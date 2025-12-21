立ち仕事がツラくない！下半身の疲労感が約46%軽減するシューズ！｜モニター実証済

広島化成株式会社

広島化成株式会社（本社：広島県福山市 社長：宮地 幹治）は、DUNLOP REFINEDブランドより、立ち仕事がツラくない「stand-ez（スタンドイーズ）」機能を搭載したDC1025（メンズ）・DC1518（レディース）を、応援購入サービス「Makuake」にて、12月21日(日)10:00より先行受注販売いたします。(掲載期間2/12まで)

【URL】https://www.makuake.com/project/stand-es_dc1025_dc1518/

もう立ちっぱなしがツラくない！

- 立ちっぱなしがツラくない！- 快適な立ち心地！ふわふわインソールで履けば分かる心地よさ！- モニターテストを行った疲労を感じている方の90%以上が「楽になった」と実感！

「stand-es（スタンドイーズ）」は、立ち続けることでかかる足への負担を軽減。ツラい立ち仕事を快適にサポートするシューズです！

DC1025 メンズDC1518 レディース

長時間の立ちっぱなしによる足のお悩みを解消したい！そんな思いのもと、「立つこと」に真剣に向き合い、「立ち続けるツラさからの解放」を目指し、独自の3つの機能、ダブルフロートインソール、メロウフォーム、そして特許技術のトリプルコアを開発、相反する安定性とクッション性を高次元で両立し、快適な履き心地と立ち心地を実現しました。



「stand-es（スタンドイーズ）」は、様々な足の形状の方に違和感なく履いていただけるように工夫を凝らしており、また、ふわふわしたインソールとミッドソールで履き心地の良さを体感できるシューズです。長時間の立位による負担を軽減し、あなたの足元をしっかりとサポートします。

stand-ezの３つのポイント

2層構造の極厚インソールが足裏の圧力を均等に分散。ふわふわした柔らかさが特徴のインソールです。

ふんわり柔らか。でもしっかり支える。

軽量性、弾力性を備えた特殊配合のEVAと安定性のある形状。柔らかさと安定性を両立した履き心地です。

支えるのは3つのポイント。実感するのは驚きの安定感。

「載距突起」「立方骨」「第一中足骨」を科学的にサポート。足骨を支えることにより、安定した立ち姿勢と快適な歩行を実現します。

※特許取得：特許第6474214

〇1時間立位後の下半身全体への負担が約46%軽減

モニターテスト（1時間の立位作業）を行い、腰、太もも、ふくらはぎ、足への負担を定量的に評価。負担の軽減が確認されました。

〇足裏へ掛かる荷重が約9.5%減少

弊社試験設備にて立位時の足圧測定を行い、荷重値、荷重面積値を比較した結果、足裏へ掛かる荷重の分散が確認されました。

モニターテストでのご意見

33人にモニターテストを実施。その中で挙げられたご意見をご紹介いたします。

- 「靴の中のクッションが柔らかいのに、歩いていてもグラグラする感じがなくて快適。」- 「足を入れた瞬間から感じるクッション性の良さがとても印象的でした。」- 「柔らかさだけが特徴のシューズでは不安だった “安定性” の点もこの靴は心配が無い。」- 「左右のブレがない。安定感があり、負担が少なく感じました。」- 「靴底の外側にある丸の部分がしっかり足を支えてくれている感じがします。」

日本人間工学会 グッドプラクティスデータベースに掲載されました

「グッドプラクティスデータベース（GPDB）」は、人間工学の知見に基づき設計された優れた製品・取り組みを紹介する人間工学会公式データベースです。弊社では、皆様に確かな価値をお届けするため、stand-es（スタンドイーズ）でも試験研究やモニターテストを重ね、人間工学的な使いやすさを追求してきました。その結果、本商品の開発事例が、学会の厳正な審査を経て、GPDBに採択・掲載されることとなりました。

【URL】https://www.ergonomics.jp/

DC1025

価 格：\6,490（税込み）

品 名：ダンロップ リファインド C1025

品 番：DC1025

カラー：ブラック、ブラウン

サイズ：24.5・25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

ウィズ：4E

素 材：合成皮革＋合成繊維

ソール：EVA＋ラバー

DC1518

DC1025 ブラックDC1025 ブラウン

価 格：\6,490（税込み）

品 名：ダンロップ リファインド C1518

品 番：DC1518

カラー：アイボリー、ブラック

サイズ：22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0cm

ウィズ：4E

素 材：合成皮革

ソール：EVA＋ラバー

広島化成株式会社について

DC1518 アイボリーDC1518 ブラック

弊社が長年追い求めているものは『機能性と付加価値の創造 』です。

時代に求められる機能性と付加価値を創造する広島化成のシューズ。 1948年に総ゴム草履や総ゴム靴、布靴の生産から始まり、そのモノづくりにかける情熱は色褪せることなく脈々と受け継がれ、現在に繋がっています。70年以上積み重ねた確かな技術力、品質のもと、時代の流れに対応して様々なライフスタイルを表情豊かに足元からサポートしていきます。

【会社概要】

社名：広島化成株式会社

本社所在地：広島県福山市松浜町2丁目2番11号

代表取締役社長：宮地 幹治

設立： 昭和22年3月 (1947年3月)

事業内容： 工業用ゴム製品、シューズ、合成樹脂製品の製造・販売

HP：https://www.hiroshimakasei.co.jp/