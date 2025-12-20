池袋のセレクトショップVita ricca（ビータ リッカ）がクリスマスイベント『Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025』を開催

合同会社JOK

合同会社JOK（代表 多田明広・東京都豊島区 ）は、Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025を12月21日（日）に開催します。

・Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025を開催

南池袋のセレクトショップ『Vita ricca(ビータ リッカ) 』は2025年にオープン４周年を迎え、これまでご愛顧に感謝し、より身近なショップを目指すべく、今年もクリスマスイベント『Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025』をRYOZAN PARK 巣鴨にて開催します。

やさしい味わいと、遊び心が灯るクリスマス。

誰かの家に招かれたような、ほっとする雰囲気のなかで、美味しい食事やドリンクを片手に、参加者同士の交流も楽しめるひとときを提供します。

さらに先着でプレゼントがもらえる「クリスマス謎解きゲーム」も開催！ちょっとしたワクワクを味わえる仕掛けをご用意しています。

お一人参加・初参加の方も大歓迎です。特別な夜をVita ricca（ビータ リッカ）スタッフと一緒に過ごしませんか？

当日はパーティー形式で気軽に交流が可能です。イベント会場での商品の販売のほか、「クリスマス謎解きゲーム」ではちょっとしたプレゼントも用意させていただきました。

皆さまお誘い合わせの上、ぜひ会場にお越しください。

ビータリッカ クリスマスパーティー 2025イベント詳細

■ 日時

2025年12月21日（日）

18:30～20:30（受付開始 18:20～）

■ 会場

RYOZAN PARK 巣鴨 THE WHITE ROOM

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-9-1

グランド東邦ビル B1F

■ 参加費

5,000円

※当日現金でのお支払いをお願い致します

※当日キャンセルはキャンセル料として参加費100%頂戴します

メニュー（一例）

・オードブル

・前菜

・メイン

・デザート

・オーガニックワイン

・青汁のオーツミルク割り

・etc…

※品数や内容は変更となる場合があります。



特別企画：クリスマス謎解きゲーム（先着の方にはプレゼントを用意）

簡単な謎解きをクリアすると、

先着でちょっとしたクリスマスギフトをプレゼント！

イベントをさらに楽しめる、Vita ricca からの小さな贈り物です。

“想いを包んで、温もりを贈る” クリスマス。

その夜のぬくもりが、日々の豊かさにつながりますように。

ぜひご一緒しましょう。

・Vita riccaについて

池袋駅徒歩８分、地元の住民で溢れる住宅街にあるセレクトショップです。

人と地球環境に優しいセルフケアアイテムを取り揃えています。

キャッチフレーズは「ちょっと、ふらっと、Vita ricca」。「豊かな人生」をコンセプトに、毎日の生活が豊かになるきっかけをご提案します。仕事、家事、育児、日々の合間に立ち寄ってリフレッシュできる場所、エネルギッシュな生活を創るアイデアに出会える場所です。お店に来ていただくことが、お買い物以上の「豊かな」体験になる・毎日の生活をちょっと素敵にしてくれる、そんなセレクトショップです。

・店舗情報

■店名：Vita ricca(ビータリッカ）

■住所：〒171-6022 東京都豊島区南池袋1丁目1-6 宮城ビル1F

（アクセス）JR 池袋駅 東口 徒歩8分、都営バス 池86「南池袋一丁目」より徒歩１分

■営業時間：

公式HPもしくは公式Instagramハイライトよりご確認ください

■WEBサイト：https://vita-ricca.net/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/vitaricca_official/