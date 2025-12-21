TVアニメ「らんま1/2」第2期　第2期最終話となる第24話のノンクレジットエンディング映像を公開！

株式会社小学館集英社プロダクション

「うる星やつら」「めぞん一刻」「犬夜叉」「境界のRINNE」「MAO」などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画「らんま1/2」が完全新作的アニメ化！

高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されています。

また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破しています。

本作「らんま1/2」は「週刊少年サンデー」1987年36号～1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作です。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まります。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？

乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした…。

乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっています。

2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ「らんま1/2」の放送がスタート。

キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せています。

続編にあたるTVアニメ「らんま1/2」第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送され、放送直後よりNetflixにて独占配信となっています。

この度、第2期の最終話である第24話の放送後に、第24話のノンクレジットエンディング映像を公開いたしました！

TVアニメ「らんま1/2」第2期のエンディングでは、映像の後半に映るテレビ画面の内容が毎話異なっておりました。

今回の第24話では、テレビ画面には料理を前に青ざめた表情の乱馬と玄馬、笑顔のあかねが映っています。

▼今回公開された第24話ノンクレジットエンディング映像

YouTube公開URL：https://youtu.be/4HnB6ZUhK1

▼10月5日に公開済みのノンクレジットエンディング映像はこちら

YouTube公開URL：https://youtu.be/X-SOSlnkXAc

さらに、日本テレビでの放送後のサイドテロップや作品公式X(@ranma_pr)では、「2026年3月に重大発表！お楽しみに！」という告知も出されており、今後の展開にも目が離せません。

また、TVアニメ「らんま1/2」Blu-ray & DVD BOX Vol.2が発売決定！

第2期の全12話を収録し、本編DISC3枚仕様。

キャラクターデザイン谷口宏美 描き下ろし三方背ケースや特製ブックレット映像コンテンツなど、特典の情報も公開。

同商品は本日より予約受付も開始しました。

そして、2026年1月1日より第2期の配信サービスが新たに追加決定！

公式サイトでは放送・配信情報のページが更新されており、新たに12の見放題配信サービス、9のレンタル配信サービスでも視聴が可能となります。

2026年3月の重大発表までに、ぜひ乱馬たちのこれまでの物語をイッキ見してはいかがでしょうか。

■TVアニメ「らんま1/2」Blu-ray & DVD BOX Vol.2

【発売日】

2026年10月7日(水)発売予定！

【価格/品番】

Blu-ray：30,800円(税込) / ANZX-17344～17346

DVD：27,500円(税込) / ANZB-17344～17346

【収録内容】

・収録話数：本編全12話(第2期)

・仕様：本編DISC3枚

【特典】

・キャラクターデザイン谷口宏美 描き下ろし三方背ケース

・特製ブックレット

・特典映像：ノンクレジットOP・ED、次回予告 など

▼詳しくはこちら！

https://www.aniplex.co.jp/ranma/

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

■TVアニメ「らんま1/2」第2期 配信サービス一覧

●見放題配信

Netflix：https://www.netflix.com/title/81171925

DMM TV：https://tv.dmm.com/vod/

dアニメストア：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/tp_pc

Hulu：https://www.hulu.jp/?cmp=10102&utm_source=PC&utm_medium=Display&utm_campaign=JP_DM_Display_Others&waad=MRHJnZqw(https://www.hulu.jp/?cmp=10102&utm_source=PC&utm_medium=Display&utm_campaign=JP_DM_Display_Others&waad=MRHJnZqw)

J:COM STREAM：https://linkvod.myjcom.jp/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/home/recommend

milplus：https://front.milplus.jp/top/navi/svod

Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront

TELASA：https://www.telasa.jp/unlimited

U-NEXT：https://video.unext.jp/

アニメタイムズ：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=animetimesjp&ref=dvm_ptm_off_jp_ac_c_animetimesjp(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=animetimesjp&ref=dvm_ptm_off_jp_ac_c_animetimesjp)

アニメ放題：https://www.animehodai.jp/

バンダイチャンネル：https://www.b-ch.com/

●レンタル配信

HAPPY!動画：http://a.happydouga.jp/

J:COM STREAM：https://linkvod.myjcom.jp/

Milplus：https://front.milplus.jp/top/navi/svod

music.jp：https://music-book.jp/video?utm_source=artisthp&utm_medium=inlink&utm_campaign=video_mti(https://music-book.jp/video?utm_source=artisthp&utm_medium=inlink&utm_campaign=video_mti)

