あかちゃんが夢中になる！シリーズ世界累計110万部の『もいもい』におおきいボードブックが登場！

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年12月22日に『もいもい おおきいボードブック』（市原淳著、開一夫監修）を刊行します。

本書は、0歳から2歳向けのベストセラー絵本『もいもい』の、17.4cm×17.4cmサイズのボードブック版。自由にたくさんあそべる、じょうぶな『もいもい』です。

■『もいもい』は、あかちゃんが選んだ絵から生まれた科学的な絵本

『もいもい』をはじめとした「あかちゃん学絵本」シリーズは、「赤ちゃん学」の専門家・開一夫教授（東京大学大学院）監修。

科学的な実験を通して、あかちゃんが選んだ絵から生まれた絵本です。

あかちゃんの目がくぎづけになる絵本で、実際に「泣きやむ！」「夢中になる！」と話題になり、シリーズ世界累計110万部を突破しました。



アメリカの経済紙ウォール・ストリート・ジャーナルで「過去20年で最も優れた児童書」のひとつ（あかちゃんのためのボードブック部門）に選出されています（2025年2月28日）。

■あかちゃんもママ・パパもたくさんあそべる、おおきくじょうぶなボードブック

今回発売する『もいもい おおきいボードブック』は、17.4cm×17.4cmの定番のサイズ。

そして、厚いボードブック仕様なので、あかちゃんの小さな手でもめくりやすくなっています。

また、水にも強く、破れにくい仕様のため、たくさんあそぶことができます。

最初に発売された『もいもい』に近い大きさのボードブックなので、読み聞かせもしやすい大きさです。

■いろんなかたちで楽しめる『もいもい』シリーズ

『もいもい』は、ハードカバーの絵本（18.5cm×18.5cm）。

その後、お出かけにぴったりの手のひらサイズのボードブック（12cm×12cm）、ボードブックのしかけ絵本『もいもい どこどこ？』（15cm×15cm）、「もいもい」がいろんなかたちに変身する『へんしんもいもい』（18.5cm×18.5cm）など、いろんなかたちの絵本になっています。

【著者情報】

市原淳（いちはら・じゅん）

愛知県出身、横浜市在住。大阪芸術大学デザイン学科卒業。絵本の他に広告、グッズ、書籍のイラストレーションも制作。2009年、オリジナルキャラクター『Poppets Town』がカナダでアニメ化、世界約100カ国のテレビで放送される。2023年、アメリカのバンドSPARKSのグッズを公式で製作。2025年、絵本『もいもい』（ディスカヴァー）の英語版が、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルで「過去20年で最も優れた児童書（あかちゃんのためのポートブック部門）」に選ばれる。

主な作品に、『しー しずかに』（作／かかずゆみ 金の星社）、『はいたつやさん』（日本マクドナルド、ハッピーセット）、『かけています』（世界文化社）などがある。

【監修者情報】

開一夫（ひらき・かずお）

東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系教授。一般社団法人赤ちゃんラボ5.0 代表理事。「赤ちゃん学」を専門とし、東京大学赤ちゃんラボを運営。乳幼児も「正義の味方」を応援することを明らかにするなど、ユニークな研究を行っている。すべての子どもを笑顔にする！をモットーに、2024年6月、一般社団法人赤ちゃんラボ5.0を発足。子ども達が成長していく上で必要となる社会基盤について探求するとともに、発達データの新たな活用のための枠組みに取り組んでいる。著書に、『赤ちゃんの不思議』『日曜ピアジェ 赤ちゃん学のすすめ』（ともに岩波書店）、『ソーシャルブレインズ：自己と他者を認知する脳』（東京大学出版会）など多数。絵本の監修として、『もいもい』『モイモイとキーリー』『うるしー』『もいもい どこどこ？』（いずれもディスカヴァー）などがある。乳幼児向けTV番組「シナぷしゅ」（テレビ東京）の監修を行っている。

【書籍概要】

タイトル：『もいもい おおきいボードブック』

著者：市原淳（著）、開一夫（監修）

発売日：2025年12月22日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本／24ページ

ISBN：978-4799332399

