番組初の公開収録イベントを開催！interfm『上坂すみれの土曜闇鍋劇場 番組公開収録 ～至高の冬鍋winter again～』ゲストは声優の「小倉唯」、YouTuberの「酒村ゆっけ、」 ！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2026年1月24日（土）に声優・アーティストの上坂すみれがDJを担当するラジオ番組の公開収録イベント 『上坂すみれの土曜闇鍋劇場 番組公開収録 ～至高の冬鍋winter again～』 を開催いたします。

上坂すみれは、2011 年に声優デビューし、多数の作品に出演。また2013年にアーティストデビューし、アーティスト活動10周年の東名阪ホールツアーを成功させるなど、益々活動の幅を拡げています。そして、2025年4月からインターエフエムにて『上坂すみれの土曜闇鍋劇場』（土曜24:30～25:00）の放送をスタート。上坂すみれが持つ多様な魅力と趣味嗜好を闇鍋のごとく詰め込んだ番組は、毎回、何が飛び出すか分からない未知との遭遇が楽しめるコンテンツとして多くのリスナーの支持を受けており、インターエフエムの新たな可能性を牽引しています。

今回、番組名の「土曜闇鍋劇場」にちなんで、放送開始当初から本人が、「鍋」を食べる企画を実施したい！やるなら冬の間に！と切望していたこともあり、公開収録イベントを実施することになりました。リスナーからのお便りを、鍋の出汁や食材のネタとして、ステージ上で実際に鍋を囲みながら番組収録を行う予定です。また番組初のゲストとして、昼の部には、数々の作品で共演し、プライベートでも親交のある声優の「小倉唯」さん、夜の部には、双方お酒好きという共通点もあるYouTuberの「酒村ゆっけ、」さんをお招きします。

更に公開収録イベントでは初の番組グッズも販売予定。“初”の公開収録、“初”のゲスト、“初”の番組グッズと、2026年は“初”尽くしでスタートします。是非、鍋の出汁、食材になるお便りをお送りください。公開収録のお便りテーマについては後日番組Xアカウントで告知いたします。また、ゲストへのお便りもお待ちしています。どうぞお楽しみに。

■公開収録イベント概要

・イベント名：「上坂すみれの土曜闇鍋劇場」番組公開収録

～至高の冬鍋winter again～

・開催日程：2026年1月24日（土）

【昼の部】 開場14:15／開演15:00

【夜の部】 開場18:15／開演19:00

・開催場所：TOKYO FMホール（〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7 エフエムセンタービル2F）

・出演者：上坂すみれ

・ゲスト：【昼の部】 小倉唯

【夜の部】 酒村ゆっけ、

・放送予定：2026年1月下旬～2月中を予定

・チケット：各部5,500円／全席指定

先行抽選：2025年12月20日（土）22:00 ～ 12月22日（月）23:59

※当落2025年12月26日（金）18:00

一般先着：2026年1月5日（月）18:00 ～

・チケット申込URL ※先行開始時間にオープン

https://tixplus.jp/feature/interfm/uesaka-sumire2026/ticket-rgd9y/

■番組概要（地上波）

放送局 ：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

タイトル ：上坂すみれの土曜闇鍋劇場

DJ ：上坂すみれ

放送日時：毎週土曜日24:30～25:00（30分番組）

放送形態：録音番組

番組メール：donabe@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#土ナベ

■AuDee概要（ポッドキャスト）

配信媒体 ：AuDee https://audee.jp/

配信日時：毎週土曜日25:00頃（地上波放送後）

配信内容：地上波トーク部分のみのアーカイブ ＋ AuDee限定アフタートーク

番組URL：https://audee.jp/program/show/300010710

■DJ

上坂すみれ（うえさか・すみれ）

神奈川県出身。12 月19 日生まれ。2011 年に声優デビュー。2013年にアーティストデビュー。主な出演作に、アニメ「中二病でも恋がしたい！」（凸守早苗）、「スター☆トゥインクルプリキュア」（キュアコスモ）、「ウルトラマントリガー」（カルミラの声）、「うる星やつら」（ラム）、「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」（イングリット・トラドール）、「キン肉マン 完璧超人始祖編」（ミートくん）、「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」（アリサ・ミハイロヴナ・九条（アーリャ））などがある。ロシア、昭和歌謡、メタルロック、ロリータ、プロレスなど、多方面に興味を示し知識を持つ、唯一無二の声優アーティスト。

HP：https://king-cr.jp/artist/uesakasumire/

Instagram：https://www.instagram.com/uesaka_sumire/

X（旧Twitter）：https://x.com/uesaka_official

YouTube：https://www.youtube.com/c/uesakasumire

■ゲスト（昼の部）

小倉唯（おぐら・ゆい）

1995年8月15日生まれ。群馬県みどり市出身。みどり市観光大使、群馬県特使。

2009年に声優デビュー。以降、多くのTVアニメやゲーム作品などで主演やメインキャストを担当。声優活動と同時にさまざまなユニット活動にも参加、2012年にはソロでのアーティストデビューを果たす。声質を活かした甘くキュートな楽曲や、心を打つ力強く激しい楽曲、また、小倉自身で作詞をした楽曲など、多彩な音楽性を発揮。さらに、多くの楽曲で振付を担当。ライブやミュージックビデオでは、その圧巻のダンスパフォーマンスで男女を問わず魅了してきた。2022年にソロアーティストデビュー10周年を迎え、楽曲やパフォーマンスなど新たな挑戦を目指す。

HP：https://ogurayui-official.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yui_ogura_official/

小倉唯X（旧Twitter）：https://x.com/yui_ogura_815

小倉唯アーティスト公式X：https://x.com/OY_A_Official

YouTube：https://www.youtube.com/@ogurayui-official

■ゲスト（夜の部）

酒村ゆっけ、（さかむら・ゆっけ、）

書く人/YouTuber

新卒半年で仕事を辞め、2020年からYouTubeで、食べること、映画や本、そして美味しいお酒に溺れる毎日を綴った「酒日記」動画を発信。 気付けば、画面越しのたくさんの乾杯仲間たちに囲まれていた。

2021年、初著書『無職、ときどきハイボール』（ダイヤモンド社）を刊行。 続いて同年、『酒に溺れた人魚姫、海の仲間を食い散らかす』（KADOKAWA）を刊行。 以来、新聞や雑誌等さまざまな媒体で連載やコラムを寄稿するなど、精力的に執筆活動を行う。 オリジナル音源のリリース、テレビ出演など、幅広く活動している。

SNS総フォロワー数は約220万人。

YouTube：https://www.youtube.com/c/yukke_sake

Instagram：https://www.instagram.com/yukke_sake/

X（旧Twitter）：https://x.com/yukke_SAKE

TikTok：https://www.tiktok.com/@yukke_yukke_

【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】