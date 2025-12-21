《新連載 試し読み》孤高エースの“見られたくない秘密”が可愛すぎ！『見られちゃいけない海虎くん』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『見られちゃいけない海虎くん』（戸沢まりか）が2025年12月21日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

クールなはずの彼に、こんな一面があるなんて反則…！

「見られちゃいけない」秘密を知ってしまった瞬間から、かわいさも距離も急接近。

守りたくなる気持ちが止まらない、ギャップ萌え全開の青春ラブが始まります！

『見られちゃいけない海虎くん』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年12月21日より毎週日曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の４エピソードが完全無料で公開！

■あらすじ

普段はクールなのに…かわいそかわいい海虎くんから目が離せない！

水難救助隊員になりたくて水泳の強豪校に入部した山杉。

だけど筋肉フェチで水泳の練習に全然集中できない！

そんな中、ラッシュガードを着ていつも肌を隠している

エース部員の海虎くんの恥ずかしい秘密を知っちゃって…!?

■みどころ

ギャップ萌えという言葉は、このためにある――

最高峰の“ギャップ萌え男子”・海虎くん、ここに爆誕です！

孤高の水泳部エース・海虎くん。

ラッシュガード越しでも伝わってくる鍛え抜かれた筋肉美に、まずは思わず悶絶…！

しかも泳ぎのフォームまで美しくて、強くて、かっこいい。

エースの名にふさわしい姿から、もう目が離せません。

ところが――

「裸を見られたくない」という秘密のコンプレックスが、主人公・山杉にバレた瞬間、事態は一変！

孤高の表情はどこへやら、か弱い小動物のようなウルウルの瞳で見つめてくる海虎くんに、心を撃ち抜かれます…！

この落差、たまらなすぎる！！

将来は水難救助隊員になるという目標を持つ山杉もまた、実直でかっこいい存在。

海虎くんの“弱点”を知ったからには、全力で守ろうとする姿が頼もしさ満点です。

＼第１話の４エピソードが完全無料で公開中！／

クールとかわいいが大渋滞！

ちょっぴりチグハグなふたりの“秘密の関係”に、ドキドキが止まりません！

▼戸沢まりか先生 Xアカウント：@zawa_t0(https://x.com/zawa_t0)

■担当編集者からのコメント

かわいそかわいくてナイスマッスルな海虎くんをご堪能ください！

『見られちゃいけない海虎くん』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#見られちゃいけない海虎くん」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2483

『見られちゃいけない海虎くん』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜更新予定。

■マンガアプリPalcy概要

＼読みたいマンガが無料で読める！／

少女・女性マンガアプリ Palcy（パルシィ）

もっと、好きな、わたしと、セカイへ

新規DLでボーナスチケット30枚プレゼント！

▼Palcy公式HP

https://palcy.kodansha.co.jp/

▼Palcy公式SNSアカウント

X（旧Twitter）：@palcy_jp (https://twitter.com/palcy_jp/ )

Instagram ：@palcy_pr (https://www.instagram.com/palcy_pr/ )

▼アプリダウンロード

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id1339588178