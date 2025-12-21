【新チーム名決定】KONOSU CITY FOOTBALL CLUB、「SAITAMA KNØS UNITED」にリブランディング

株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB

KONOSU CITY FOOTBALL CLUB（埼玉県鴻巣市）は、将来的なJリーグ参入という目標の実現、およびホームタウンの枠組みを超えた広域的な支援体制の構築を目的とし、チーム名称を「SAITAMA KNØS UNITED（サイタマノースユナイテッド）」へ変更することをお知らせいたします。

■ 新チーム名とそこに込めた想い

SAITAMA KNØS UNITED（サイタマノースユナイテッド）

KNØS（ノース）： 私たちの原点である「鴻巣（KONOSU）」「北本（KITAMOTO）」の「K」と、「North of SAITAMA」の頭文字「NOS」を合わせた造語で、埼玉の県央に位置する鴻巣・北本を起点に埼玉県北部一帯を巻き込む意志を表現しています。

UNITED（ユナイテッド）： 地域、サポーター、スポンサー、そして選手が、自治体の枠組みを超え、一丸となって闘う「団結」を意味します。

鴻巣・北本から埼玉へ、そして全国へ。地域に愛される誇り高きクラブとして、新たな歴史を刻んでまいります。

■ チーム名変更の背景：なぜ今、リブランディングなのか

当クラブは、Jリーグ参入を具体的な目標として掲げております。プロクラブとして持続可能な成長を遂げるためには、ホームタウンの規模拡大と、地域経済圏全体を巻き込んだ支援体制の構築が急務であると判断いたしました。

これまで鴻巣市外の企業様やサポーターの方々より、「支援したくても、特定の市名がついていると参画のハードルが高い」という貴重なご意見をいただいてまいりました。私たちはこの課題を真摯に受け止め、鴻巣市のみならず、近隣自治体や企業様が「当事者」として参画しやすい環境を整えるべく、今回のリブランディングを断行いたしました。

新チーム名の下、鴻巣をホームタウンとしての核としつつ、埼玉県央および北部エリア全体の象徴として、より多くの皆様と共に歩むための進化を遂げてまいります。

■ 代表メッセージ

「今回の改名は、これまでの歴史を捨てるものではなく、鴻巣・北本の魂を胸に、より広い世界へ挑戦するための決意表明です。埼玉県央・北部が一つの『UNITED』となり、Jリーグという舞台へ共に駆け上がりましょう。」