世界中の海のモンスターハンター達へ。 釣具ブランド「STANDING SOUL(R)」を始動

株式会社魂商店

チーム立釣魂（たちづりたましい）の主催者である吉田 幸治（株式会社魂商店 代表取締役）は、2025年12月21日、自身が開発・製造・テストを手掛ける釣具ブランド「STANDING SOUL(R)（スタンディングソウル）」を正式にローンチいたしました。

また、同日よりベイトリール対応の「GACHINKO BATTLE」シリーズおよび、スピニングリール対応の「SPEED CHASE」シリーズのロッド製品を公開し、全世界に向けて販売を開始します。

「STANDING SOUL(R)」は、初心者や女性、次世代のアングラーが夢の大物を釣り上げるためのサポートを使命とし、長年の実釣経験から導き出された「真に闘える道具」を提供します。

STANDING SOUL(R)（スタンディングソウル）とは

「STANDING SOUL(R)」は、アリゲーター技研の創業者が築き上げたものづくりの精神――妥協を許さず、常に現場の声と向き合い、極限の強度と操作性を追求するイズムを真正面から受け継ぐブランドです。その活動を象徴するのが、チーム立釣魂であり、本ブランドの基盤となっています。「立って挑む、正面から勝負する」というスタンディングスタイルを軸に、巨大魚との一対一の戦いに必要なタックルを徹底的に突き詰めました。



単なる釣具ブランドではなく、創業者の理念とアングラーたちの魂をつなぐ継承でもあります。「現場で本当に求められる強さとは何か」「勝負の一瞬を支える道具とは何か」その答えを追い求め、大物と対峙する者たちの“魂のスタイル”を具現化します。

チーム「立釣魂（たちつりだましい）」について

立釣魂は、120kg超のマハタ記録を持つ吉田幸治氏が率いる、JGFA（ジャパンゲームフィッシュ協会）公認の実力派集団です。



電動リールやファイトチェアを使わず、自身の体だけで巨大魚に挑む“真剣勝負（スタンディングスタイル）”を信条とし、与那国・トカラ・相模湾などで記録級のカンパチやマグロを狙い続けています。

その活動は、釣りビジョンの番組『Standing Hunts』でも放映されており、多くのファンを魅了しています。また、次世代の育成にも注力しており、子供たちがメンバーとして加入し、世界記録を打ち立てるなど、若手や女性アングラーの支援も積極的に行っています。

製品ラインナップ：2つのシリーズを展開

すべての竿は詳細なカラーカスタマイズが可能で、自分だけの1本を作成できるほか、贈答用としても最適です。

1. GACHINKO BATTLE（通称：GBシリーズ）/ ベイトリール仕様

立釣魂の定番モデルに加え、以下のラインナップを展開します。

８歳の時オールタックルジュニア世界記録（44.60kg）

GBG-160立釣魂の魂を宿すスタンダードモデル。GBG-150MAチームメンバーである沖縄県・与那国島在住 迎里 愛翔（むかえざと まなと）君が８歳の時にオールタックルジュニア世界記録（44.60kg）を樹立したモデル。女性や子供でも扱える設計。GBG-155BF300kgオーバーのクロマグロとも渡り合える、強靭なバットパワーを持つモンスター対応モデル。

2. SPEED CHASE（通称：SCシリーズ）/ スピニングリール仕様

PACE MASTER女性アングラーや体力に自信のない方にもおすすめの扱いやすいモデル。ASSAULT FISHER汎用性が高く、様々なシーンで活躍するスタンダードモデル。FINAL ROUND大型クロマグロとパワフルに闘うために開発された最強モデル。

ブランド立ち上げの経緯

「いつかは大物を釣ってみたい」という夢を持ちながらも、周囲に相談できる熟練者がおらず、知識不足から不要な道具を購入してしまったり、遠回りをしてしまう初心者や女性アングラーが少なくありません。

チーム立釣魂が日々培ってきたノウハウやトレンドを惜しみなく道具に落とし込み、正しい知識とともに提供することで、「釣りを楽しむ」仲間を世界中に増やしていきたい。

そんな想いから本ブランドを設立しました。

テスター・アンバサダーおよび代理店募集

ブランド始動に伴い、共に「STANDING SOUL(R)」を広めていただけるパートナーを募集します。

公式サイトまたはSNS、LINEなどからお問い合わせください。

テスター・アンバサダー募集チーム内外を問わず、大物釣りに挑戦し、レポートをいただける方。Instagram等のSNSで、釣りの楽しさやノウハウを「あなた目線」で発信していただける方。代理店募集日本国内のみならず、海外からの販売代理店も広く募集いたします。

会社概要

社名：株式会社魂商店（Soul Shop Co., Ltd.）

代表：吉田 幸治

所在地：〒411-0022 静岡県三島市川原ヶ谷253-4

設立：2015年10月5日（登記） ※本ブランド設立：2025年12月21日

事業内容：「世界中の海のモンスターハンター達へ。」をコンセプトに、妥協なき釣具の開発・販売を行っています。

URL：https://standing-soul.jp

SNS：Instagram: @standing_soul_jp

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583957873927

本件に関するお問い合わせ先

株式会社魂商店 広報事務局

担当：佐野

E-mail：support@standing-soul.jp