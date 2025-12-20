池袋のセレクトショップVita ricca（ビータ リッカ）がクリスマスイベント『Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025』を開催
合同会社JOK（代表 多田明広・東京都豊島区 ）は、Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025を12月21日（日）に開催します。
・Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025を開催
南池袋のセレクトショップ『Vita ricca(ビータ リッカ) 』は2025年にオープン４周年を迎え、これまでご愛顧に感謝し、より身近なショップを目指すべく、今年もクリスマスイベント『Vita ricca（ビータ リッカ）クリスマスパーティー 2025』をRYOZAN PARK 巣鴨にて開催します。
やさしい味わいと、遊び心が灯るクリスマス。
誰かの家に招かれたような、ほっとする雰囲気のなかで、美味しい食事やドリンクを片手に、参加者同士の交流も楽しめるひとときを提供します。
さらに先着でプレゼントがもらえる「クリスマス謎解きゲーム」も開催！ちょっとしたワクワクを味わえる仕掛けをご用意しています。
お一人参加・初参加の方も大歓迎です。特別な夜をVita ricca（ビータ リッカ）スタッフと一緒に過ごしませんか？
当日はパーティー形式で気軽に交流が可能です。イベント会場での商品の販売のほか、「クリスマス謎解きゲーム」ではちょっとしたプレゼントも用意させていただきました。
皆さまお誘い合わせの上、ぜひ会場にお越しください。
ビータリッカ クリスマスパーティー 2025イベント詳細
■ 日時
2025年12月21日（日）
18:30～20:30（受付開始 18:20～）
■ 会場
RYOZAN PARK 巣鴨 THE WHITE ROOM
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-9-1
グランド東邦ビル B1F
■ 参加費
5,000円
※当日現金でのお支払いをお願い致します
※当日キャンセルはキャンセル料として参加費100%頂戴します
メニュー（一例）
・オードブル
・前菜
・メイン
・デザート
・オーガニックワイン
・青汁のオーツミルク割り
・etc…
※品数や内容は変更となる場合があります。
特別企画：クリスマス謎解きゲーム（先着の方にはプレゼントを用意）
簡単な謎解きをクリアすると、
先着でちょっとしたクリスマスギフトをプレゼント！
イベントをさらに楽しめる、Vita ricca からの小さな贈り物です。
“想いを包んで、温もりを贈る” クリスマス。
その夜のぬくもりが、日々の豊かさにつながりますように。
ぜひご一緒しましょう。
・Vita riccaについて
池袋駅徒歩８分、地元の住民で溢れる住宅街にあるセレクトショップです。
人と地球環境に優しいセルフケアアイテムを取り揃えています。
キャッチフレーズは「ちょっと、ふらっと、Vita ricca」。「豊かな人生」をコンセプトに、毎日の生活が豊かになるきっかけをご提案します。仕事、家事、育児、日々の合間に立ち寄ってリフレッシュできる場所、エネルギッシュな生活を創るアイデアに出会える場所です。お店に来ていただくことが、お買い物以上の「豊かな」体験になる・毎日の生活をちょっと素敵にしてくれる、そんなセレクトショップです。
・店舗情報
■店名：Vita ricca(ビータリッカ）
■住所：〒171-6022 東京都豊島区南池袋1丁目1-6 宮城ビル1F
（アクセス）JR 池袋駅 東口 徒歩8分、都営バス 池86「南池袋一丁目」より徒歩１分
■営業時間：
公式HPもしくは公式Instagramハイライトよりご確認ください
■WEBサイト：https://vita-ricca.net/
■公式Instagram：https://www.instagram.com/vitaricca_official/