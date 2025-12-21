タグ・ホイヤー、 「タグ・ホイヤー 広島」を12月21日（日）にリニューアルオープン

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

広島、日本 - 2025年12月21日：スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは2025年12月21日（日）、「タグ・ホイヤー 広島」をリニューアルオープンいたしました。ブティックが位置する金座街商店街は、中国・四国地方の中核都市である広島市を代表するエリアとして知られています。

本ブティックでは、2025年末より刷新されたタグ・ホイヤーのストアコンセプトを採用し、最新コレクションや限定モデルに加え、アイコンコレクションである「タグ・ホイヤー カレラ」や「モナコ」、「アクアレーサー」、そして今年10月にリニューアルした「TAG Heuer Connected Calibre E5」など、多彩なタイムピースを取り揃えています。

店内は、力強くタイムレスなブラックに加え、温かみのあるグレーやニュートラルカラーで構成され、新たな調和を生み出すことで、タイムピースをより引き立てています。また、洗練されつつも温かみのある空間設計により、タグ・ホイヤーの現代的な力強さと優雅さを反映しつつ、お客様に心地よくお過ごしいただける空間を提供します。

1860年の創業以来受け継がれる高級時計ブランドとしての伝統と革新が融合した、タグ・ホイヤーのウォッチメイキングの世界を、新たに生まれ変わった「タグ・ホイヤー 広島」でお楽しみください。

■店舗情報

店舗名 ： タグ・ホイヤー 広島

住所 ： 広島県広島市中区本通1-8

電話番号 ： 082-569-9800

営業時間 ： 11：00～19：30 （定休日：水曜日）



＜タグ・ホイヤー カレラ デイデイト＞

＜タグ・ホイヤー フォーミュラ1 クロノグラフ × セナ＞

お問い合わせ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー TEL : 03-5635-7030