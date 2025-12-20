鹿児島県主催 令和7年度「かごしまスマートファーマー育成セミナー」受講生募集

スマートアグリコンサルタンツ合同会社

鹿児島県は、「令和7年度 スマート農業導入加速化推進事業」の一環として、「かごしまスマートファーマー育成セミナー」を2026年1月から2月にかけて開催します。本セミナーの企画・運営は、スマートアグリコンサルタンツ合同会社（代表：渡邊智之）が担当します。

本セミナーは、農業者に加え、市町村・JA等の関係機関も対象とし、スマート農業を単なる技術導入で終わらせるのではなく、地域特性に即した経営改善や地域連携につなげることを目的としています。

プログラムは各地域2回構成で実施します。第1回は全参加者共通のオンライン講義、第2回は地域別（大隅・薩摩・種子島）に分かれ、対面形式で開催します。

■ 第1回（全地域共通・オンライン開催）

日時：2026年1月14日（水）13:30～16:30

テーマ：全国先進事例から学ぶスマート農業の最新動向

ゲストスピーカー：滋賀県 有限会社 フクハラファーム代表取締役 福原 悠平 様

講演テーマ：大規模経営におけるスマート農業導入

～ 経営改善・課題・地域と連携した運営体制づくり ～

大規模農業経営におけるスマート農業導入の実践や、データ活用による経営改善、地域と連携した持続的な運営体制づくりについて具体事例を交えて紹介します。

■ 第2回（地域別・対面開催）

【大隅コース】

日時：2026年2月18日（水）13:30～16:30会場：大隅アリーナ21

テーマ：さつまいも産地の地域連携型スマート農業～ 導入の効果・課題・今後の展望 ～

ゲストスピーカー：松崎 俊昭 様

ロボネットコミュニケーションズ 相談役

鹿児島県農業教育新興会 理事

元JA鹿児島きもつき

【薩摩コース】

日時：2026年2月19日（木）13:30～16:30会場：かごしま県民交流センター（小研修室2）

テーマ：意識改革から始めるスマート農業～ 導入効果の実際と、現場で見えてきた課題・次の一手 ～

ゲストスピーカー：新福 朗 様

宮崎県 有限会社 新福青果代表取締役

【種子島コース】

日時：2026年2月20日（金）13:30～16:30会場：西之表市民会館（201会議室）

テーマ：地域特性を生かしたスマート農業導入～ 作業標準化と地域ぐるみの協働モデル ～

ゲストスピーカー：橋本 亜友樹 様

さつまいもカンパニー株式会社代表取締役

各回では、ゲスト講師による実践事例紹介に加え、導入前の課題、導入後に生じた新たな課題、現場での工夫や留意点まで踏み込んで共有します。また、各講義において事務局講師の渡邊智之が、地域特性を踏まえたスマート農業導入の考え方や整理・解説を行い、参加者が自らの経営や地域で活かせる視点を持ち帰れる構成としています。

■ 開催概要

対象者： 鹿児島県内の農業者、市町村職員、JA関係者 等

定員： 各地域コース20名程度

参加費： 無料

申込方法：チラシ記載のQRコードまたは下記申込フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/QWBNCtwVTnwxpYQz9

申込締切：・第1回（オンライン）：2026年1月12日(月)

・第2回（地域別）：2026年2月13日(金)

https://prtimes.jp/a/?f=d175012-2-c53926b6aa09d8eb5f34eda466a3513c.pdf

■ 事務局について

スマートアグリコンサルタンツ合同会社は、スマート農業・農業DX分野において、自治体・JA・農業者と連携した導入支援や人材育成を行っています。本セミナーでは、地域の実情に即したスマート農業の定着と、持続可能な地域農業モデルの構築を支援します。

■ 会社概要

会社名： スマートアグリコンサルタンツ合同会社

代表者： 代表／ＣＥＯ 渡邊 智之

事業内容：

・スマート農業／農業DXに関するコンサルティング

・自治体・JA・農業者向け研修、セミナーの企画・運営

・スマート農業導入支援、実証事業支援

■ 本件に関するお問い合わせ先

かごしまスマートファーマー育成セミナー事務局

（スマートアグリコンサルタンツ合同会社）

担当：渡邊 E-mail：contact@smartagri.co.jp