Legal AI - 下請法が消滅し「取適法」へ。振込手数料の天引きや手形払いをAIが即座に違法判定する新サービス開始。知らなかったでは済まされない、AIリーガルチェックで取引リスクを総点検

Legal AI 株式会社（本社：東京：代表取締役 渡部 薫）は、下請法の抜本的改正により新たに制定される「取引適正化推進法（略称：取適法）」に対応した、AIリーガルチェックおよびAIレクチャーサービス（ https://review.legalai.co.jp/ ）の提供を開始しました。本サービスは、2026年1月の施行に向け、これまでの商習慣を大きく変える「振込手数料の受注側負担禁止」や「手形払いの原則禁止（60日ルール）」などの新ルールを、AIが分かりやすく解説・診断するものです。

従来の「資本金」基準に加え、「従業員数」による適用拡大や、物流（運送）分野への規制強化など、対象範囲が複雑化する中、自社が規制対象（委託事業者）になるかを即座に判定。さらに、取引先との契約書や発注条件をAIが分析し、新法違反となるリスク箇所を指摘します。法務部門を持たない中小企業から、サプライチェーン管理を強化したい大企業まで、すべての事業者の適法な取引体制構築を支援します。

下請法は「取適法」へ。振込手数料の天引き・手形払いをAIが違法判定！取引適正化推進法対応のAIサービス開始（ https://review.legalai.co.jp/ ）

～2026年1月施行：その商習慣、これからは「違法」です～

Legal AI 株式会社（本社：東京都）は、下請代金支払遅延等防止法（下請法）の改正法である「取引適正化推進法（取適法）」に特化した、AIによるリーガルチェックおよび学習支援（レクチャー）サービスの提供を開始いたしました。

■ 開発背景：商習慣の激変に対応

長年続いた下請法が「取適法」へと名称を変え、内容も抜本的に強化されます。特に、これまで当たり前に行われていた「振込手数料の天引き」や「長期の手形払い」が明確に違法となるほか、価格転嫁の協議に応じないこと自体が禁止されます。

また、適用対象が「資本金」だけでなく「従業員数」にも拡大されるため、これまで下請法の対象外だった企業が、突然規制対象（委託事業者）となる可能性があります。

私たちは、この複雑かつ影響の大きい法改正に対し、AIを活用して誰もが簡単にリスク診断と対策を行える環境を提供します。

■ サービス概要

取適法の条文、公取委のガイドラインを学習したAIが、対話形式で疑問を解消し、取引リスクを診断します。

1. 取適法AIレクチャー（学習・理解）(https://review.legalai.co.jp/#/feature?featurePromptId=5&promptId=12)

「振込手数料はどちら持ち？」「手形はいつまで使える？」といった実務的な質問に、AIが新法に基づき即答します。

メリット:

「親事業者」→「委託事業者」といった名称変更から、実務への影響までを噛み砕いて解説。

発注書面の電子化（メール交付）など、緩和される手続きについてもレクチャー。

2. AIリーガルチェック（契約・取引診断）(https://review.legalai.co.jp/#/feature?featurePromptId=5&promptId=11)

取引先との契約書案や、現在の支払条件を入力すると、取適法違反の可能性がある箇所をAIが指摘します。

チェック項目例:

支払サイト: 納品から60日以内に全額現金化できる条件になっているか。

手数料: 振込手数料を受注側に負担させる記述がないか。

協議義務: 「価格は一律据え置き」など、協議の余地をなくす条項がないか。

適用判定: 資本金と従業員数を入力し、その取引が法の適用対象か判定。

■ 「取適法」の重要変更ポイント（AIが重点チェック）

3つの新禁止事項:

- 協議に応じない「一方的な代金決定」の禁止。- 「手形払い」等の原則禁止（60日ルール）。- 「振込手数料」を受注側に負担させることの禁止（不当な減額）。

適用拡大: 資本金基準に加え、「従業員数（300人超等）」基準を導入。物流（運送委託）も対象に。

■ 今後の展望

2026年1月の施行までに、企業の準備期間は限られています。違反すれば社名公表などのペナルティが科されるだけでなく、取引先からの信頼も失います。Legal AIは、AIによる「転ばぬ先の杖」を提供し、公正で持続可能な取引環境の実現をサポートします。

■ Legal AIの強み

最新法令への即応: 成立・公布されたばかりの法律や、今後出される政令・公取委規則をリアルタイムで学習・反映します。

適法性の確保: 弁護士法72条に配慮し、最終的な法的判断ではなく、条文やガイドラインに基づく「情報提供・論点整理」に特化しています。

