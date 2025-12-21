TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』メインテーマ「Resonance」、挿入歌「Edge of Limit」の配信がスタート!!

日本コロムビア株式会社

フジテレビ他にて毎週日曜朝９時から放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。

12月21日に放送された第12話で使用された挿入歌「Edge of Limit」と、メインテーマ「Resonance」の2曲の配信がスタートいたしました。

メインテーマ「Resonance」

作曲・編曲：桶狭間ありさ

挿入歌「Edge of Limit」

歌唱者：やぎたろ。

作詞：五阿弥ルナ

作曲・編曲：桶狭間ありさ

挿入歌「Edge of Limit」は、第1話から主人公：天馬トモロウ（CV入野自由）がウォークマンで聴くシーンなどに使用され、以降も同様の演出で断片的に登場してきました。

第12話でゲッコーモン進化シーンの挿入歌として改めて放送された本日から、国内主要サービスでの配信がスタートいたしました。

本楽曲を歌唱するのは、やぎたろ。氏。「脳がバグる、唯一無二の声」を武器に活動する正体不明の歌い手として、YouTubeを中心に歌ってみた動画などを公開されております。

そして、作曲を担当したのは『DIGIMON BEATBREAK』の劇中BGMも担当している作曲家 桶狭間ありさ氏です。

▼商品概要

タイトル：『DIGIMON BEATBREAK』Resonance / Edge of Limit

発売日：2025年12月21日（日）

収録内容：

1. 「Resonance」

2. 「Edge of Limit」

Linkfire： http://digimon-beatbreak.lnk.to/MainTheme

iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。

≪桶狭間ありさ Profile≫

愛知県の尾張、桶狭間古戦場跡地で生まれ育つ。

音楽系専門学校を卒業後、作家アシスタントを経て2020年から作家としての活動を本格的に開始。

ドラマ『19番目のカルテ』『クジャクのダンス、誰が見た？』『ハヤブサ消防団』や、アニメ『薬屋のひとりごと』『呪術廻戦』『劇場版 呪術廻戦 0』などの音楽を担当。

シンセサイザーを用いた派手なEDM系楽曲や、心情系楽曲を得意とする。

≪五阿弥ルナ Profile≫

透明感とスリリングな質感が同居した声と称され、劇伴やライブ出演、作詞業でも活動。

映画「ラストマイル」、ドラマ「最愛」、アニメ「おそ松さん」等で歌声が話題となる。

幼少期から音と言葉に魅せられ、生活音や声を素材に物語を創作。

POPSの他メロディを紡ぎながら歌う造語歌唱も持ち味。

舞台「鬼滅の刃」「FGOコンサート」等ステージ音楽への参加も多数。

≪やぎたろ。 Profile≫

「脳がバグる、唯一無二の声」を武器に正体不明の歌い手として活動中。

山羊を模した面を纏い、独自の音楽性と神秘的で中毒性のあるヴォイスが魅力。

現在YouTubeチャンネルにて歌ってみた動画投稿中。

Youtube：https://www.youtube.com/@ygtr2222