北海道・大樹町発、真の国産ウイスキー「PEATLAND(ピートランド)」カスクオーナー第2期を限定50樽で募集開始！

株式会社Taiki Cosmic Glen DistilleryTaiki Cosmic Glen Distillery 蒸留所にて【左：ロバート・ストックウェル(株式会社Taiki Cosmic Glen Distillery・アドバイザー)、中：山崎悠太郎(同社・蒸留所 所長)、右：静谷 和典(同社・取締役、マスター・オブ・ウイスキー) 】



株式会社Taiki Cosmic Glen Distillery（本社：北海道広尾郡大樹町、代表取締役 三原一馬）は、蒸留所完成を記念し、「PEATLAND（ピートランド）」として展開するウイスキーブランドのカスクオーナー第2期募集を50樽限定にて開始いたします。



本募集は、第1期において大きな反響をいただいたことを受け、想定よりも早いタイミングでの実施となりました。その背景には、専用農場で栽培するデントコーンが本年は豊作となり、あわせて原料の栽培・収穫から蒸留までを自社で一貫して行う「Farm Distillery」体制が確立できたことにあります。

自社栽培のデントコーン、天候に恵まれて豊作の初年度となった

ウイスキーづくりに最適化した栽培・収穫設計と、大樹町で育った原料の個性を酒質へと反映させる。その確かな手応えを得た今、次なるフェーズとして、第2期の募集を開始いたします。

■ PEATLAND カスクオーナー第2期 募集概要

蒸留所外観：海辺に程近い、浜大樹エリア海外より輸入した樽。将来的には樽も大樹産へ海外で特注した蒸留器を運び入れ、蒸留設備が完成「PEATLAND（ピートランド）」を特徴づける、香りづけ用のストーブ蒸留所近辺で豊富に採掘される、泥炭(ピート)採掘された泥炭は、しっかりと乾燥をさせて使用する

本募集は、限定50樽のみの特別な機会です。ウイスキー熟成の過程に参加し、将来のボトリングを見据えた所有体験をご提供します。

○ 募集樽 ラインナップ（合計50樽）

１. バーボン樽 200L（20樽）価格：180万円（税別）



〈マスター・オブ・ウイスキー・静谷 和典 解説コメント〉

200Lのバーボン樽は、Taiki Cosmic Glen Distilleryが目指す 「ピーテッド・バーボンスタイル」の王道とも言える存在です。

アメリカンオーク由来のバニラ、キャラメル、ココナッツの甘やかさ。焚き火で焼いた林檎を思わせるジューシーな香ばしさに、大樹町産デントコーンのふくよかな甘みと、清涼感を伴ったピート香が重なります。

時間とともに角が取れ、長期熟成に耐えうる構成へと育っていく1樽です。



２. アメリカンホワイトオーク新樽 オクタブ 50L（15樽）価格：90万円（税別）



〈マスター・オブ・ウイスキー・静谷 和典 解説コメント〉

ダイナミックなチャーオーク由来の樽感とトースト感、そして大樹町のピートによるスモーキーさを、最短距離で体感できる設計。

パワフルなバニラ、ブラウンシュガー、エスプレッソのビター感に、ピーテッド原酒のスモーキーさがダイレクトに重なります。

短熟でも「力強いバーボンらしさ」×「ピート」を明確に楽しみたい方、フルボディでコシのある質感を好む方におすすめのカスクです。



３. フレンチオーク新樽 オクタブ 55L（15樽）価格：90万円（税別）



〈マスター・オブ・ウイスキー・静谷 和典 解説コメント〉

フレンチオークは、アメリカンオークとはまったく異なる表情をもたらします。

スモークに燻されたダークチョコレート、ブラックチェリーの甘酸味に、クローブ、シナモン、ピンクペッパーのスパイスが静かに寄り添います。

時間の経過とともに、微かなミーティーな質感が現れ、ベーコンと黒胡椒を効かせたクロックムッシュを思わせる余韻へ。エレガントで思考的、語れる1本を目指す樽です。

※酒税、ボトリング費用、配送料等は別途

※樽の所有権は当社に帰属し、熟成後にボトリングしたウイスキーをお届けします

※予定樽数に達し次第、募集終了

※各樽への解説コメントは予想であり、味わい等を保証するものではございません

○ 募集期間

開始：本日より

終了：2026年2月28日(土)

※予定樽数に達し次第、締め切らせていただきます。

○ お申し込み方法

以下リンクより詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://forms.gle/guhSp4qjAGQAaaT9A

株式会社Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

堀江 貴文 コメント



いよいよ「Taiki Cosmic Glen Distillery」が本格始動する。

ここで生まれるのは、原料の栽培からすべてを町内で完結させた、100％大樹町産原料のウイスキー。国内でもほとんど前例のない挑戦だ。



ウイスキーが飲めるようになる2028年頃には、ロケットが定期的に飛び交い、大樹町全体が宇宙産業とローカル産業が共存する特別な場所へと進化しているだろう。

■ 世界を驚かせる「Farm Distillery」を目指して

Taiki Cosmic Glen Distilleryは、原料の栽培・収穫から蒸留・熟成までを自社で一貫して行う、世界的にも稀有なFarm Distilleryを目指しています。

北海道・大樹町産の原料と風土、そして人の手。そのすべてを映し出したウイスキー「PEATLAND」を、日本から世界へ届けてまいります。



今後とも、皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。

○ 会社概要

会社名：株式会社Taiki Cosmic Glen Distillery(タイキコズミックグレンディスティラリー)

住 所：北海道広尾郡大樹町三条通 18 番地3

メール：taiki.cosmic.glen.distillery@gmail.com

電 話：050-1722-8990

設 立：2024年9月6日

代 表：代表取締役 三原一馬