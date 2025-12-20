【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）と岡山大学の共同プログラム5周年記念レセプションを国連本部で開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 20日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年11月17日、国連貿易開発会議（UNCTAD）と共同で行っている「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース」5周年を記念するレセプションを開催しました。レセプションは、UNCTADとの連携のもと、国連欧州本部（ジュネーブ）パレ・デ・ナシオンにて、国連のハイレベル会合である開発のための科学技術委員会（Commission on Science and Technology for Development:CSTD）2025-2026年次インターセッショナルパネル会合 の開催期間に合わせて開催しました。



当日は、国連機関、各国政府代表部、学術機関、国際機関など多様な関係者が参加し、本プログラムの歩みと今後の展望について活発な交流が行われました。



レセプションでは、Mr. Pedro Manuel Moreno（UNCTAD 事務局次長）、H.E. Ambassador Muhammadou M.O. Kah（CSTD議長代行）、H.E. Mr. Jose Valencia（駐ジュネーブ・エクアドル常駐代表）、Ms. Ritu Agarwal（CSTD ジェンダー助言委員会メンバー／ジョンズ・ホプキンス大学）、そして永井克郎大使（在ジュネーブ国際機関日本政府代表部常駐代表）よりあいさつがありました。



本学からは、横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）・ユネスコチェアホルダーが開会あいさつを行い、科学技術・イノベーション（STI）分野における女性のエンパワーメントがSDGsの実現に不可欠であり、大学は知の創造にとどまらず、持続可能性、倫理、国際理解を実践するアクションタンクとしての役割を担うべきであると述べました。



本プログラムは、2020年の開始以来、アフリカと東南アジアから今後も活躍が期待される優秀な若手女性研究者を受け入れてきましたが、今年度は対象地域を中南米へ拡大し、エクアドル、グアテマラ、ペルーの3カ国から新たな参加者を迎えたことで、計12カ国32人が参加する国際プログラムへと成長しています。また、この取り組みを契機として、UNCTADとタイ政府による女性研究者支援事業が立ち上がるなど、国際的な波及効果も広がっています。



レセプションでは、本プログラムの参加者同士や関係者が継続的に交流し協働を深める場として、メンタリングや共同研究、知識共有を通じて次世代女性科学者の国際コミュニティ形成を支える国際ネットワークを新たに立ち上げることが発表されました。このようなネットワーク構築は、参加者自身の研究活動の活性化や本学とをつなぐ交流活動の展開のみならず、当該プログラムの継続性や発展にも大きく寄与するものと期待されます。



またジュネーブ滞在中、横井副学長は在ジュネーブ国際機関日本国政府代表部を訪問し、永井大使へグローバルエンゲージメントセンターの活動を中心とした本学のこれまでの海外機関等との取り組みやUNCTADとの協働状況について紹介、今後の連携可能性について有意義な対話が交わされました。



本学は今後も、国際的なパートナーシップの強化、STI分野における女性リーダー育成、そして包摂的で持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年12月16日に岡山大学から公開されました。

○国連貿易開発会議（UNCTAD）

1964年に設立。ジュネーブに所在する、貿易と開発、金融、投資、技術、持続可能な開発の関連問題に総合的に対応する国連の中心的な機関です。途上国の貿易、投資、開発の機会を最大化し、グローバリゼーションから生じる問題に直面する途上国を支援し、対等な立場で世界経済へ統合することを目的としています。

Pedro Manuel MorenoUNCTAD事務局次長

横井副学長

永井大使

レセプションでの様子 横井副学長（右）

◆参 考

・岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14921.html

