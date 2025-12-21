「ブランド買取専門店 BRAND OFF マックスバリュ牧志店」が沖縄県那覇市に12月21日(日)オープン

株式会社K-ブランドオフ

中古ブランド品のバッグ・時計・宝飾品などを扱うブランドリユースシェアNo.1（※）のコメ兵ホールディングスグループの一翼である株式会社K-ブランドオフ（石川県金沢市）は、沖縄県那覇市にFC47店舗目となる「ブランド買取専門店 BRAND OFF マックスバリュ牧志店」をオープンいたします。

※ 「リユース市場データブック2025」((株)リフォーム産業新聞社調べ)

ブランド買取専門店 BRAND OFF マックスバリュ牧志店について

今回出店するのは、ゆいレール「牧志駅」から徒歩約4分の好立地に位置する「マックスバリュ牧志店」の2階です。国際通りからもほど近く、観光客と地元住民が行き交う賑やかなエリアにございます。施設内には広々とした無料駐車場を完備しており、お車でのご来店も大変便利です。同施設には24時間営業のスーパーマーケットのほか、100円ショップや飲食店なども入居しており、日々のお買い物やお出かけのついでに気軽にお立ち寄りいただける環境です。

BRAND OFF 買取専門店とは

ブランド品のバッグ、時計、ジュエリー、宝石・貴金属、衣料のブランド買取専門店として全国展開中です。店舗での買取以外にも、ご自宅に伺う訪問買取や遠方からの宅配買取など、お客様のニーズに合った買取方法が選べます。買取専門店でありながら、オンラインストアから豊富なブランド品を店舗に「お取り寄せ(※)」をすることにより、実際に見て触れて購入できます。



※「お取り寄せ」とは、お近くの店舗で実物商品を確認後にご購入判断して頂けるサービスです。 （実物商品をご確認頂いた後の購入キャンセルも可能で、商品代金以外は一切費用はかかりません）。

https://www.brandoff-store.com/guide/item_guide/inquery.html

店舗概要

店舗名：ブランド買取専門店 BRAND OFF マックスバリュ牧志店

開業日：2025年12月21日(日)

店舗所在地：沖縄県那覇市牧志２丁目10番1号 マックスバリュ牧志店2階

営業時間：10:00～19:00

定休日：毎週月曜日

買取品目：宝石・貴金属、時計、ブランドバッグ、一部ブランド衣料

※商品のお取り寄せ販売は行います。

https://kaitori.brandoff.co.jp/ctg/bag/shop/kyushu-okinawa/okinawa/17974

オープニング記念企画（なくなり次第終了）

株式会社K-ブランドオフ 会社概要

- ルイ・ヴィトン モノグラム ハンドバッグ/ショルダーバッグ/リュック どんな状態でも20,000円～買取保証！(※1)(※2)※1ショルダー、ハンドルがあるものが対象(リュック含む)。※2期間中お一人様2点まで。- 会員登録＆買取成立金額に応じてJCBギフトカード最大5,000円分プレゼント ※先着順なくなり次第終了。

株式会社K-ブランドオフ（ケーブランドオフ、K-Brand Off Co.,Ltd.）は、1993年の前身企業創業以来、国内外で積極的に事業を展開しています。 石川県金沢市に本社を置き、ブランドリユースシェアNo.1のコメ兵ホールディングスグループの100%子会社としてラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取を行う「BRAND OFF」や古物商向けオークション事業である「JBA」を運営。

「BRAND OFF」は、日本国内にとどまらず、現地子会社を通じて香港・台湾・上海にも店舗展開しています。

会 社 名 : 株式会社K-ブランドオフ

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 石川県金沢市新神田2丁目5番17号

U R L : https://www.brandoff.co.jp/

事業内容 ：ラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取・卸売事業ならびに国内外通信販売事業、古物商向けオークション事業、質業



＜フランチャイズ本部＞

FC本部所在地：東京都千代田区外神田3丁目13-8 FTK秋葉原5F

U R L ：https://www.brandoff.co.jp/fc/