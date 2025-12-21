5万部突破！「言葉が染みる」と支持を集める藤井アナウンサーの『伝える準備』が携書になって発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年12月19日に『伝える準備』（藤井貴彦著）を刊行しました。

日本テレビ系「news zero」メインキャスター・藤井貴彦アナウンサー初の著書が、待望の新書サイズで登場！

■「言いたいことが、なぜか伝わらない」と悩むあなたへ

会議で考えが伝わらない、部下への指導が空回りする、大切な人に気持ちが届かない――。私たちは毎日言葉を発していますが、想いを100%伝えるのは、簡単なことではありません。本書は、「言葉が染みる」「上司にしたい」と支持を集める藤井アナの言語化の習慣から、その秘訣を明らかにする１冊です。

■27年間欠かさず続けた「5行日記」の習慣

藤井アナの「伝わる力」の裏には、入社以来27年間欠かさず続けてきた「5行日記」の習慣がありました。何を書き留め、どのように言葉と向き合い、自分自身の土台を作り上げたのか――本書では、そのストイックな努力と具体的な方法論が、藤井アナ自身の言葉で綴られています。

■老若男女から、感動の声、続々！

単行本の読者からは、「読んでいて温かい気持ちになった」「頑張る力が湧いてきた」など、感動の声をたくさんいただきました。

- コミュニケーションの質を高めたい方- 言葉の力について知りたい方- 日々の表現力を向上させたい方- 自分の気持ちを相手に届けたいと考えている方

そんな方におすすめの一冊です。

※本書は2021年7月に小社より出版された単行本『伝える準備』の携書版です。本書の内容は同じですので、あらかじめご了承ください。

【著者情報】

藤井貴彦（ふじい・たかひこ）

1971年生まれ。神奈川県出身。慶応義塾大学環境情報学部卒。1994年日本テレビ入社。スポーツ実況アナウンサーとして、サッカー日本代表戦、高校サッカー選手権決勝、クラブワールドカップ決勝など、数々の試合を実況。2010年2月にはバンクーバー五輪の実況担当として現地に派遣された。

2010年4月からは夕方の報道番組「news every.」のメインキャスターを務め、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨などの際には、自ら現地に入って被災地の現状を伝えてきた。新型コロナウイルス報道では、視聴者に寄り添った呼びかけを続けて注目された。2024年3月末に退社。2024年4月よりフリーアナウンサーとなり、「news zero」のメインキャスターを務める。

ワインエキスパート、SAKE DIPLOMA、宅地建物取引士。著書に『５行日記』（ディスカヴァー）、『伝わる仕組み』（新潮社）、『伝えたい、この想い アナウンサーたちのロッカールーム』（東京ニュース通信社）がある。

【書籍概要】

タイトル：『伝える準備』

著者：藤井貴彦

発売日：2025年12月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：新書／200ページ

ISBN：978-4799332320

【目次】

１章 言葉を選ぶ。そして、ためておく

２章 言葉の積み重ねが自分をつくる

３章 自分の言葉を、相手に伝える

