《新連載 試し読み》孤高エースの“見られたくない秘密”が可愛すぎ！『見られちゃいけない海虎くん』がマンガアプリPalcyにて連載
『見られちゃいけない海虎くん』（戸沢まりか）が2025年12月21日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。
クールなはずの彼に、こんな一面があるなんて反則…！
「見られちゃいけない」秘密を知ってしまった瞬間から、かわいさも距離も急接近。
守りたくなる気持ちが止まらない、ギャップ萌え全開の青春ラブが始まります！
『見られちゃいけない海虎くん』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年12月21日より毎週日曜更新で連載配信をスタートします。
初回は第１話の４エピソードが完全無料で公開！
■あらすじ
普段はクールなのに…かわいそかわいい海虎くんから目が離せない！
水難救助隊員になりたくて水泳の強豪校に入部した山杉。
だけど筋肉フェチで水泳の練習に全然集中できない！
そんな中、ラッシュガードを着ていつも肌を隠している
エース部員の海虎くんの恥ずかしい秘密を知っちゃって…!?
■みどころ
ギャップ萌えという言葉は、このためにある――
最高峰の“ギャップ萌え男子”・海虎くん、ここに爆誕です！
孤高の水泳部エース・海虎くん。
ラッシュガード越しでも伝わってくる鍛え抜かれた筋肉美に、まずは思わず悶絶…！
しかも泳ぎのフォームまで美しくて、強くて、かっこいい。
エースの名にふさわしい姿から、もう目が離せません。
ところが――
「裸を見られたくない」という秘密のコンプレックスが、主人公・山杉にバレた瞬間、事態は一変！
孤高の表情はどこへやら、か弱い小動物のようなウルウルの瞳で見つめてくる海虎くんに、心を撃ち抜かれます…！
この落差、たまらなすぎる！！
将来は水難救助隊員になるという目標を持つ山杉もまた、実直でかっこいい存在。
海虎くんの“弱点”を知ったからには、全力で守ろうとする姿が頼もしさ満点です。
第１話の４エピソードが完全無料で公開中！
クールとかわいいが大渋滞！
ちょっぴりチグハグなふたりの“秘密の関係”に、ドキドキが止まりません！
戸沢まりか先生 Xアカウント：@zawa_t0
■担当編集者からのコメント
かわいそかわいくてナイスマッスルな海虎くんをご堪能ください！
作品ハッシュタグ：「#見られちゃいけない海虎くん」
■第1話 試し読み
マンガの続きはマンガアプリPalcyで！
■マンガアプリPalcy概要
少女・女性マンガアプリ Palcy（パルシィ）
もっと、好きな、わたしと、セカイへ
