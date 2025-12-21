日本人の6割が投資未経験。AIを活用して金融リテラシー格差の解消に挑戦する『あかりAI(β版)』12/21提供開始

株式会社TAPP

株式会社TAPP（本社：東京都港区 代表：山地 学）は、当社ブランドである「キャピタルハック(※1)」の新たな取り組みとして、資産形成の相談に特化した独自の会話型AIサービス「あかりAI(β版)」の提供を2025年12月21日より開始いたします。

国が資産運用を推進する一方で投資未経験者は約6割に上り、その主な理由は「金融リテラシー不足」という調査結果があります(※2)。こうした課題を解消し、誰もが安心して資産運用を始められる環境づくりを目指し「あかりAI」を開発いたしました。

本サービスは「資産形成に安心の灯りを。」をコンセプトに、自社の資産運用セミナーで蓄積した相談事例とユーザーの質問傾向を学習させた、投資初心者の不安に寄り添うAIサービスです。単なる知識提供に留まらず、ユーザー一人ひとりが「自分の場合はどうすればいいか」を理解し、次の一歩を踏み出せる実践的なサポートを行います。

※2 出典：野村アセットマネジメント 資産運用研究所「投資信託に関する意識調査2024」15p

https://www.nomura-am.co.jp/corporate/surveys/pdf/20240418_52B4DE55.pdf(https://www.nomura-am.co.jp/corporate/surveys/pdf/20240418_52B4DE55.pdf)

■開発の背景

当社が展開するブランド「キャピタルハック」は、知識・出会い・体験を通じて、誰もが資産形成にアクセスできる社会インフラの構築を目指しています。

現在、日本では国が資産運用を強力に推進しており、市場環境は歴史的な追い風を迎えています。しかし、投資未経験者は依然として約6割（※2）。最大の参入障壁は「知識不足」による不安です。その背景には、日本の深刻な金融リテラシーギャップがあります。

金融知識に自信がある日本人はわずか12%で、米国の71%と比べ圧倒的に低い水準です（※3）。これは裏を返せば、「巨大でありながら未だ開放されていない資産形成市場が存在している」ということです。

このリテラシーギャップが解消されれば、投資を始める人口は急速に拡大し、家計金融資産の形成が活性化し、日本経済全体の底上げにつながる潜在力を秘めています。まさに、数十兆円規模の未開拓マーケットです。しかし、既存の手段には多くの限界があります。

- 投資スクールや講座は高額で継続ハードルが高い- 学校教育に組み込んでも普及には長い時間がかかる- セミナーは心理的・時間的ハードルが高く参加率が低い- インターネットの情報は信頼性にばらつきがあり初心者は判断できない- お金の悩みは他人に相談しづらく、属人的なサポートに依存しがち

結果として、多くの人が 「始めたいのに始められない」 状態に取り残されています。

こうした構造的な課題を突破するため、当社は「気軽に、何度でも、個人に最適化された資産形成アドバイスを提供する新しいインフラ」の必要性に確信を持ちました。

近年、AIは生活者のコミュニケーションに自然に溶け込み、「気を遣わず本音を話せる相談相手」として受け入れられつつあります。技術進歩と社会受容性の両面が整った今こそ、資産形成領域におけるAIプロダクト普及の臨界点だと当社は判断しました。この背景を踏まえ、当社は資産形成の相談に特化した会話型AIサービス「あかりAI」 の開発に着手しました。

これは単なる相談ツールではありません。金融リテラシーを高め、個々の状況に応じて意思決定を支援する、教育×金融の新しい社会インフラとなるポテンシャルを持つプロダクトです。

当社は、このAIサービスによって、数千万人規模が抱える投資参入の壁を取り除くことを目指しています。その結果として、家計金融資産の健全な成長と日本経済の底上げに寄与し、当社自身も巨大市場の中心プレイヤーへ成長できると確信しています。

■企画担当者（マーケティング部課長：和泉）より

資産形成に興味があっても、他人には話しにくい赤裸々な悩みや不安があり、専門家にいきなり相談するのは心理的にも金額的にもハードルが高い。さらに、学びたいと思った瞬間に時間や場所が合わなかったり、自分の知識レベルに合った情報を選ぶことが難しかったりと、「話したいときに話せない構造的な障壁」がずっと存在していました。

一方で、ここ数年の社会情勢によってAIが急速に生活へ浸透し、「誰でもいつでも話せる存在」として受け入れられ始めています。お金の相談においても、相手に気を遣わず、遠慮なく本音を話せる場としてAIが持つ可能性は大きいと感じました。

誰もが気軽に自分のお金のことと向き合える環境を作りたい。その想いから「あかりAI」の開発を企画しました。10代から高齢者まで、幅広い世代の方々が「あかりAI」を通じて金融リテラシーを高め、自分に合った資産形成の第一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しく思います。そして、「あかり」の名前の由来にもつながる「資産形成に安心の灯りを。」というブランドコンセプトの通り、あかりAIが多くの方のそばでそっと道を照らす存在になれることを願っています。

■今後の展望

「あかりAI」はβ版としてリリースし、ユーザーのフィードバックをもとに継続的な機能拡充を進めてまいります。音声対話機能や詳細なライフプランニング診断などを順次追加し、資産形成の「相談」から「実行」までをサポートする総合AIプラットフォームへと進化させる計画です。

現在の「あかりAI」では、お金の知識がなくても会話を通じて資産形成の考え方や重要なポイントをわかりやすく学び、自分に合った次の一歩を見つけることができます。

また、会話の流れに応じて質問候補を提示する『クイックリプライ機能』により、「何を聞けばいいか分からない」という悩みを解消し、迷わずスムーズに相談を進められるように設計されています。

さらに、会話内容をもとにユーザーの状況を整理・可視化する『資産形成戦略レポート』によって、漠然とした不安を具体的な情報に変換し、「次に何をすべきか」を明確にします。

加えて、AIが回答を生成する間には、投資や資産形成に関する『豆知識』を表示し、待ち時間を学びの機会に変えるなど、「あかりAI」ならではの初心者に寄り添った工夫も盛り込んでいます。

難しい設定や準備は不要です。気になったタイミングで気軽に質問するだけで、自然とお金の理解が深まり、行動へつながる体験を提供します。

「あかりAI」は、小さな一歩の積み重ねによって資産形成へ踏み出せるよう、サポートしてまいります。

今後は、「お金のことを相談したい」と思ったときに最初に想起されるサービスとなり、金融リテラシーの向上と投資経験者の人口拡大に貢献してまいります。

■ウェビナー開催のお知らせ：あかりAI開発事例紹介

「あかりAI(β版)」の提供開始を記念し、開発を担当した株式会社Hakkyと共に、開発の背景から技術的な部分、実際の体験も含めたウェビナーを開催いたします。AI開発について学びたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

■ 株式会社TAPPについて

TAPPという社名は、Turn A Profit Partnerを略したもので、お客様にとって「利益を生み出すパートナー」でありたいという会社の存在意義を表しています。

企業コンセプトは、豊かな未来を描くお客さまに選ばれ続ける事業づくりです。それを実現するために、お客様に信頼いただける行動と結果を追求していきます。またこれまで培ってきた資産形成ソリューションと利他の精神で、社名に込めた想いに恥じない企業活動をお約束いたします。

会社名：株式会社TAPP（https://tapp-co.jp）

代表者：代表取締役 山地学

所在地：東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階

設立：2016年11月

事業内容：不動産を軸とした資産形成支援事業／セミナー運営／金融パートナーサービス

実績：2025年度『ベストベンチャー100』に選出



