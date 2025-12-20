¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¤«¤éÁý»³¼÷¶µ¼ø¤ÈÃæÂ¼½Ú·½°ìÏº¶µ¼ø¤é¤ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾Î¹æÉÕÍ¿
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 20Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤ÈÂç³Ø´Ö¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¤Ç2025Ç¯11·î28Æü¡¢Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¼øÍ¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡Ê°å¡Ë»º²Ê¡¦ÉØ¿Í²Ê³Ø¤ÎÁý»³¼÷¶µ¼ø¤ÈÃæÂ¼·½°ìÏº½Ú¶µ¼ø¤¬Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾Î¹æ¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤È¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¤Ï2010Ç¯¤Ë»õ³ØÉô¤ÇÉô¶É´Ö¶¨Äê¤òÄù·ë¡¢¤½¤Î¸å2015Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Ø´Ö¶¨Äê¤Ë³Ê¾å¤²¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡Ê»õ¡Ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈºÆÀ¸ÊäÄÖ³Ø¤Î·¦ÌÚÂóÃË¶µ¼ø¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡Ê°å¡ËÊ¬»Ò°å²½³Ø¤ÎÂç¶¶½Ó¹§¶µ¼ø¤é¤¬Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Kai³ØÄ¹°Ê²¼¿ôÌ¾¤Î¶µ¿¦°÷¤¬ËÜ³Ø¤òË¬Ìä¤·¡¢ËÜ³ØÂç³Ø±¡°å»õÌô³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤ò´Þ¤á¤Æ¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¹ñÈñ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÍ¥ÀèÇÛÃÖ¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ïº£²ó¤Ç3´üÌÜ¤ÎºÎÂò¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¤Ç·×24¿Í¤Î¹ñÈñ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊ¬»Ò°å²½³Ø¤ÎÂç¶¶¶µ¼ø¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÍ¥ÀèÇÛÃÖ¥×¥í¥°¥é¥à¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢°å³Ø·ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö5¿Í¤Î¹ñÈñ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø°å³ØÉô»ºÉØ¿Í²Ê¤«¤é¤ÎÇÉ¸¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÊ¬»Ò°å²½³Ø¡¢À°·Á³°²Ê³Ø¡¢¾®»ù°å²Ê³Ø¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤¬ËÜ³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉ¸¯Âè1¹æ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÂ¿¿ô¤Î±Ñ¸ìÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤òµó¤²¡¢Áá´ü½¤Î»¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÍ¥½¨¤ÊÂç³Ø±¡À¸¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ½¢³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤³Ø½Ñ¶ÈÀÓ¤È¼Á¤Î¹â¤¤Î×¾²»ØÆ³¤¬¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¡¢Áý»³¶µ¼ø¤ª¤è¤ÓÃæÂ¼½Ú¶µ¼ø¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¶µ¼ø¡¦»ØÆ³½Ú¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¾Î¹æ¼øÍ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11·î28Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø»ºÉØ¿Í²Ê¤òË¬Ìä¤·¡¢¹Ö±é¤ä¾ÉÎã¸¡Æ¤¤Ê¤É³Ø½Ñ¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢Áý»³¶µ¼ø¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¼øÍ¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¼øÍ¿¼°¡ÊÁý»³¶µ¼ø¡Ë
Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¼øÍ¿¼°¡ÊÃæÂ¼½Ú¶µ¼ø¡Ë
¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø»ºÉØ¿Í²Ê
岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)
