテレビ/山陰中央テレビ/テレビ愛媛

▼1月10日（土）5:30から放送開始

テレビ熊本

▼1月11日（日）

秋田テレビ 6:30～ / 富山テレビ 6:15～ / テレビ長崎 6:30～ /テレビ宮崎 5:30～

▼1月18日（日）5：00から放送開始

福井テレビ

配信情報

▼地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始

TVer/FOD

▼毎週水曜0:00より順次配信開始

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

■TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』【グローイングドーン編】となる第１話～第12話の一挙無料公開が決定！

YouTubeデジモン公式チャンネルにて、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』【グローイングドーン編】となる第1話～第12話の期間限定一挙配信が決定！「DIGIMON BEATBREAK」関連チャンネルとのコラボレーション配信にて実施いたします。放送を見逃した方は、1月4日（日）より放送の最新話まで追いつくチャンス！トモロウとゲッコーモンの出会いや、グローイングドーンの結成をぜひYouTubeでもお楽しみください。

▼TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」第１話～第12話一挙無料公開

配信URL： https://youtu.be/mAiAuU0dGtw

配信期間：2025年12月25日（木）0:00～2026年1月8日（木）23:59まで

TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

▼CAST

天馬トモロウ／入野自由

ゲッコーモン／潘めぐみ

咲夜レーナ／黒沢ともよ

プリスティモン／田村睦心

久遠寺マコト／関根有咲

キロプモン／久野美咲

沢城キョウ／阿座上洋平

ムラサメモン／濱野大輝

▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中

2026年１月4日より、新章【タクティクス編】の放送がスタート

※地域により放送時間・曜日が異なります。

▼配信情報

■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート

TVer/FOD

■毎週水曜0:00より順次配信スタート

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。



▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV

https://youtu.be/WgCglA2Twnw



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

