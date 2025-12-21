TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』メインテーマ「Resonance」、挿入歌「Edge of Limit」の配信がスタート!!
フジテレビ他にて毎週日曜朝９時から放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。
12月21日に放送された第12話で使用された挿入歌「Edge of Limit」と、メインテーマ「Resonance」の2曲の配信がスタートいたしました。
メインテーマ「Resonance」
作曲・編曲：桶狭間ありさ
挿入歌「Edge of Limit」
歌唱者：やぎたろ。
作詞：五阿弥ルナ
作曲・編曲：桶狭間ありさ
挿入歌「Edge of Limit」は、第1話から主人公：天馬トモロウ（CV入野自由）がウォークマンで聴くシーンなどに使用され、以降も同様の演出で断片的に登場してきました。
第12話でゲッコーモン進化シーンの挿入歌として改めて放送された本日から、国内主要サービスでの配信がスタートいたしました。
本楽曲を歌唱するのは、やぎたろ。氏。「脳がバグる、唯一無二の声」を武器に活動する正体不明の歌い手として、YouTubeを中心に歌ってみた動画などを公開されております。
そして、作曲を担当したのは『DIGIMON BEATBREAK』の劇中BGMも担当している作曲家 桶狭間ありさ氏です。
▼商品概要
タイトル：『DIGIMON BEATBREAK』Resonance / Edge of Limit
発売日：2025年12月21日（日）
収録内容：
1. 「Resonance」
2. 「Edge of Limit」
Linkfire： http://digimon-beatbreak.lnk.to/MainTheme
iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。
≪桶狭間ありさ Profile≫
愛知県の尾張、桶狭間古戦場跡地で生まれ育つ。
音楽系専門学校を卒業後、作家アシスタントを経て2020年から作家としての活動を本格的に開始。
ドラマ『19番目のカルテ』『クジャクのダンス、誰が見た？』『ハヤブサ消防団』や、アニメ『薬屋のひとりごと』『呪術廻戦』『劇場版 呪術廻戦 0』などの音楽を担当。
シンセサイザーを用いた派手なEDM系楽曲や、心情系楽曲を得意とする。
≪五阿弥ルナ Profile≫
透明感とスリリングな質感が同居した声と称され、劇伴やライブ出演、作詞業でも活動。
映画「ラストマイル」、ドラマ「最愛」、アニメ「おそ松さん」等で歌声が話題となる。
幼少期から音と言葉に魅せられ、生活音や声を素材に物語を創作。
POPSの他メロディを紡ぎながら歌う造語歌唱も持ち味。
舞台「鬼滅の刃」「FGOコンサート」等ステージ音楽への参加も多数。
≪やぎたろ。 Profile≫
「脳がバグる、唯一無二の声」を武器に正体不明の歌い手として活動中。
山羊を模した面を纏い、独自の音楽性と神秘的で中毒性のあるヴォイスが魅力。
現在YouTubeチャンネルにて歌ってみた動画投稿中。
Youtube：https://www.youtube.com/@ygtr2222