TELASA：https://www.telasa.jp/unlimited

カンテレドーガ：https://ktv-smart.jp/

バンダイチャンネル：https://www.b-ch.com/

ビデオマーケット：https://www.videomarket.jp/

ムービーフルPlus：https://mfplus.jp/

※配信開始日時は配信サービスによって異なる場合があります。

詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

■TVアニメ「らんま1/2」第2期 作品概要

●作品名

らんま1/2

●イントロダクション

早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。

しかし乱馬にはある悩みが…。

中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、

水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？

乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！

●放送/配信情報

Netflix にて配信中！各動画配信サービスでも1月1日より順次配信開始！

※配信開始日時は配信サービスによって異なる場合があります。

詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

●原作

原作／高橋留美子「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)

●STAFF

監督：宇田鋼之介

シリーズ構成：うえのきみこ

キャラクターデザイン：谷口宏美

総作画監督：吉岡 毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐

メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘

POPアートワーク：北村みなみ

美術監督：大川千裕、林 竜太

色彩設計：垣田由紀子

撮影監督：加納 篤

編集：柳 圭介

音響監督：宇田鋼之介

音響効果：長谷川卓也

選曲：茅原万起子

音響制作：dugout

音楽：和田 薫

企画プロデュース：小学館集英社プロダクション

制作：MAPPA

製作：「らんま1/2」製作委員会

●CAST

早乙女乱馬：山口勝平

らんま：林原めぐみ

天道あかね：日高のり子

天道なびき：高山みなみ

天道かすみ：井上喜久子

天道早雲：大塚明夫

早乙女玄馬：チョー

響 良牙：山寺宏一

シャンプー：佐久間レイ

ムース：関 俊彦

久遠寺右京：名塚佳織

九能帯刀：杉田智和

九能小太刀：佐倉綾音

八宝斉：井上和彦

コロン：真山亜子

小乃東風：森川智之

三千院 帝：宮野真守

白鳥あずさ：悠木 碧

五寸釘 光：石田 彰

いちろう：関 智一

ナレーション：緒方賢一

※「日高のり子」の「高」は「はしご高」となります。媒体の性質上記載が難しい場合は、その旨付記ください。

●MUSIC

オープニングテーマ：水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」（ATLANTIC JAPAN / WARNER MUSIC JAPAN）

エンディングテーマ：にしな「パンダガール」（WARNER MUSIC JAPAN）

●WEB

公式サイト：https://ranma-pr.com/

公式X：https://x.com/ranma_pr （推奨ハッシュタグ：#らんまアニメ）

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ranma_pr

●原作情報

少年サンデーコミックススペシャル

「らんま1/2」

全1～20巻、好評発売中！

高橋留美子

定価：各1,045円(税込)

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/44915?sort=old

「らんま1/2 SSC 完全復刻 BOX」好評発売中！

高橋留美子

内容：SSC復刻コミックス全38巻

収納BOX２箱

複製原画２枚セット入り特製コレクションホルダー

価格：29,700円(税込)

発行：小学館

▼詳しくはこちら！

https://www.shogakukan.co.jp/books/09179464

「らんま1/2 メモリアルブック 復刻版」発売中！

高橋留美子

定価：2,200円(税込)

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09199086

少年サンデーコミックス

「らんま1/2公式ファンブック 大歓喜」発売中！

編：高橋留美子／キャラメル・ママ

定価：2,530円(税込)

発行：小学館

山口勝平さん、林原めぐみさん、日高のり子さんが当時を語るインタビューを掲載。

https://www.shogakukan.co.jp/books/09179502

■Netflix (ネットフリックス) について

エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、190以上の国や地域で3億人を超える有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配サービスの一つです。

各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズや映画、ゲームなどを多くの言語で配信しています。

好きな時に、好きな場所から、好きなだけ作品を楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。

Netflix Japan公式アカウント

Netflix：https://www.netflix.com/jp/

X：https://twitter.com/NetflixJP

Anime X：https://twitter.com/NetflixJP_Anime

Instagram：https://www.instagram.com/netflixjp

TikTok : https://www.tiktok.com/@netflixjapan

YouTube：https://www.youtube.com/c/NetflixJP

Anime YouTube：https://www.youtube.com/netflixanime

Facebook：https://www.facebook.com/netflixjp

＜画像掲出の際は下記コピーライトのご記載をお願いいたします＞

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会