2026年、障害者雇用率が変わる。37.5人以上の会社が直面する新たな義務と見落としがちな罰則

株式会社SA

2026年7月、障害者雇用率（法定雇用率）が2.7％へ引き上げられます。これにより、従業員37.5人以上の企業は新たに雇用義務の対象となり、未達の場合は不足1人あたり月額5万円の納付金が発生します。採用だけで解決しようとすると、現場に無理が生じやすい制度です。実務で押さえるべき判断軸を整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JNbzrT8TtZw ]

【セミナー開催概要】

日時：2025年12月24日 12：00～13：00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

【こんな疑問に答えます】

・障害者雇用率は、2026年にどう変わるのか

・従業員数37.5人以上で「何人雇う必要がある」のか

・障害者雇用率は、どのようにカウントされるのか

・未達成の場合、障害者雇用納付金はいくら、いつから発生するのか

・「とりあえず採用」だけで対応しようとすると、なぜ失敗しやすいのか

・就労移行支援事業所は、どのように活用できるのか

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/