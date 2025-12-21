ホスピタリティ＆グローイング・ジャパンのGA LIVE+にて「みんなで知りたいヘルスケア」をテーマに、2026年1月にファミワンが全５テーマの講座を担当します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパンが提供するオンライン研修プログラム GA LIVE＋（グローイングアカデミー ライブプラス） にて、2026年1月に働く世代の健康課題を総合的に学ぶ「みんなで知りたいヘルスケア」シリーズ（全5回）の研修を担当いたします。

グローイングアカデミー（GA）ライブプラスは、全国各地の受講者がリアルタイムでつながる、同時生配信型のオンライン研修プログラムです。受講者同士がチャットなどを活用してディスカッションを行い、それぞれの視点や経験を共有し合える場となっています。

2回目の開催となる本シリーズでは、テーマを新たに「みんなで知りたいヘルスケア」とし、各分野の専門家がわかりやすく解説します。

7月に実施した全5回シリーズ（テーマ：メンタルヘルス）では、「丁寧でわかりやすかった」「実践例が参考になった」など多くの好評をいただき、受講者からは呼吸法やストレスコーピングを実践したいという声や、「部下のサインにより注意を向けたい」といった職場での活用を見据えた前向きなコメントも寄せられました。

1月に開催する今回のシリーズでは、働く世代が日々直面する多様な健康課題を“正しく知ること”を入口に、セルフケア、妊活・不妊治療、病気と仕事の両立、更年期、妊娠・出産・育児まで幅広いテーマを扱います。

看護師・不妊症看護認定看護師・助産師・公認心理師・保育士など、テーマに応じて専門家がリレー形式で登壇し、明日から役立つ具体的な知識や実践的な視点を共有します。

働く人々のライフステージに寄り添い、職場でも家庭でも活かしやすい学びとなるよう構成した、充実したプログラムです。

■グローイングアカデミー（GA）ライブプラス研修概要（全5回シリーズ）

【開催日時、テーマ】

◆GA LIVE＋ 全5回シリーズ 開催概要

第1回目 2026年1月14日(水)

「プレコンセプションケアを通して、自分の健康を見直そう！」

講師 ： 看護師 小澤彩加 （株式会社ファミワン）

第2回目 2026年1月15日(木)

「妊活・不妊治療を知る ～他人ごとから自分ごとへ～」

講師 ： 不妊症看護認定看護師 西岡有可 （株式会社ファミワン）

第3回目 2026年1月21日(水)

「もしもの時に備える～病気と仕事の両立、基礎知識～」

講師 ： 東京医療保健大学 原口 昌宏氏 （東京医療保健大学）

第4回目 2026年1月26日(月)

「みんなで知りたい 男女の更年期、基本のキ」

講師 ： 公認心理師・臨床心理士 戸田 さやか （株式会社ファミワン）

第5回目 2026年1月29日(木)

「知って安心！妊娠・出産・育児」

講師 ： 助産師 太田奈津美 （株式会社ファミワン）

保育士 引地木綿香 （株式会社ファミワン）

【開催形式】オンライン開催

▼グローイングアカデミー（GA）ライブプラス

https://hg-japan.com/service/ga-live-plus(https://hg-japan.com/service/ga-live-plus)

■株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン 担当者様コメント

ホスピタリティ&グローイング・ジャパンは、サービス業に携わる方々の「人材育成」と「組織力強化」を支援する研修・教育サービスを提供しています。全国の企業様に向けて、現場で活躍するスタッフから管理職まで、成長をサポートする多彩なプログラムを展開し、「人が育つ仕組みづくり」を大切にしています。

昨今，サービス業界では、人手不足と離職率の上昇が深刻な課題となっています。特に、若手から中堅層の従業員が妊活や不妊治療、更年期、病気と仕事の両立といったライフステージの変化に直面する際、企業からの十分なサポートがないために、離職を選択するケースが増加しています。これらの健康課題は個人の問題ではなく、職場全体の理解と支援体制が整備されているかどうかで、従業員の就業継続意欲や生産性に大きく影響します。当社は、こうした課題の解決こそが、サービス業界における人材定着と組織力強化の重要なカギであると考えています。

前回は、メンタルヘルスに関する講座をファミワン様にご登壇いただき、大変好評をいただきました。受講者からは「職場で活かせる実践的な内容だった」「情報量が多くて、たいへん勉強になった」など、前向きな声が多く寄せられました。

今回もファミワン様にご登壇いただき、働く世代が直面する健康課題を正しく理解し、職場や家庭で活かせる知識を学べるプログラムを実施いたします。妊活や不妊治療、更年期、病気と仕事の両立など、ライフステージに応じたテーマを通じて、従業員個人の健康リテラシーを高めるだけでなく、管理職を含めた職場全体での理解やサポート体制づくりにつなげることを目指しています。

正しい健康情報の理解と、それに基づいた職場環境の整備は、従業員の安心感と信頼感を醸成します。結果として、人材の定着率向上、離職コストの削減、そして組織全体の生産性向上につながります。当社は、このような「人が育ち、働き続けられる組織文化の構築」を通じて、サービス業界全体の発展に貢献していきたいと考えています。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

