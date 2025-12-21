著書累計240万部突破『自己肯定感の磨き方』限定カラー版が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年12月19日に『自己肯定感の磨き方 (オレンジ)』（ジェリー・ミンチントン著、弓場隆訳）を刊行しました。

本書は、『うまくいっている人の考え方』『心の持ち方』と並ぶジェリー・ミンチントンの代表作であり、名著の声も高い一冊。今回、心に灯をともしてくれるような鮮やかなオレンジ色の限定カラー版で登場です。

■自己肯定感を磨くための100の考え方

本書は、自己肯定感を磨くための100の考え方が紹介されています。

- 適当に不完全になる- 好かれなくても気にしない- 人生を実地研修とみなす- 特別な日を満喫する- 大いに笑う- 自分のユニークさに気づく- 孤独を楽しむ- 深呼吸で満ち足りた気分になる……など

このように、すぐに実践できる考え方が満載です。

■自分の成功を素直に受け入れるために

うまくいかずに落ち込むことは誰にでもあります。そんなときは、この状態は一時的であり、最終的に自分は必ずうまくいくと強く信じましょう。自尊心の乏しい人は、無意識に成功を避ける傾向があります。本書では、そのメカニズムと対策を、わかりやすく紹介しています。

※本書は2025年4月に弊社より刊行の『自己肯定感の磨き方 (ディスカヴァー携書)』の限定カラー版です。カバー以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。

【著者情報】

ジェリー・ミンチントン（Jerry Minchinton）

アメリカの著述家。多年にわたり経営者としてビジネスに携わるうちに「人が自尊心を高め、自らの価値を確信することが、人生における成功や幸福に直結する」ということに気づき、自尊心に関する研究をおこなう。著書は本書をはじめ『うまくいっている人の考え方 完全版』『心の持ち方』（共にディスカヴァー）など多くが日本でベストセラーになっている。

【訳者情報】

弓場隆（ゆみば・たかし）

翻訳家。主な訳書に『うまくいっている人の考え方 完全版』『人望が集まる人の考え方』『すべてうまくいく人はこう考える』（い以上、ディスカヴァー）、『一流の人に学ぶ自分の磨き方』（かんき出版）がある。

【書籍概要】

タイトル：『自己肯定感の磨き方 (オレンジ)』

著者：ジェリー・ミンチントン（著）、弓場隆（訳）

発売日：2025年12月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：新書／240ページ

ISBN：978-4799331385

【目次】

第１章 新しい自分を創造する

第２章 いい思考の習慣をつける

第３章 なりたい自分になる工夫をする

第４章 自分の人生に責任を持つ

第５章 自分の生き方を追求する

第6章 完璧主義をやめる

第７章 人間関係を円満にする

第8章 自尊心を高める

第9章 ぞんぶんに人生を楽しむ

第10章 自分に誇りを持つ

第11章 心を磨く

