「転生したら宿敵に溺愛されすぎて困ります」血に染まった運命を、愛で塗り替える！

https://piccoma.com/web/product/186100

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)最新作『転生したら宿敵に溺愛されすぎて困ります』（原作：Reny.XY／画屋：Mago、Mia、Opal、xiu、Summer／出版社：ファンドラ株式会社）の独占配信を2025年12月21日（日）より開始いたします。

帝国のために戦い抜いた王女は、血戦の果てに凱旋する。しかし彼女を待っていたのは、親族と権力者たちの裏切りだった。王女は「嗜血の反逆者」として陥れられ、血の祭壇で無惨な最期を迎える。

ところが運命はそこで終わらない。かつては敵として刃を交えた者たちが、思いがけない“同盟”を結び、王女をこの世に呼び戻したのだ。

二度目の人生で彼女を包むのは、前世では決して得られなかった温かな庇護と愛情。だが、愛が癒やす傷の奥には、なお消えない復讐の炎が灯っている。

血に染まった過去と、今ようやく手にした愛。その狭間で王女は選ぶ――誰のために剣を取り、誰を信じ、どの未来を生きるのか。

“宿敵”が“拠り所”へと変わっていく、救済と逆転のロマンスファンタジーを、ぜひピッコマでお楽しみください。

(C)FUNDORA , piccoma「転生したら宿敵に溺愛されすぎて困ります」

原作者：Reny.XY

画屋：Mago/Mia/Opal/xiu/Summer



初回20話一挙配信、「待てば\0(R)」で配信予定／毎週日曜日更新。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/186100

ファンドラ（FUNDORA）について

社名：ファンドラ株式会社（Fundora Co. ,Ltd.）代表者：シンヒョンジュン（慎 亨濬所）在地：東京都新宿区高田馬場１丁目３１－８ 高田馬場ダイカン プラザ306室

ファンドラ株式会社（FUNDORA）は、日本を拠点にウェブトゥーン（Web漫画）を中心としたコンテンツ事業を展開するエンターテインメント企業です。海外で人気を博している作品の日本語ローカライズを始め、オリジナル漫画の企画・制作、さらには映像コンテンツのライツ事業まで、多角的なメディア運営を行っています。

同社は、韓国・中国をはじめとしたアジア圏との連携を強みに持ち、言語や文化の壁を越えてコンテンツを届けることを目指しています。翻訳・編集・制作のノウハウを活かし、日本の読者にとって読みやすく、魅力的な形で作品を提供している点が特徴です。

2018年の設立以来、ファンドラはWeb漫画の分野において着実に存在感を高めており、2024年にはショートドラマ配信アプリ「Fundora」をリリースするなど、映像・デジタル領域へも事業を拡大しています。これにより、漫画だけでなく映像作品のライセンス管理や配信、関連コンテンツの展開など、新たなビジネス領域を開拓しています。

「Imagination と Story で世界を繋ぐ」という理念のもと、ファンドラ株式会社は、良質な物語をより多くの人へ届けるために、グローバルな視点でのコンテンツ制作と流通に取り組んでいます。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